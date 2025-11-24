Advertisement
trendingNow13016968
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

खिलौना समझकर रॉकेट के साथ ही खेलने लगे बच्चे, हुआ विस्फोट; 3 मासूमों की मौके पर ही मौत

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के काशमोर में सोमवार को 3 बच्चों की रॉकेट के साथ खेलते समय मौत हो गई. यह हादसा कंधकोट कस्बे के पास एक खेत में हुआ, जहां 8 से 12 साल के बच्चे खेल रहे थे. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 24, 2025, 08:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के काशमोर में सोमवार को 3 बच्चों की रॉकेट के साथ खेलते समय मौत हो गई. घटना कंधकोट कस्बे के पास स्थित एक खेत में हुई, जहां 8 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे खेल रहे थे. पुलिस उपाधीक्षक सैयद असगर अली शाह ने बताया कि बच्चों ने रंगीन रॉकेट प्रणोदक के साथ खेलना शुरू किया, तभी उसमें अचानक विस्फोट हो गया. विस्फोट के कारण तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने कहा कि ग्रामीणों ने बताया कि बच्चे एक ही जनजाति के थे और खेत में खेल रहे थे. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह ठोस रॉकेट प्रणोदक था, जो लंबे समय तक ईंधन या अन्य विस्फोटक सामग्री को संग्रहीत कर सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि बम निरोधक दस्ते द्वारा घटनास्थल से मिले प्रणोदक के टुकड़ों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक निष्कर्ष यह है कि यह रॉकेट प्रणोदक संभवतः जिले में नदी के किनारे सक्रिय डकैतों द्वारा छोड़ा गया हो सकता है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

पहले भी पाकिस्तान में हो चुकी है ऐसी घटनाएं

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें इससे पहले भी पाकिस्तान में ऐसी ही कई घटनाएं सामने आ चुकी है. जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से ही ऐसी खबर सामने आई थी. सिंध में बच्चे एक मैदान में खेल रहे थे. खेलने के दौरान उन्हें एक रॉकेट लॉन्चर मिल गया था. बच्चों ने इसे कोई खिलौना समझकर घर ले गए थे. लेकिन घर में इस रॉकेट लॉन्चर में विस्फोट हो गया था. विस्फोट इतना भयंकर था  कि पूरा परिवार चपेट में आ गया. इस हादसे में पांच बच्चों सहित परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई थी.

 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
IGI airport
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
UBER cab
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
kashmir cold wave
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
Weather
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
West Bengal
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Ayodhya Ram Mandir Flag Hosting
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
Wing Commander Namansh Syal
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
Mamata Banerjee
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
bengal elections
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
China India relations
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी