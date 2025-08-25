Chinese Telegram Scandal: गर्लफ्रेंड से हुआ ब्रेक अप तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए अंतरंग पलों के फोटो और वीडियोज, लोगों का फूटा गुस्सा

Chinese Telegram Scandal Hindi news: चीन में महिलाओं की अंतरंग तस्वीरें शेयर करने का बड़ा मामला सामने आया है. जब वहां पर 'मास्क पार्क ट्रीहोल फ़ोरम' नामक एक निजी टेलीग्राम चैनल पर महिलाओं की अंतरंग तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए पाया गया. इस चैनल पर एक लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे और उसे चीन में केवल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता था. इसके जरिए चीनी भाषा के कई छोटे चैनल टेलीग्राम पर दिखाई देते रहते हैं.

टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिए फोटोज

रिपोर्ट के मुताबिक, जिस महिला के नग्न फोटो और वीडियो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किए गए थे. उसकी पहचान पहचान 20 साल की सुश्री डी के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, उस महिला के पूर्व प्रेमी ने ही उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो लीक कर दिए हैं. उसे एक अजनबी ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं.

प्रेमी ने कबूल कर लिया अपना हाथ

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, जब उसने अपने पूर्व प्रेमी से इस बारे में पूछा तो उसने यह बात कबूल कर ली. पूर्व प्रेमी ने बताया कि उसने तीन लोगों के साथ मिलकर प्रेमी के साथ बिताए गए अंतरंग पलों के वीडियो और फोटो टेलीग्राम पर डाले थे. हालांकि पीड़िता का कहना है कि लोगों ने उन फोटो-वीडियोज को बाकी साथियों के साथ शेयर किया, जिससे लीक सामग्री ज्यादा फैल गई है.

लोगों का भड़क गया गुस्सा

जांच में पता चला है कि इस टेलीग्राम चैनल पर अनगिनत चीनी महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो थे, जिनमें नाबालिग और यहां तक कि अपराधियों के रिश्तेदार भी शामिल थे. पीड़िता ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सब कितना घिनौना है. ऐसा लगता है जैसे वे मौखिक रूप से (महिलाओं का) बलात्कार कर रहे हैं... और वे अपने परिवार के सदस्यों के बारे में भी कल्पना कर रहे हैं.

पीड़िता ने पिछले महीने के अंत में सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखी और इस शोषणकारी चैनल का पर्दाफ़ाश किया. इसके बाद चीन में ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही जगह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों में गुस्सा भड़क गया है. लोगों ने इस चैनल की जांच के लिए आंदोलन शुरू किया, जिसके बाद उसे अब बंद कर दिया गया है.

'जांच नहीं तो बच्चे नहीं'

गुस्साई महिलाओं ने इसके लिए 'जाँच नहीं तो बच्चे नहीं' जैसे नारे लगाए. उन्होंने पुलिस-प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो वे बच्चे पैदा करने से इनकार कर सकती हैं. महिलाओं की यह धमकी इसलिए गंभीर मानी जा रही है क्योंकि चीन इन दिनों गिरती जन्म दर से जूझ रहा है. अब अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं.

(एजेंसी ANI)