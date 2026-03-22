Advertisement
trendingNow13149697
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनखेलने की उम्र में जंग की ट्रेनिंग: जैश-लश्कर का नया चेहरा बेनकाब; 7-13 के बच्चों को बना रहे जिहादी

खेलने की उम्र में 'जंग' की ट्रेनिंग: जैश-लश्कर का नया चेहरा बेनकाब; 7-13 के बच्चों को बना रहे जिहादी

PoK Terror Schools: पाकिस्तान के संरक्षण वाले आतंकी संगठनों की एक नई साजिश सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान और PoK में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा स्कूलों के जरिए 7-13 साल के बच्चों की भर्ती कर रहे हैं. मुफ्त भोजन, भत्ता और जिहादी शिक्षा के नाम पर गरीब परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 22, 2026, 11:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Child Jihadis: पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी संगठनों द्वारा बच्चों की भर्ती को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. सूत्रों के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा अब स्कूलों के माध्यम से 7 से 13 वर्ष के बच्चों को 'बाल जिहादी' बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इन संगठनों ने मजहबी जलसों और आतंकी कैंपों के बाद अब शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाया है, जहां बच्चों को जिहादी विचारधारा की ओर आकर्षित किया जा रहा है.

दिया ही जा रहा मुफ्त भोजन और भत्ते का लालच

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आतंकी संगठन गरीब परिवारों को टारगेट कर रहे हैं. बच्चों को अपने स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए मुफ्त भोजन, मासिक भत्ता और धार्मिक शिक्षा का लालच दिया जा रहा है. पोस्टर और विज्ञापनों के जरिए पाकिस्तान और PoK के कई इलाकों में अभिभावकों से अपील की जा रही है कि वे अपने बच्चों को इन संस्थानों में भेजें.

किया जा रहा बच्चों का ब्रेन वाश

इन स्कूलों में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जिहादी सोच भी सिखाई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक,

Add Zee News as a Preferred Source

 



1

जिहादी भाषण दिए जा रहे हैं

2

आतंकी वेशभूषा में प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं

3

मारे गए आतंकियों का महिमामंडन किया जा रहा है

4

झूठे उत्पीड़न के किस्सों पर नाटक करवाए जा रहे हैं

इसका मकसद बच्चों के मन में कट्टरपंथी सोच विकसित करना है.

स्कूलों के बाहर भी दी जा रही ट्रेनिंग

सूत्रों का कहना है कि बच्चों को स्कूलों के बाहर भी जिहादी कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है. हर छात्र के लिए साल में कम से कम एक बार किसी न किसी तरह की जिहाद ट्रेनिंग में शामिल होना अनिवार्य बताया जा रहा है. इन गतिविधियों की शुरुआत पिछले साल सितंबर से तेज हुई है, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद अन्य संगठनों की तुलना में अधिक सक्रिय बताया जा रहा है.

बड़े शहरों में फैला नेटवर्क

कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को मौजूदा स्कूलों से निकालकर बहावलपुर, लाहौर, मुरीदके और कराची जैसे शहरों में स्थित इन संस्थानों में भेजा है. इन स्कूलों में प्रवेश पूरी तरह संगठनों के नियंत्रण में होता है, जहां बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि हाल के वर्षों में कश्मीर जिहाद के प्रति स्थानीय लोगों का मोहभंग बढ़ा है.

ये भी पढ़ें: क्या युद्ध की तैयारी में उत्तर कोरिया? किम जोंग उन ने बेटी के साथ फिर किया सैन्य निरीक्षण

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान की सेना और प्रशासन ने इन संगठनों की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, ताकि नई पीढ़ी को कट्टरपंथ की ओर मोड़ा जा सके और भविष्य के लिए आतंकी नेटवर्क तैयार किया जा सके.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

pokPakistanChild Jihadis

Trending news

पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
Pakistan
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश
West Bengal Election 2026
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश
इतिहास, भूगोल और संस्कृति...किससे बने हैं भारत-बांग्लादेश के रिश्ते? रहमान ने बताया
india bangladesh relations
इतिहास, भूगोल और संस्कृति...किससे बने हैं भारत-बांग्लादेश के रिश्ते? रहमान ने बताया
20 राज्यों में गिरेगा पारा! आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना, IMD का अलर्ट
IMD
20 राज्यों में गिरेगा पारा! आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना, IMD का अलर्ट
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
israel iran war
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
Zee Bharat Youth Fest 2026
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
israel iran war
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
Punjab
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
israel iran war
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील
Punjab news
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील