PoK में बवाल पर ब्रिटिश सांसदों ने उठाई आवाज तो पाकिस्तान को लगी मिर्ची! अब दुनिया को दे रहा सफाई

पीओके पर पाकिस्तान को भारत तो हमेशा से लताड़ लगाता ही रहा है, अब दूसरे मुल्क भी पाकिस्तान को आईना दिखाने लगे हैं. PoK में बिगड़े हालात पर कुछ ब्रिटिश सांसदों ने सवाल उठाए तो पाकिस्तान बिलबिला उठा है. पाकिस्तान ने कहा है कि दूसरे देशों के नेताओं को उसके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि ब्रिटेन में रहने वाले कुछ लोग POK के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं. मंत्रालय ने कहा कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के बजाय अपने देश में सकारात्मक काम करना चाहिए.
पाकिस्तान ने दावा किया कि इन ब्रिटिश सांसदों को कश्मीर मसले की पूरी जानकारी नहीं है. पाकिस्तान ने दावा किया कि POK और पाकिस्तान में लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने, अपनी बात रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की पूरी आजादी है. पाकिस्तान भले ही शांति की बात करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है. पीओके में पुलिस और आम लोगों की भिड़ंत में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है. कई लोग घायल हैं. इतनी हिंसा के बाद पाकिस्तान कह रहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अस्पतालों पर हमला और आम लोगों और सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बनाना हम स्वीकार नहीं करेंगे.
PR No.
Pakistan Rejects Unwarranted Remarks on Azad Jammu & Kashmir
— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) June 8, 2026
बीते कुछ दिनों से पीओके में हालात खराब चल रहे हैं. यहां चुनावी प्रक्रिया को बदलने की मांग मनवाने के लिए लोग सड़कों पर हैं. यहां ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) पर प्रतिबंध लगाने के बाद प्रदर्शन तेज हो गए हैं. लोग इसे जनता की आवाज दबाने की कोशिश बताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. विरोध बढ़ता देख पाकिस्तानी सरकार ने मुजफ्फराबाद में धारा 144 लागू कर दी. इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है. आज 7 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर आई है. ये संख्या और बढ़ने का अंदेशा है.
इसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद इमरान हुसैन की अगुवाई में 30 से अधिक सांसदों ने ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर को पत्र लिखकर पीओके के हालात पर चिंता जताई है. बस यही बात पाकिस्तान को नागवार गुजर रही है. अब वो इन नेताओं पर अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहा है, मसलन कि वे पहले अपना घर देखें.