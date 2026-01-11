कंगाल पाकिस्तान में रोटी भी हुई 'लग्जरी', चावल 320, प्याज 120 और चिकन के दाम पहुंचे 840 के पार

Pakistan Inflation Crisis News: पाकिस्तान अपने कुकर्मों की वजह से धीरे-धीरे अंदर से टूट रहा है. वहां पर महंगाई इस कदर चरम पहुंची हुई है कि लोगों के लिए दो वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल हो गया है. लगातार 23वें हफ्ते वहां पर महंगाई बढ़ने से हालात ऐसे बन गए हैं कि आम आदमी एक वक्त खाली पेट सोने को मजबूर है. पाकिस्तान ने हालात से निपटने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से भारी भरकम लोन लिए थे. लेकिन वह मदद भी उसे आर्थिक बदहाली से बाहर निकालने में नाकाम रही है.

चावल के दाम 320 रुपये किलो तक पहुंचे

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान जनता को सबसे ज़्यादा मार रसोई पर पड़ रही है. वहां पर गेहूं का आटा, चावल, चीनी, दूध, अंडे और चिकन समेत रोजमर्रा के खाने की चीजें अब धीरे-धीरे लग्जरी आइटम बनते जा रहे हैं. वहां पर चावल 320 रुपये किलो बिक रहा है. जबकि चिकन की कीमत करीब 840 रुपये किलो तक पहुंच गई है. ऐसे में लोगों की थाली से सबसे पहले मांस गायब हुआ. उसके बाद अब खाने पीने की बाकी चीजें गायब हो रही हैं.

आटे के दाम में 30 प्रतिशत तक उछाल

पाकिस्तान के सरकारी आंकड़े भी हालात की गंभीरता दिखा रहे हैं. डेटा के मुताबिक,वहां पर गेहूं का आटा पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा महंगा हो चुका है. जबकि गैस, चीनी, मसाले और दूध पाउडर जैसी चीजों में भी भारी उछाल आया है. वहां पर जरूरी चीजों की कीमतें हर हफ्ते नया रिकॉर्ड बना रही हैं. जिससे लोगों को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं.

प्याज में 120 रुपये किलो के दाम

पाकिस्तान में अब सब्जी और फल भी सस्ते नहीं रहे हैं. वहां पर प्याज के दाम 120 रुपये किलो, टमाटर 140, आलू 95 रुपये तक पहुंच चुके हैं. फल तो और भी महंगे हो गए हैं. जबकि सेब 300 रुपये किलो, केला 174 और संतरा 220 रुपये किलो के आसपास बिक रहा है. गरीब और मध्यम वर्ग के लिए फल अब खास मौकों की चीज बनते जा रहे हैं.

पाकिस्तान में रोटी खाना हुआ महंगा

नतीजा ये है कि पाकिस्तान की आम जनता अपनी जरूरतों में कटौती करने पर मजबूर है. लोग चिकन लगभग छोड़ चुके हैं. जबकि दूध-अंडे का सेवन भी बहुत कम कर दिया है. खाने की थाली सिर्फ रोटी-सब्जी तक सिमटती जा रही है. महंगाई अब वहां रोज का सिरदर्द बन चुकी है, जिससे बाहर निकलने का वहां की जनता को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है.