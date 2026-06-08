PoK में बवाल पर ब्रिटिश सांसदों ने उठाई आवाज तो पाकिस्तान को लगी मिर्ची! अब दुनिया को दे रहा सफाई

पाकिस्तान ने दावा किया कि इन ब्रिटिश सांसदों को कश्मीर मसले की पूरी जानकारी नहीं है. पाकिस्तान ने दावा किया कि POK और पाकिस्तान में लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने, अपनी बात रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की पूरी आजादी है. पाकिस्तान भले ही शांति की बात करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है. पीओके में पुलिस और आम लोगों की भिड़ंत में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है. कई लोग घायल हैं. इतनी हिंसा के बाद पाकिस्तान कह रहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अस्पतालों पर हमला और आम लोगों और सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बनाना हम स्वीकार नहीं करेंगे.