Chinese Telegram Scandal: गर्लफ्रेंड से हुआ ब्रेक अप तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए अंतरंग पलों के फोटो और वीडियोज, लोगों का फूटा गुस्सा
Advertisement
trendingNow12895335
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Chinese Telegram Scandal: गर्लफ्रेंड से हुआ ब्रेक अप तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए अंतरंग पलों के फोटो और वीडियोज, लोगों का फूटा गुस्सा

Chinese Telegram Scandal News: एक युवक का किसी बात पर अपनी प्रेमिका से ब्रेक अप हो गया तो उसने उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ बिताए गए अंतरंग पलों के फोटोज और वीडियो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिए. वे फोटोज जल्द ही वायरल हो गए.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chinese Telegram Scandal: गर्लफ्रेंड से हुआ ब्रेक अप तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए अंतरंग पलों के फोटो और वीडियोज, लोगों का फूटा गुस्सा

Chinese Telegram Scandal Hindi news: चीन में महिलाओं की अंतरंग तस्वीरें शेयर करने का बड़ा मामला सामने आया है. जब वहां पर 'मास्क पार्क ट्रीहोल फ़ोरम' नामक एक निजी टेलीग्राम चैनल पर महिलाओं की अंतरंग तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए पाया गया. इस चैनल पर एक लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे और उसे चीन में केवल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता था. इसके जरिए चीनी भाषा के कई छोटे चैनल टेलीग्राम पर दिखाई देते रहते हैं.

टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिए फोटोज

रिपोर्ट के मुताबिक, जिस महिला के नग्न फोटो और वीडियो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किए गए थे. उसकी पहचान पहचान 20 साल की सुश्री डी के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, उस महिला के पूर्व प्रेमी ने ही उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो लीक कर दिए हैं. उसे एक अजनबी ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेमी ने कबूल कर लिया अपना हाथ

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, जब उसने अपने पूर्व प्रेमी से इस बारे में पूछा तो उसने यह बात कबूल कर ली. पूर्व प्रेमी ने बताया कि उसने तीन लोगों के साथ मिलकर प्रेमी के साथ बिताए गए अंतरंग पलों के वीडियो और फोटो टेलीग्राम पर डाले थे. हालांकि पीड़िता का कहना है कि लोगों ने उन फोटो-वीडियोज को बाकी साथियों के साथ शेयर किया, जिससे लीक सामग्री ज्यादा फैल गई है. 

लोगों का भड़क गया गुस्सा

जांच में पता चला है कि इस टेलीग्राम चैनल पर अनगिनत चीनी महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो थे, जिनमें नाबालिग और यहां तक कि अपराधियों के रिश्तेदार भी शामिल थे. पीड़िता ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सब कितना घिनौना है. ऐसा लगता है जैसे वे मौखिक रूप से (महिलाओं का) बलात्कार कर रहे हैं... और वे अपने परिवार के सदस्यों के बारे में भी कल्पना कर रहे हैं. 

पीड़िता ने पिछले महीने के अंत में सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखी और इस शोषणकारी चैनल का पर्दाफ़ाश किया. इसके बाद चीन में ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही जगह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों में गुस्सा भड़क गया है. लोगों ने इस चैनल की जांच के लिए आंदोलन शुरू किया, जिसके बाद उसे अब बंद कर दिया गया है. 

'जांच नहीं तो बच्चे नहीं'

गुस्साई महिलाओं ने इसके लिए 'जाँच नहीं तो बच्चे नहीं' जैसे नारे लगाए. उन्होंने पुलिस-प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर  सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो वे बच्चे पैदा करने से इनकार कर सकती हैं. महिलाओं की यह धमकी इसलिए गंभीर मानी जा रही है क्योंकि चीन इन दिनों गिरती जन्म दर से जूझ रहा है. अब अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं.

(एजेंसी ANI)

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

china news in hindi

Trending news

उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
weather update
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
Salman Khurshid
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
25 August history
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
longest bridge in india
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
Odisha news
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
CM Devendra Fadnavis
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
Anurag Thakur
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
Kolkata Law Student Gang Rape
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
CISF News
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
CCTV video
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
;