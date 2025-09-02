Bulaki Shah: लाहौर का वो हिंदू शख्स जिसका पूरा शहर था कर्जदार, बड़े-बड़े रईस गिरवी रखते थे जमीन
Bulaki Shah: लाहौर का वो हिंदू शख्स जिसका पूरा शहर था कर्जदार, बड़े-बड़े रईस गिरवी रखते थे जमीन

Bulaki Shah Lahore Greatest Money Lender: बुलाकी शाह लाहौर का सबसे बड़ा साहूकार माना जाता था. कहा जाता है कि विभाजन से पहले आधा लाहौर बुलाकी शाह का कर्जदार था, आज वहां के गुमटी बाजार में उनकी हवेली लाचार पड़ी है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 02, 2025, 08:50 AM IST
Bulaki Shah: लाहौर का वो हिंदू शख्स जिसका पूरा शहर था कर्जदार, बड़े-बड़े रईस गिरवी रखते थे जमीन

Bulaki Shah: भारत के विभाजन से पहले लाहौर भारतीय पंजाब का विविधता से भरा राज्य था. यहां हिंदू, मुसलमान और सिख सद्भाव से रहते थे. लाहौर उन दिनों शिक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक और राजनीती का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था. यह शहर आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से अमृतसर से जुड़ा था. भारत से विभाजित होने के बाद ये शहर पाकिस्तान में चला गया. कहा जाता है कि विभाजन से पहले लाहौर का हर बाशिंदा हिंदू  बुलाकी शाह का कर्जदार था. लाहौर के गुमटी बाजार में उनका 4 मंजिला घर था.  

पूरा लाहौर था बुलाकी का कर्जदार 
विभाजन से पहले लाहौर में आम आदमी की जुबां पर एक कहावत रहती थी ' तू बड़ा बुलाकी शाह बना फिरता है.' यह भी कहा जाता है कि न केवल लाहौर बल्कि आधा पंजाब भी उनका कर्जदार था. 'BBC' की रिपोर्ट के मुताबिक बुलाकी शाह का असली नाम बुलाकी मल था, लेकिन लोग उन्हें बुलाकी शाह नाम से ही जानते थे. वह अपने समय के सबसे बड़े साहूकार थे और लोगों को ब्याज पर कर्जा देते थे. उनके रजिस्टर में शहर के बड़े-बड़े अमीरें के तक अंगूठे लगे हुए थे. शहर के अमीर मुसलमान भी हिंदू बुलाकी शाह से कर्जा लेने आते थे.  

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में बारिश से हाय तौबा, खाने-पीने का भारी संकट, सोने-चांदी के भाव बिक रहे आलू-प्याज

बुलाकी के पास गिरवी थी रईसों की जमीन 
मुनीर अहमद मुनीर की किताब 'मिटता हुआ लाहौर' में बताया गया है कि बुलाकी शाह 100 रुपये का कर्ज देने के बदले 3 महीने का ब्याज काटता था. दानाशीवर अब्दुल्ला मलिक की किताब 'पुरानी महफिलें याद आ रही हैं' में उन्होंने बताया था कि बुलाकी शाह अधिकतर जमींदारों या निचले मध्यम वर्ग के लोगों को कर्ज देता था. बड़ेृ-बड़े रईसों की जमीन उसके यहां गिरवी रखे थे. यहां तक कि उसका परिवार भी उसका कर्जदार था. 

अदालत तक पहुंचा मामला 
बुलाकी शाह कर्ज देने के मामले में अदालत तक गए थे. अक्टूबर साल 1901 में 'सिविल जजमेंट्स' नाम के एक डॉक्यूमेंट्स में जानकारी मिली की बुलाकी ने रेलवे के एक यूरोपीय अधिकारी को टीजी एकर्स को  3 प्रतिशत ब्याज के साथ 1500 रुपये कर्ज दिए थे, एकर्स ने ब्याज तो दिया, लेकिन असली रकम वापस नहीं कि कोर्ट ने भी कहा कि इतना ज्यादा ब्याज जायज नहीं है, हालांकि एकर्स के कॉन्ट्रैक्ट खुद लिखने के कारण बुलाकी को 2065 रुपये मिले. 

ये भी पढ़ें- 'ड्रैगन और हाथी एक साथ आएं...', US के साथ खटपट के बीच जिनपिंग ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, पीएम मोदी को गिनाई जिम्मेदारियां

विभाजन में पलटी किस्मत 
कहा जाता है कि भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान बुलाकी शाह को भारत आना पड़ा था. उसके एक बेटे की दंगाईयों ने हत्या कर दी थी. चर्चा यह भी थी कि अपने आखिरी समय में बुलाकी शाह पागल सा हो गया था. उसके रजिस्टर के पन्ने लाहौर के गुमटी बाजार के नालों में बहते देखे गए थे. विभाजन के बाद कई लोगों के कर्जे बॉर्डर के उस पार ही रह गए थे. देहरादून में रहने वाली सना महरा का सोशल मीडिया पर दावा है कि बुलाकी शाह उनके परदादा थे. अब लाहौर के गुमटी बाजार में बुलाकी शाह की टूटी-फूटी इमारत है. वहां के लोगों को बुलाकी शाह के बारे में अधिक जानकारी नहीं है. उनके घर के नीचे अब जूते बनते हैं और यहां एक रंग और एक केमिकल की दुकान है.  

FAQ 

कौन थे बुलाकी शाह?
बुलाकी शाह का असली नाम बुलाकी मल था. वह विभाजन से पहले लाहौर के सबसे बड़े साहूकार माने जाते थे. वह लोगों को ब्याज पर कर्जा देते थे. 

विभाजन के बाद बुलाकी शाह का क्या हुआ?
विभाजन के दौरान बुलाकी शाह को भारत आना पड़ा. उसके एक बेटे की दंगाईयों ने हत्या कर दी. उसके रजिस्टर के पन्ने लाहौर के गुमटी बाजार के नालों में बहते देखे गए. आज भी लाहौर के गुमटी बाजार में बुलाकी शाह की टूटी-फूटी इमारत है, जहां अब जूते बनते हैं और एक रंग और एक केमिकल की दुकान है. 

