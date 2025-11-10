Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

भारत की नौसेना से खौफ खाने वाले पाकिस्तानी नौसेनिक मछुआरों पर चला रहे गोली, जमीन के बाद अब समंदर में पिटेगी मुनीर की नेवी

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 10, 2025, 01:58 PM IST
Pakistan Navy: गुजरात के द्वारका में पाकिस्तान की नौसेना नादानियां कर रही है. ताजा घटनाक्रम में PAK मरीन सिक्योरिटी की टीम ने निहत्थे भारतीय मछुआरों पर फायरिंग की है. इस घटनाक्रम से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है. PAK मरीन की ओर से 7 भारतीय को अगवा करने की पुष्टि हुई है. मामला अभी तीन दिन पहले का है जब 7 नवंबर को भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने गए थे, उसी समय स्टीमर पर आए पाकिस्तानी कमांडों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए भारतीय मछुआरों को जख्मी करने के बाद अगवा कर लिया. 

भारतीय नौसेना से खौफ खाती है PAK मरीन!

आपको बताते चलें कि भारतीय नौसेना के सामने पाक मरीन की घिघ्घी बंधी रहती है. वो नौसेना के युद्धपोतों के सामने नहीं पड़ते लेकिन मौका देखते ही बेगुनाह और निहत्थे मछुआरों पर गोलियां चलाने लगते हैं. 

 हम लड़ना नहीं चाहते... तालिबान ने धमकाया तो नर्म पड़ा पाकिस्तान; अब तुर्की के मंत्री करेंगे दौरा

पाकिस्तान की नौसेना हमेशा हारी है

पाकिस्तानी नौसेना अक्सर भारत में अपने मुखबिरों से सेना की जासूसी करवाती है. कभी हनी ट्रैप तो तभी किसी और जरिए से सेना का भेद लेने की कोशिश होती है. इसके बावजूद पाकिस्तान जल-थल-नभ तीनों युद्धों में भारत की सेना के हाथों बुरी मार खाया है. इसके बावजूद सिर से पांव तक बेशर्मी की चादर ओढे हुए पाकिस्तानी फौज के अफसर वर्दी पर मेडल लगाए घूमते नजर आते हैं. ऐसे में एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि जंग में हारने के बाद भी उन्हें किस बात का मेडल मिलता है.

पाकिस्तानी हुक्मरान इतने बेशर्म हैं कि 1948, 1965, 1971 की जंग और कारगिल की परोक्ष जंग हारे सैनिकों के अलावा 1970 के बलूचिस्तान में ऑपरेशन, सियाचिन की पिटाई और शिया इनसर्जेंसी जैसे आंतरिक मामलों को लेकर अवॉर्ड दे चुका है. पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है निशान-ए-हैदर. उसके बाद लिस्ट में हिलाल-ए-जुरात, सितारा-ए-जुरात, तमगा-ए-जुरात, इम्तियाजी सनद का नंबर आता है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

pakistan navy

