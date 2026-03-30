अंधेरे की साजिश? इमरान के बाद बुशरा बीबी की आंखों पर संकट, जेल में क्या चल रहा है खेल

Bushra Bibi Eye Test: इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि अब उनकी आंखों में भी समस्या पैदा हो गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उन्हें मायोपिया बीमारी है.
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Imran Khan Wife Bushra Bibi: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखें खराब होने से जुड़ा मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब उनकी पत्नी को लेकर भी कुछ इसी तरह की खबर आ गई है. बताया जा रहा है कि अब बुशरा बीबी भी आंखों के परेशानी से जूझ रही हैं. दावा है कि बुशरा बीबी अपनी दाहिनी आंख में दर्द की शिकायत की है, जिसके बाद डॉक्टरों ने जांच भी की है.
इमरान की आंखों की एक छोटी सी सर्जरी के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने अपनी दाहिनी आंख में दर्द की बात की है. जिसके बाद रावलपिंडी की अडियाला जेल में उनका मेडिकल टेस्ट कराया. पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) के नेत्र रोग विभाग के प्रमुख डॉ मुहम्मद आरिफ खान ने उनकी जांच की.
पाकिस्तानी मीडिया ने जेल सूत्रों के हवाले से बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 11 दिनों से उन्हें देखने में दिक्कत आ रही थी, उन्हें खुद के सामने आने वाली चीजें धुंधली नजर आ रही थीं औ दाहिनी आंख में काले धब्बे दिखाई दे रहे थे. जांच में उनकी दाहिनी आंख में पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट (PVD) का पता चला. रिपोर्ट में मायोपिया और दृष्टिवैषम्य (टेढ़ा-मेढ़ा दिखना) की भी पहचान की गई.
पीटीआई ने जेल में बंद बुशरा बीबी के स्वास्थ्य को लेकर आ रही खबरों पर चिंता व्यक्त की और मांग की कि उन्हें जांच और उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जाए. पीटीआई की यह मांग 28 मार्च की तारीख वाले एक दस्तावेज के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आई है. इस दस्तावेज का शीर्षक है इमरान खान नियाजी की पत्नी, दोषी महिला कैदी बुशरा बीबी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी.
पीटीआई के केंद्रीय सूचना सचिव शेख वकास अकरम ने कहा कि अडियाला जेल से आ रही इन रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बुशरा बीबी को दृष्टि संबंधी समस्या हो रही है. डॉन ने अपनी रिपोर्ट में बताया एक नेत्र विशेषज्ञ की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि उन्हें जानबूझकर बुनियादी मानवाधिकारों और आवश्यक चिकित्सा देखभाल से वंचित किया जा रहा है. यह महज लापरवाही नहीं, बल्कि सोची-समझी क्रूरता और राजनीतिक उत्पीड़न का सिलसिला जारी है.
उन्होंने आगे कहा कि यह बहुत निंदनीय है कि एक महिला कैदी, जिसे पहले से ही विवादास्पद और संदिग्ध परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया है, के स्वास्थ्य के प्रति इस तरह की खतरनाक उपेक्षा की जा रही है. दृष्टिहीनता जैसे संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने में देरी और उदासीनता एक गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है. उन्होंने बुशरा बीबी के लिए फौरन बेहतरीन इलाज मुहैया कराने की मांग की और कहा कि उन्हें तुरंत किसी अच्छे अस्पताल में ले जाया जाना चाहिए. इसके अलावा, उनकी सभी मेडिकल रिपोर्ट पूरी पारदर्शिता के साथ आम लोगों को बताई जानी चाहिए.
अकरम ने कहा कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो इसके लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार होगी. उन्होंने आगे कहा कि संबंधित अधिकारी और जेल प्रशासन भी समान रूप से जिम्मेदार होंगे. उन्होंने कहा,'यह मुद्दा किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है. यह व्यवस्था पर एक कलंक है. राजनीतिक प्रतिशोध की आड़ में मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन अस्वीकार्य है. ऐसी हरकतें न केवल संविधान का उल्लंघन करते हैं, बल्कि किसी भी सभ्य समाज के मानदंडों का भी उल्लंघन करते हैं.'
जनवरी में यह बात सामने आई थी कि इमरान खान को आंखों की समस्या है. इसके बाद से उनकी पार्टी और परिवार की चिंता बढ़ती गई, खासकर तब जब उनके वकील ने बताया कि उनकी दाईं आंख की रोशनी आंशिक रूप से कम हो गई है. बाद में डॉक्टरों ने कहा कि चश्मा लगाने पर उनकी दाईं आंख की रोशनी 6/9 है, यानी पूरी तरह ठीक नहीं, लेकिन काफी हद तक काम कर रही है. सोमवार को इमरान खान का Anti-VEGF intra-vitreal injection का तीसरा डोज PIMS Hospital में दिया गया. यह इंजेक्शन आंखों की बीमारी में दिया जाता है ताकि रोशनी और खराब न हो.