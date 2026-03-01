क्या दूतावास सुरक्षाकर्मी किसी पर भी चला सकते हैं गोली? PAK में 9 लोगों की मौत से उठ रहे सवाल; क्या कहते हैं नियम

Powers and Rights of Embassy: क्या दूतावास सुरक्षाकर्मी एंबेसी में घुसे किसी भी व्यक्ति को गोली से उड़ा सकते हैं? यह सवाल इस्लामाबाद में अमेरिकी फायरिंग में 9 लोगों की मौत से उठ रहे हैं. कमांडोज ने यह फायरिंग लोगों के जबरन एंबेसी में घुसने पर की.
Rights of Embassies in Vienna Convention: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की इजरायली हमले में मौत से दुनियाभर के शिया मुस्लिम भड़के हुए हैं. सैकड़ों शियाओं की भीड़ ने इस्लामाबाद में यूएस वाणिज्यिक दूतावास में धावा बोल दिया और लोग अंदर जाकर तोड़फोड़ करने लगे. इसके बाद दूतावास की सुरक्षा में लगे अमेरिकी मरीन कमांडोज ने पहले उपद्रवियों को चेतावनी दी. इसके बाद भी उपद्रवी नहीं माने तो अपनी बंदूकों का मुंह उनकी ओर करके सीधी फायरिंग शुरू कर दी. इस घटना में 9 लोग मौके पर ही मारे गए. जबकि कुछ रिपोर्टों में यह संख्या 20 तक पहुंचने का दावा किया गया है.
इस घटना के बाद पाकिस्तान में कोहराम मचा है. कई लोग अमेरिकी कमांडोज की इस कार्रवाई को बर्बर बताकर उन्हें अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं. वे मारे गए लोगों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग भी कर रहे हैं. जबकि कुछ लोगों का कहना है कि कमांडोज के एक्शन में कुछ भी गलत नहीं था. उन्होंने वही किया, जो वैश्विक राजनयिक कानून उन्हें अधिकार देते हैं.
ऐसे में सवाल उठता है कि दूतावास में तैनात कर्मियों को क्या कोई विशेष इम्यूनिटी होती है. क्या वे किसी भी व्यक्ति पर गोली चला सकते हैं या इसके लिए भी कोई कानून बने हैं. अगर हैं तो वे कानून कौन से हैं और उनके तहत सुरक्षाबलों के लिए क्या-क्या लिमिटेशंस हैं. आइए इस बारे में विस्तार से बताते हैं.
असल में दुनियाभर के दूतावासों में सुरक्षा और उनके अधिकारों को 1961 की वियना संधि के तहत नियंत्रित किया जाता है. इस संधि में किसी भी देश के दूतावास को अभेद्य माना जाता है. जिसमें मेजबान या अन्य देश की पुलिस-सेना बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकती. अगर वह ऐसा करते हैं तो यह संधि का उल्लंघन माना जाता है.
संधि में यह भी कहा गया है कि दूतावासों को बाहरी हमले या घुसपैठ से सुरक्षा प्रदान करना मेजबान देश का दायित्व है. सभी देश अपने दूतावासों में सुरक्षाकर्मी तैनात करते हैं, जो खतरे को देखते हुए उसके अनुसार एक्शन ले सकते हैं.
यही नहीं, अंतरराष्ट्रीय कानूनों में आत्मरक्षा का अधिकार मान्य सिद्धांत है. इसके तहत यदि कोई व्यक्ति या समूह हथियारबंद होकर दूतावास में जबरन घुसने का प्रयास करता है. जिससे वहां तैनात कर्मियों को जान-माल का खतरा हो जाए तो ऐसे हालात में वहां पर सुरक्षाकर्मी आनुपातिक बल प्रयोग कर सकते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो अगर उन्हें जान का खतरा नजर आए तो वे गोली भी चला सकते हैं.
सभी देशों को यह अधिकार है, हालांकि यह असीमित नहीं है. इस अधिकार के साथ ही कई किंतु-परंतु भी जुड़े होते हैं. यह कदम अत्यंत नियंत्रित और कानूनी समीक्षा के अधीन होता है. यानी मेजबान देश की ओर से इस मामले की जांच की जा सकती है. अगर संबंधित कर्मी दोषी मिले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. लेकिन दूतावास का मामला होने की वजह से सुरक्षाकर्मियों को अरेस्ट करने के बजाय उन्हें अवांछित व्यक्ति घोषित कर वापस उनके मूल देश भेज दिया जाता है.