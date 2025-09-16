ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर, मसूद अजहर के परिवार के हुए टुकड़े-टुकड़े, जैश के कमांडर मसूद इलियास का बड़ा कबूलनामा
ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर, मसूद अजहर के परिवार के हुए टुकड़े-टुकड़े, जैश के कमांडर मसूद इलियास का बड़ा कबूलनामा

Video Masood Azhar Family Torn Apart In Op Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और PoK में 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के 10 परिवारजन मारे गए. इस घटना के कुछ महीने बाद अब जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने वायरल वीडियो में कबूला कि बहावलपुर हमले में अजहर का परिवार 'टुकड़ों में बिखर गया'. आप भी देखें वीडियो.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 16, 2025, 01:05 PM IST
Masood ilyas kashmiri On Masood Azhar Family: मई 2025 में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया था. जिसमें पाकिस्तान और PoK में आतंकियों के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद हुए थे.इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया था. जिसकी पुष्टि बहुत पहले हो गई थी. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद अब जैश का एक कमांडर खुद ही यह बात कबूल रहा है. आइए देखें  जैश कमांडर मसूद इलियास का कबूलनामा.

वीडियो में क्या बोल रहा मसूद इलियास
इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी बोल रहा है. वह उर्दू में कहता है, "आतंकवाद को अपनाकर हमने दिल्ली, काबुल और कंधार की लड़ाई लड़ी. सब कुछ कुर्बान करने के बाद, 7 मई को बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर का परिवार भारतीय सेना के हमले में टुकड़ों में बिखर गया." वीडियो में बैकग्राउंड में कई हथियारबंद सिक्योरिटी वाले घेर रखे हैं. यह वीडियो OsintTV ने शेयर किया है, जो 16 सितंबर 2025 को ट्रेंड कर रहा है. 

बहावलपुर में जैश का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर, तबाह हो गया था मसूद का परिवार
बहावलपुर पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है, लाहौर से करीब 400 किमी दूर. यहां जैश का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है, जिसे जमिया मस्जिद सुब्हान अल्लाह या उस्मान-ओ-अली कैंपस कहते हैं. मसूद अजहर ने 2000 के दशक में कश्मीर में जिहाद का नारा देकर जैश बनाया था. इस संगठन ने भारत पर कई हमले किए हैं, जैसे 2001 का संसद हमला, 2008 का मुंबई अटैक, 2016 का पठानकोट और 2019 का पुलवामा. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि अजहर ने खुद स्टेटमेंट जारी कर कहा कि उसके 10 परिवारजन मारे गए. इनमें उसकी बड़ी बहन, बहनोई, भतीजा, भतीजी और पांच बच्चे शामिल थे. साथ ही 4 करीबी सहयोगी भी मारे गए.

ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाक की कांपती है रूह
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और PoK में 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के 10 परिवारजन मारे गए. पाकिस्तान ने भी माना था कि 9 जगहें हिट हुईं, जिनमें बहावलपुर, कोटली और मुरिदके शामिल थे. इस घटना के कुछ महीने बाद अब जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने वायरल वीडियो में कबूला कि बहावलपुर हमले में अजहर का परिवार 'टुकड़ों में बिखर गया'.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

operation sindoor

