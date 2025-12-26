Advertisement
trendingNow13053794
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनजेल में कीड़े-चूहे बुशरा बीबी को जिंदा नोच रहे? 15 किलो वजन घटा, 22 घंटे तन्हाई का टॉर्चर, बार-बार बेहोश; UN की रिपोर्ट से हाहाकार

जेल में कीड़े-चूहे बुशरा बीबी को जिंदा नोच रहे? 15 किलो वजन घटा, 22 घंटे तन्हाई का टॉर्चर, बार-बार बेहोश; UN की रिपोर्ट से हाहाकार

Bushra Bibi Khan conditions in Adiala Jail: इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी इन दिनों अदियाला जेल में बंद हैं. 24 दिसंबर 2025 को OHCHR (यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस) ने जैसे ही एक आधिकारिक प्रेस रिलीज करके बुशरा के हालात पर कुछ बातें बताई, पाकिस्तान में हाहाकार मच गया. हालात यह रहे है सरकार इस रिपोर्ट को ही गलत ठहरा रही है. लेकिन रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें ऐसी बताई  गई हैं जिसको पढ़कर किसी का भी कलेजा फट जाएगा. आइए जानते हैं आखिर जेल में बंद इमरान खान की पत्नी के साथ क्या-क्या और किस तरह बर्ताव हो रहा है. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 26, 2025, 07:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जेल में कीड़े-चूहे बुशरा बीबी को जिंदा नोच रहे? 15 किलो वजन घटा, 22 घंटे तन्हाई का टॉर्चर, बार-बार बेहोश; UN की रिपोर्ट से हाहाकार

Bushra Bibi Kha: पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी इन दिनों अदियाला जेल में बंद हैं. जेल में उनकी हालात जानवर से भी बदतर है. हालत इतनी खराब है कि हकीकत जानकर कोई भी अपना माथा पकड़ लेगा. यह हम नहीं कर रहे हैं. ये सब बातें यूएन के ह्यूमन राइट्स ऑफिस (OHCHR) की प्रेस रिलीज में बताई गई है. बुशरा बीबी की जेल में कैसे हैं हालात देखते हैं रिपोर्ट.

जेल में क्या हो रहा है बुशरा बीबी के साथ?
बुशरा बीबी को एक छोटी सी, हवा न आने वाली कोठरी में रखा गया है. वो कोठरी गंदी है, ज्यादा गर्म रहती है और कीड़े-मकोड़ों व चूहों से भरी पड़ी है. बिजली कटने से अक्सर अंधेरा हो जाता है. उन्हें पीने का पानी गंदा मिलता है और खाने में इतनी मिर्च डाली जाती है कि खाया नहीं जाता. इसकी वजह से बुशरा बीबी का वजन करीब 15 किलो कम हो गया है. उन्हें बार-बार इंफेक्शन हो रहे हैं, बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं. पहले की कैद में गंदे खाने से पेट में अल्सर हो गया और दांत में बिना इलाज वाला रोग बना हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अकेलापन बन रहा है मानसिक टॉर्चर
रिपोर्ट के मुताबिक, बुशरा बीबी को दिन में 22 घंटे से ज्यादा अकेले रखा जाता है. कभी-कभी तो 10 दिन से ज्यादा लगातार कोई मिलने नहीं आता. उन्हें बाहर घूमने, किताब पढ़ने, वकील या परिवार से मिलने और अपने डॉक्टर से इलाज की इजाजत नहीं मिलती. ‌रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार को बुशरा बीबी को वकीलों से बात करने, परिवार से मिलने और इंसानी संपर्क की इजाजत देनी नहीं है.

पाकिस्तान सरकार से क्या मांग की गई?
संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तान को इस मामले में खूब लताड़ लगाई है. उनका कहना है कि ऐसी हालत किसी कैदी के लिए बर्दाश्त नहीं की जा सकती. गर्मी, गंदा खाना-पानी और बीमारी को नजरअंदाज करना गलत है. एडवर्ड्स ने पाकिस्तान को यह भी याद दिलाया कि कैद की जगह और कैदी की उम्र, जेंडर और सेहत को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए. इसको लेकरबुशरा बीबी की स्थिति पर औपचारिक शिकायत सरकार को भेजी गई है और आगे भी नजर रखी जाएगी.

पाकिस्तान सरकार ने खारिज किए दावे
पंजाब सरकार और जेल अधिकारियों ने यूएन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि बुशरा को अलग कमरा, नियमित डॉक्टर चेकअप, परिवार-वकील से मिलने की पूरी सुविधा मिल रही है. पहले भी कोर्ट को रिपोर्ट दी गई थी कि सब ठीक है.

बुशरा बीब के लिए खुशखबरी?
इसी बीच, पाकिस्तानी कोर्ट ने मंगलवार को इमरान खान और बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत 9 मई हिंसा से जुड़े केसों और कुछ अन्य मामलों में बढ़ा दी है. कोर्ट ने इमरान को अगली सुनवाई पर खुद आने या वीडियो लिंक से पेश होने को कहा. ये खबर डॉन न्यूजपेपर के मुताबिक है.ये पूरी घटना पाकिस्तान की राजनीति में नया विवाद पैदा कर सकती है. यूएन की इस आलोचना से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा कि वो कैदियों के मानवाधिकारों का सम्मान करे.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

bushra bibi

Trending news

मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
Mirwaiz Umar Farooq
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
Telangana NEWS
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
DNA
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
National News
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
Maharashtra politics
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
Mysore Blast
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
weather update
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
India Bangladesh News in Hindi
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
Maharashtra politics
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस