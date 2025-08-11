सिंधु पर डैम बना तो जंग से 6 दरिया का पानी ले लेंगे... ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई भूले बिलावल भुट्टो के बेशर्म बोल!

Bilawal Bhutto on Indus Waters Treaty: पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बाद इस्लामाबाद के एक और बयानवीर ने भारत को हमले की गीदड़भभकी दी है. अपनी हैसियत से ज्यादा बड़े बोल बोलते हुए पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को आंख दिखाते हुए कहा है कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित रखा या सिंधु नदी पर बांध बनाने का प्रयास करता है तो उसे युद्ध का सामना करना पड़ेगा. ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) में पाकिस्तानी फौज को नाको चने चबवाने के बाद भारत नए-नए लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तानियों की सुई पाक फौज की काबिलियत पर अटकी है. बिलावल ने कहा, मोदी की रणनीति को रोकना है और बांध बना तो पाकिस्तानी फौज हिंदुस्तान से जंग लड़कर 6 दरियाओं का पानी छीन लेगी.

After Pakistan Army Chief Asim Munir issued a nuclear threat against India, former Pakistani Foreign Minister Bilawal Bhutto threatened war if India continues to suspend the Indus Water Treaty and constructs a dam. pic.twitter.com/DMmb0vTTP4 — Shantidoot (@punch4peace) August 11, 2025

बिलावल के बेशर्म बोल

ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हुई पाकिस्तान फौज की पिटाई और पाकिस्तान के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल भूल गया है. यही वजह है कि अमेरिका में दुबके पाक फौज के जनरल आसिम मुनीर की हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बम की गीदड़भभकी देने के बाद मेमने शेर बनकर भारत के खिलाफ दहाड़ने की जुर्रत कर रहे हैं.

क्या बोले थे आसिम मुनीर?

इससे 24 घंटे पहले व्हाइट हाउस की गोद में बैठे आसिम मुनीर ने कहा, 'अगर सिंधु नदी पर बांध बनने से हम डूबे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे. पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है. ऐसे में हम मिसाइलों का मुंह उस बांध की ओर मोड़कर उसे गिरा देंगे.'

FAQ

सवाल- आसिम मुनीर ने क्या कहा?

जवाब- आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ परमाणु धमकी देते हुए कहा था कि अगर इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ, तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा. US के टैम्पा में मुनीर ने कहा, 'हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं. अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं, तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे'.

सवाल- आसिम मुनीर के जवाब पर भारत ने क्या कहा?

जवाब- भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बयान उस पैटर्न का हिस्सा है, जहां वो बिना सिरपैर की बेबुनियाद बातें करता है. झूठ फैलाता है, जैसे भी अमेरिका, पाकिस्तानी सेना की मदद करता है तो वो अपना असली रंग दिखा देता है. ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, वहां सेना ही सब कंट्रोल करती है. पाकिस्तान जैसे नॉन स्टेट एक्टर के हाथों में परमाणु हथियार होना बेहद खतरनाक है'.