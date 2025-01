बीजिंग से कोसों दूर पहाड़ियों में सफेद धुएं का गुबार, चुपचाप चीन ने कौन सा टेस्ट कर लिया?

China: चीन हमेशा अनोखा और हैरतअंगेज रिसर्च कर पूरे देश को चौंकाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है. चीन ने फिर से टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया और अनोखा काम कर दिया है. राजधानी बीजिंग से कोसों दूर दो पहाड़ों के बीच बने देश के स्वामित्व वाली अंतरिक्ष दिग्गज चीन एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन (CASC ) की छठी एकेडमी के संस्थान-165 ने एक ही दिन में तरल ऑक्सीजन-केरोसिन इंजन के लगातार तीन परीक्षण करने का कारनामा किया है. चीन के एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी शोधकर्ताओं ने रविवार को यह घोषणा की.

यह पहला मौका है जब चीन के स्वामित्व वाली अंतरिक्ष दिग्गज CASC ने एक ही दिन में लगातार तीन तरल ऑक्सीजन-केरोसिन इंजन का परीक्षण किया है.ये परीक्षण चीन ही नहीं बल्कि, एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े शोधकर्ताओं के लिए भी मील का पत्थर साबित हो सकता है. साथ ही यह परीक्षण आने वाले Propulsion इंजन के वाहनों के लिए भी सत्यापन क्षमता में महत्वपूर्ण हो सकता है, जो लगातार लॉन्च मिशनों के लिए सहायता प्रदान करता है.

#OrbitInsights For the first time, Institute 165 of the Sixth Academy of the state-owned space giant China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), completed three consecutive tests of liquid oxygen-kerosene engines in a single day. Such milestone marks a significant… pic.twitter.com/ZpvBHwkHuh

