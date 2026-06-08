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PoK में बवाल पर ब्रिटिश सांसदों ने उठाई आवाज तो पाकिस्तान को लगी मिर्ची! अब दुनिया को दे रहा सफाई

पाकिस्तान पीओके का सच जितना दुनिया से छिपाना चाहता है, ये उतना ही साफ दुनिया खुद देख लेती है. यहां की बदहाली, गुरबत और पाकिस्तानी फौज का जुल्म जग-जाहिर है. अब हालिया प्रदर्शन पर ब्रिटिश सांसदों ने असलियत बताई तो पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है. पढ़ें ये पूरी खबर...

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 08, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:12 PM IST
PoK में बवाल पर ब्रिटिश सांसदों ने उठाई आवाज तो पाकिस्तान को लगी मिर्ची! अब दुनिया को दे रहा सफाई
Image Credit: पीओके के मुजफ्फराबाद में नारेबाजी करते प्रदर्शनकारी.

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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