सिंधु पर डैम बना तो जंग से 6 दरिया का पानी ले लेंगे... ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई भूले बिलावल भुट्टो के बेशर्म बोल!

Bilal Bhutto: ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मार भूल चुके पाकिस्तानी राजनेता एक से बढ़कर एक बयानवीर बनकर गीदड़भभकी दे रहे हैं. इस कड़ी में PAK सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के बाद अब बिलावल भुट्टो ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि सिंधु पर बांध बना तो जंग होगी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:55 PM IST
Bilawal Bhutto on Indus Waters Treaty: पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बाद इस्लामाबाद के एक और बयानवीर ने भारत को हमले की गीदड़भभकी दी है. अपनी हैसियत से ज्यादा बड़े बोल बोलते हुए पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को आंख दिखाते हुए कहा है कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित रखा या सिंधु नदी पर बांध बनाने का प्रयास करता है तो उसे युद्ध का सामना करना पड़ेगा. ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) में पाकिस्तानी फौज को नाको चने चबवाने के बाद भारत नए-नए लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तानियों की सुई पाक फौज की काबिलियत पर अटकी है. बिलावल ने कहा, मोदी की रणनीति को रोकना है और बांध बना तो पाकिस्तानी फौज हिंदुस्तान से जंग लड़कर 6 दरियाओं का पानी छीन लेगी.

बिलावल के बेशर्म बोल

ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हुई पाकिस्तान फौज की पिटाई और पाकिस्तान के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल भूल गया है. यही वजह है कि अमेरिका में दुबके पाक फौज के जनरल आसिम मुनीर की हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बम की गीदड़भभकी देने के बाद मेमने शेर बनकर भारत के खिलाफ दहाड़ने की जुर्रत कर रहे हैं.

क्या बोले थे आसिम मुनीर?

इससे 24 घंटे पहले व्हाइट हाउस की गोद में बैठे आसिम मुनीर ने कहा, 'अगर सिंधु नदी पर बांध बनने से हम डूबे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे. पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है. ऐसे में हम मिसाइलों का मुंह उस बांध की ओर मोड़कर उसे गिरा देंगे.'

FAQ

सवाल- आसिम मुनीर ने क्या कहा?
जवाब- आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ परमाणु धमकी देते हुए कहा था कि अगर इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ, तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा. US के टैम्पा में मुनीर ने कहा, 'हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं. अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं, तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे'.

सवाल- आसिम मुनीर के जवाब पर भारत ने क्या कहा?
जवाब- भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बयान उस पैटर्न का हिस्सा है, जहां वो बिना सिरपैर की बेबुनियाद बातें करता है. झूठ फैलाता है, जैसे भी अमेरिका, पाकिस्तानी सेना की मदद करता है तो वो अपना असली रंग दिखा देता है. ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, वहां सेना ही सब कंट्रोल करती है. पाकिस्तान जैसे नॉन स्टेट एक्टर के हाथों में परमाणु हथियार होना बेहद खतरनाक है'.

श्वेतांक रत्नाम्बर

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Bilawal Bhutto

