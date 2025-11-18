Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

ब्रिटेन को भी 'ड्रैगन' लगने लगा दगाबाज! जासूसी का अंदेशा होते ही चीन पर भड़का

UK-China Tensions: ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने चीन से जुड़े एजेंटों की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सांसदों को चेतावनी जारी की है. अलर्ट में दो हेडहंटर्स- अमांडा किउ और शिर्ली शेन की पहचान की गई है, जिन पर चीनी राज्य सुरक्षा मंत्रालय (MSS) के लिए जानकारी एकत्र करने का संदेह है. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 18, 2025, 09:46 PM IST
UK-China Tensions: ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी एमआई5 ने देश के सांसदों को चीन से जुड़े एजेंटों द्वारा की जा रही संभावित जासूसी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी जारी की है. संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीकर लिंडसे होयल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड जॉन मैकफॉल द्वारा यह जासूसी अलर्ट प्रसारित किया गया. अलर्ट में दो हेडहंटर्स-बीआर-वाईआर एक्जीक्यूटिव सर्च की अमांडा किउ और इंटर्नशिप यूनियन की शिर्ली शेन की LinkedIn प्रोफाइल की पहचान की गई है. एमआई5 का कहना है कि ये दोनों महिलाएं चीनी राज्य सुरक्षा मंत्रालय (MSS) की ओर से सूचना एकत्र करने और दीर्घकालिक संबंध बनाने के उद्देश्य से कार्य कर रही हैं. हालांकि उन्हें सीधे खुफिया अधिकारी नहीं माना गया है, लेकिन वे बीजिंग को संवेदनशील सूचनाएं भेजने में शामिल बताई गई हैं.

चीन कर रहा संवेदनशील जानकारी रखने वालों की भर्ती

सुरक्षा मंत्री डैन जार्विस ने इस खुलासे के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान दिया और कहा कि चीन द्वारा लोगों के माध्यम से ब्रिटेन के राजनीतिक ढांचे में हस्तक्षेप का प्रयास स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि चीन संसद और सरकार से जुड़ी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों की भर्ती और प्रशिक्षण में लगा हुआ है और इसके लिए कवर कंपनियों या बाहरी हेडहंटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. जार्विस ने कहा कि सरकार ऐसे खतरों को रोकने के लिए एक व्यापक पैकेज तैयार कर रही है. इसमें डिफेंडिंग डेमोक्रेसी टास्कफोर्स के समन्वय में नए सुरक्षा अभियान, संदिग्ध राज्य-समर्थित गतिविधियों की पहचान और रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश और विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए नई कानूनी शक्तियां शामिल होंगी. इनमें प्रॉक्सी संगठनों को बाधित करने के लिए प्रतिबंध और चुनाव हस्तक्षेप अपराधों के लिए अधिकतम दंड बढ़ाने जैसे कदम शामिल हैं.

MI5 ने जारी किया अलर्ट

एमआई5 के अलर्ट में सांसदों और उनके कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि चीनी एजेंट नकली पहचान का उपयोग करते हुए उन्हें स्वतंत्र भू-राजनीतिक सलाहकार के रूप में संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, चीन की यात्रा का पूरा खर्च वहन करने या जानकारी के बदले नकद और क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान की पेशकश जैसी तकनीकों का भी उपयोग किया जा सकता है. सिर्फ सांसद ही नहीं, बल्कि संसदीय कर्मचारी, अर्थशास्त्री, थिंक टैंक कर्मचारी, भू-राजनीतिक विश्लेषक और सरकारी सहयोगी भी जोखिम में माने जा रहे हैं. बता दें, यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने दो व्यक्तियों- क्रिस्टोफर कैश (30) और क्रिस्टोफर बेरी (33) के खिलाफ चीन के लिए जासूसी के आरोप वापस ले लिए. अभियोजन पक्ष का कहना है कि कानूनी रूप से चीन को ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करने में अस्पष्टता होने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पाया.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

UK-China Tensions

