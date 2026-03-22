खेलने की उम्र में 'जंग' की ट्रेनिंग: जैश-लश्कर का नया चेहरा बेनकाब; 7-13 के बच्चों को बना रहे जिहादी

Child Jihadis: पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी संगठनों द्वारा बच्चों की भर्ती को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. सूत्रों के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा अब स्कूलों के माध्यम से 7 से 13 वर्ष के बच्चों को 'बाल जिहादी' बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इन संगठनों ने मजहबी जलसों और आतंकी कैंपों के बाद अब शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाया है, जहां बच्चों को जिहादी विचारधारा की ओर आकर्षित किया जा रहा है.

दिया ही जा रहा मुफ्त भोजन और भत्ते का लालच

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आतंकी संगठन गरीब परिवारों को टारगेट कर रहे हैं. बच्चों को अपने स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए मुफ्त भोजन, मासिक भत्ता और धार्मिक शिक्षा का लालच दिया जा रहा है. पोस्टर और विज्ञापनों के जरिए पाकिस्तान और PoK के कई इलाकों में अभिभावकों से अपील की जा रही है कि वे अपने बच्चों को इन संस्थानों में भेजें.

किया जा रहा बच्चों का ब्रेन वाश

इन स्कूलों में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जिहादी सोच भी सिखाई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक,

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1 जिहादी भाषण दिए जा रहे हैं 2 आतंकी वेशभूषा में प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं 3 मारे गए आतंकियों का महिमामंडन किया जा रहा है 4 झूठे उत्पीड़न के किस्सों पर नाटक करवाए जा रहे हैं

इसका मकसद बच्चों के मन में कट्टरपंथी सोच विकसित करना है.

स्कूलों के बाहर भी दी जा रही ट्रेनिंग

सूत्रों का कहना है कि बच्चों को स्कूलों के बाहर भी जिहादी कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है. हर छात्र के लिए साल में कम से कम एक बार किसी न किसी तरह की जिहाद ट्रेनिंग में शामिल होना अनिवार्य बताया जा रहा है. इन गतिविधियों की शुरुआत पिछले साल सितंबर से तेज हुई है, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद अन्य संगठनों की तुलना में अधिक सक्रिय बताया जा रहा है.

बड़े शहरों में फैला नेटवर्क

कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को मौजूदा स्कूलों से निकालकर बहावलपुर, लाहौर, मुरीदके और कराची जैसे शहरों में स्थित इन संस्थानों में भेजा है. इन स्कूलों में प्रवेश पूरी तरह संगठनों के नियंत्रण में होता है, जहां बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि हाल के वर्षों में कश्मीर जिहाद के प्रति स्थानीय लोगों का मोहभंग बढ़ा है.

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सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान की सेना और प्रशासन ने इन संगठनों की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, ताकि नई पीढ़ी को कट्टरपंथ की ओर मोड़ा जा सके और भविष्य के लिए आतंकी नेटवर्क तैयार किया जा सके.