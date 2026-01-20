Advertisement
चीन में जन्म दर बढ़ाने की ऐसी सनक... रिटायर्ड लोगों पर सरकार ने जताया भरोसा; नई नीति जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

चीन की घटती जन्म दर ने वहां के अधिकारियों के कान खड़े कर दिए हैं. इस बीच चीन ने एक नई नीति निकाली है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब आलोचना की जा रही है.  लोग चीन सरकार की इस नीति पर अलग-अलग कमेंट कर रहे हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 20, 2026, 05:13 PM IST
दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन इस समय अलग प्रकार की समस्या से जूझ रहा है. चीन की जन्म दर लगातार घट रही है. इस समस्या से निपटने के लिए चीन लगातार नए प्रयास कर रहा है. चीन एक दशक पहले ही एक बच्चा नीति को समाप्त कर चुका है. बावजूद इसके कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. इस बीच चीन की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसने एक नई बहस छेड़ दी है. सोशल मीडिया पर इस नए फैसले का खूब उपहास उड़ाया जा रहा है. लोग चीन सरकार की इस नीति पर अलग-अलग कमेंट कर रहे हैं. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं... 

चीन ने लागू किया नया नियम 

दरअसल, चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने राजधानी बीजिंग में एक नई नीति की घोषणा है, जिसके अंतर्गत रिटायर्ड लोगों को प्रसव पूर्व जांच की लागत को रिफंड किया जाएगा. अब इस नई नीति के सामने आते ही लोगों ने तरह-तरह की बातें कह रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस महीने की 12 तारीख को 'बीजिंग के पेंशनभोगियों की प्रसवपूर्व जांच का खर्च वापस किया जा सकता है' नाम का एक ट्रेंड सोशल मीडिया पर देखने को मिला. इसके ट्रेंड को करीब 7 मिलियन लोगों ने देखा है. 

रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जारी एक सार्वजनिक घोषणा के अनुसार, राजधानी बीजिंग में 1 जनवरी 2026 से सामाजिक बीमा कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्व-रोजगार वाले निवासियों और पेंशनभोगियों के लिए प्रसव पूर्व जांच शु्ल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाने लगी है. 

नई नीति के तहक मिलेंगे ये फायदे 

बताया जाता है कि चीन की इस नई नीति के तहत प्रति व्यक्ति कुल प्रतिपूर्ति राशि को 3,000 युआन (430 अमेरिकी डॉलर) से बढ़ाकर 10,000 युआन कर दिया गया है. इससे शहर में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों को अपनी बेरोजगारी पत्नियों के लिए प्रसवपूर्व जांच शुल्क प्रतिपूर्ति का दावा करने की अनुमति दी गई है. हालांकि, लोगों ने इस नीति में पेंशनभोगी देखने के बाद आश्चर्य व्यक्त किया. सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति की ओर से पूछा गया कि क्या अधिकारियों को लगता है कि सच में पेंशनभोगी अभी भी बच्चे पैदा कर सकता है. 

जन्म दर बढ़ाने पर चीन का जोर 

गौरतलब है कि चीन ने साल 2015 में अपनी 35 साल पुरानी एक बच्चा नीति को समाप्त कर दिया था. इस नीति के समाप्त हुए 10 साल पूरे हो गए. साल 2021 में चीन ने दंपत्तियों से तीन बच्चा तक पैदा करने की अनुमति दे दी. पिछले साल ही चीन ने एक नई नीति की घोषणा की थी, जिसके तहत 3 साल से कम वर्ष के बच्चों की देखभाल के लिए 3600 युआन दिए जाएंगे. ये पैसे 520 अमेरिकी डॉलर के बराबर है. 

चीन ने इस साल नए नियम भी बनाए 

घटती जन्म दर ने चीनी सरकार के कान खड़े कर दिए हैं. इस साल की शुरुआत में चीन ने कंडोम और गर्भनिरोधकों पर 13 प्रतिशत वैट दर लागू करना शुरू कर दिया. हालांकि, सरकार के इस कदम को कई लोगों ने व्यर्थ बताया. यह आशंका भी जताई गई है कि इससे यौन संचारित संक्रमणों में वृद्धि हो सकती है. एक सोशल मीडिया यूजर का सरकार के इस फैसले पर कहना है कि  जन्म दर बढ़ाने के लिए वे पागल हो गए हैं. वहीं, इस नई नीति को लेकर एक अन्य सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि जब अन्य पेंशनभोगी अपने पोते-पोतियों की देखभाल करते हैं, तो बीजिंग के पेंशनभोगी अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं.

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं।

China BirthrateWorld News

