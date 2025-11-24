खिलौना समझकर रॉकेट के साथ ही खेलने लगे बच्चे, हुआ विस्फोट; 3 मासूमों की मौके पर ही मौत

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के काशमोर में सोमवार को 3 बच्चों की रॉकेट के साथ खेलते समय मौत हो गई. घटना कंधकोट कस्बे के पास स्थित एक खेत में हुई, जहां 8 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे खेल रहे थे. पुलिस उपाधीक्षक सैयद असगर अली शाह ने बताया कि बच्चों ने रंगीन रॉकेट प्रणोदक के साथ खेलना शुरू किया, तभी उसमें अचानक विस्फोट हो गया. विस्फोट के कारण तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने कहा कि ग्रामीणों ने बताया कि बच्चे एक ही जनजाति के थे और खेत में खेल रहे थे. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह ठोस रॉकेट प्रणोदक था, जो लंबे समय तक ईंधन या अन्य विस्फोटक सामग्री को संग्रहीत कर सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि बम निरोधक दस्ते द्वारा घटनास्थल से मिले प्रणोदक के टुकड़ों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक निष्कर्ष यह है कि यह रॉकेट प्रणोदक संभवतः जिले में नदी के किनारे सक्रिय डकैतों द्वारा छोड़ा गया हो सकता है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

पहले भी पाकिस्तान में हो चुकी है ऐसी घटनाएं

बता दें इससे पहले भी पाकिस्तान में ऐसी ही कई घटनाएं सामने आ चुकी है. जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से ही ऐसी खबर सामने आई थी. सिंध में बच्चे एक मैदान में खेल रहे थे. खेलने के दौरान उन्हें एक रॉकेट लॉन्चर मिल गया था. बच्चों ने इसे कोई खिलौना समझकर घर ले गए थे. लेकिन घर में इस रॉकेट लॉन्चर में विस्फोट हो गया था. विस्फोट इतना भयंकर था कि पूरा परिवार चपेट में आ गया. इस हादसे में पांच बच्चों सहित परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई थी.