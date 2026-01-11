Advertisement
trendingNow13071216
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनकंगाल पाकिस्तान में रोटी भी हुई लग्जरी, चावल 320, प्याज 120 और चिकन के दाम पहुंचे 840 के पार

कंगाल पाकिस्तान में रोटी भी हुई 'लग्जरी', चावल 320, प्याज 120 और चिकन के दाम पहुंचे 840 के पार

Pakistan Economic Crisis News: कंगाल पाकिस्तान में अब रोटी भी 'लग्जरी' हो गई है. वहां पर चावल  के दाम 320 रुपये किलो, प्याज के 120 और चिकन के दाम 840 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं. महंगाई की वजह से अब लोगों के लिए दो वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल हो गया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कंगाल पाकिस्तान में रोटी भी हुई 'लग्जरी', चावल 320, प्याज 120 और चिकन के दाम पहुंचे 840 के पार

Pakistan Inflation Crisis News: पाकिस्तान अपने कुकर्मों की वजह से धीरे-धीरे अंदर से टूट रहा है. वहां पर महंगाई इस कदर चरम पहुंची हुई है कि लोगों के लिए दो वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल हो गया है. लगातार 23वें हफ्ते वहां पर महंगाई बढ़ने से हालात ऐसे बन गए हैं कि आम आदमी एक वक्त खाली पेट सोने को मजबूर है. पाकिस्तान ने हालात से निपटने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से भारी भरकम लोन लिए थे. लेकिन वह मदद भी उसे आर्थिक बदहाली से बाहर निकालने में नाकाम रही है. 

चावल के दाम 320 रुपये किलो तक पहुंचे

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान जनता को सबसे ज़्यादा मार रसोई पर पड़ रही है. वहां पर गेहूं का आटा, चावल, चीनी, दूध, अंडे और चिकन समेत रोजमर्रा के खाने की चीजें अब धीरे-धीरे लग्जरी आइटम बनते जा रहे हैं. वहां पर चावल 320 रुपये किलो बिक रहा है. जबकि चिकन की कीमत करीब 840 रुपये किलो तक पहुंच गई है. ऐसे में लोगों की थाली से सबसे पहले मांस गायब हुआ. उसके बाद अब खाने पीने की बाकी चीजें गायब हो रही हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

आटे के दाम में 30 प्रतिशत तक उछाल

पाकिस्तान के सरकारी आंकड़े भी हालात की गंभीरता दिखा रहे हैं. डेटा के मुताबिक,वहां पर गेहूं का आटा पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा महंगा हो चुका है. जबकि गैस, चीनी, मसाले और दूध पाउडर जैसी चीजों में भी भारी उछाल आया है. वहां पर जरूरी चीजों की कीमतें हर हफ्ते नया रिकॉर्ड बना रही हैं. जिससे लोगों को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं. 

प्याज में 120 रुपये किलो के दाम

पाकिस्तान में अब सब्जी और फल भी सस्ते नहीं रहे हैं. वहां पर प्याज के दाम 120 रुपये किलो, टमाटर 140, आलू 95 रुपये तक पहुंच चुके हैं. फल तो और भी महंगे हो गए हैं. जबकि सेब 300 रुपये किलो, केला 174 और संतरा 220 रुपये किलो के आसपास बिक रहा है. गरीब और मध्यम वर्ग के लिए फल अब खास मौकों की चीज बनते जा रहे हैं.

‘हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार’, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की नई गीदड़भभकी; अलर्ट पर एजेंसियां

पाकिस्तान में रोटी खाना हुआ महंगा

नतीजा ये है कि पाकिस्तान की आम जनता अपनी जरूरतों में कटौती करने पर मजबूर है. लोग चिकन लगभग छोड़ चुके हैं. जबकि दूध-अंडे का सेवन भी बहुत कम कर दिया है. खाने की थाली सिर्फ रोटी-सब्जी तक सिमटती जा रही है. महंगाई अब वहां रोज का सिरदर्द बन चुकी है, जिससे बाहर निकलने का वहां की जनता को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Pakistan news in hindi

Trending news

'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
maharashtra news in hindi
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
Animal Fair Kurukshetra
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
Pakistan
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
bmc
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
Mehbooba Mufti
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
Somnath temple
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
Tamil Nadu Elections
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां
Punjab
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां
पंजाब में भगवंत मान सरकार की सौगात, मिशन प्रगति के तहत ग्रामीण मुफ्त प्रशिक्षण
Bhagwant Mann Punjab
पंजाब में भगवंत मान सरकार की सौगात, मिशन प्रगति के तहत ग्रामीण मुफ्त प्रशिक्षण
पूर्व नौसेना प्रमुख से पूछी गई पहचान, 18 Km दूर बुलाया; SIR नोटिस पर भड़के लोग
Sir
पूर्व नौसेना प्रमुख से पूछी गई पहचान, 18 Km दूर बुलाया; SIR नोटिस पर भड़के लोग