भारत की नौसेना से खौफ खाने वाले पाकिस्तानी नौसेनिक मछुआरों पर चला रहे गोली, जमीन के बाद अब समंदर में पिटेगी मुनीर की नेवी

Pakistan Navy: गुजरात के द्वारका में पाकिस्तान की नौसेना नादानियां कर रही है. ताजा घटनाक्रम में PAK मरीन सिक्योरिटी की टीम ने निहत्थे भारतीय मछुआरों पर फायरिंग की है. इस घटनाक्रम से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है. PAK मरीन की ओर से 7 भारतीय को अगवा करने की पुष्टि हुई है. मामला अभी तीन दिन पहले का है जब 7 नवंबर को भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने गए थे, उसी समय स्टीमर पर आए पाकिस्तानी कमांडों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए भारतीय मछुआरों को जख्मी करने के बाद अगवा कर लिया.
भारतीय नौसेना से खौफ खाती है PAK मरीन!
आपको बताते चलें कि भारतीय नौसेना के सामने पाक मरीन की घिघ्घी बंधी रहती है. वो नौसेना के युद्धपोतों के सामने नहीं पड़ते लेकिन मौका देखते ही बेगुनाह और निहत्थे मछुआरों पर गोलियां चलाने लगते हैं.
अरब सागर में फिशिंग कर रहे भारत के 7 मछुआरों का पस्किस्तान ने किया अपहरण, मछुआरों पर फायरिंग भी की #Fisherman #Pakistan #Ocean | #ZeeNews @theanupamajha @hardikdavelive pic.twitter.com/Rd6nE4LgVV
— Zee News (@ZeeNews) November 10, 2025
पाकिस्तान की नौसेना हमेशा हारी है
पाकिस्तानी नौसेना अक्सर भारत में अपने मुखबिरों से सेना की जासूसी करवाती है. कभी हनी ट्रैप तो तभी किसी और जरिए से सेना का भेद लेने की कोशिश होती है. इसके बावजूद पाकिस्तान जल-थल-नभ तीनों युद्धों में भारत की सेना के हाथों बुरी मार खाया है. इसके बावजूद सिर से पांव तक बेशर्मी की चादर ओढे हुए पाकिस्तानी फौज के अफसर वर्दी पर मेडल लगाए घूमते नजर आते हैं. ऐसे में एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि जंग में हारने के बाद भी उन्हें किस बात का मेडल मिलता है.
पाकिस्तानी हुक्मरान इतने बेशर्म हैं कि 1948, 1965, 1971 की जंग और कारगिल की परोक्ष जंग हारे सैनिकों के अलावा 1970 के बलूचिस्तान में ऑपरेशन, सियाचिन की पिटाई और शिया इनसर्जेंसी जैसे आंतरिक मामलों को लेकर अवॉर्ड दे चुका है. पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है निशान-ए-हैदर. उसके बाद लिस्ट में हिलाल-ए-जुरात, सितारा-ए-जुरात, तमगा-ए-जुरात, इम्तियाजी सनद का नंबर आता है.