Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

ताइवान पर भिड़े चीन-जापान, युद्ध के मुहाने तक पहुंचा विवाद; क्या है पूरा मसला?

Masaki Kanai Beijing Visit: चीन से बढ़ते तनाव के बीच जापान ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को बीजिंग भेजा है. टोक्यो को उम्मीद है कि इससे बिगड़े रिश्तों में सुधार आएगा. जापानी विदेश मंत्रालय के एशिया और ओशिनिया ब्यूरो के महानिदेशक मासाकी कनाई अपने समकक्ष लियू जिनसोंग से मिलने बीजिंग पहुंचे हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:00 PM IST
Japan-China Tensions: चीन से बढ़ते तनाव के बीच जापान ने सोमवार को अपने वरिष्ठ अधिकारी को बीजिंग भेजा है. टोक्यो को उम्मीद है कि बिगड़े रिश्तों में सुधार आएगा. क्योदो समाचार एजेंसी ने सोमवार को ही एक वीडियो फुटेज जारी कर बताया कि जापानी विदेश मंत्रालय के एशिया और ओशिनिया ब्यूरो के महानिदेशक मासाकी कनाई अपने समकक्ष लियू जिनसोंग से मिलने के लिए बीजिंग पहुंचे हैं. जापान टुडे के अनुसार जापान, प्रधानमंत्री साने ताकाइची की उस टिप्पणी की सफाई देना चाहता है जिसमें उन्होंने कहा था कि ताइवान में संकट का मतलब जापान में संकट है और जापान सामूहिक आत्मरक्षा के नाम पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है.

ताइवान पर चीन के हमले से जापान के अस्तित्व को खतरा

स्थानीय मीडिया के मुताबिक कनाई यह स्पष्ट कर सकते हैं कि ताकाइची की टिप्पणी जापानी सुरक्षा नीति में बदलाव का संकेत नहीं है और वे चीन से ऐसे कार्यों से बचने का आग्रह करेंगे जो टोक्यो और बीजिंग के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. जिसके बाद ही चीन ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को अपने पूर्वी एशियाई पड़ोसी से दूर रहने का आग्रह किया था. यह विवाद तब शुरू हुआ था जब प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने जापानी सांसदों से कहा कि ताइवान पर चीन के हमले से जापान के अस्तित्व को खतरा हो सकता है और सैन्य प्रतिक्रिया हो सकती है. पिछली सरकारों ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने से परहेज किया है ताकि बीजिंग को भड़काया न जाए, जो इस स्वशासित द्वीप पर अपना दावा करता है. ताइवान जापान के सबसे पश्चिमी द्वीपों से लगभग 110 किलोमीटर दूर और उन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के पास स्थित है जिन पर टोक्यो तेल और गैस की आपूर्ति के लिए निर्भर है.

जापान टाइम्स के मुताबिक जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कनाई की कथित चीन यात्रा के बारे में पूछे जाने पर कहा कि बातचीत के विभिन्न माध्यम खुले हैं. उन्होंने कहा कि हमने चीनी पक्ष से उचित कदम उठाने का अनुरोध किया है. हालांकि, चीनी विदेश मंत्रालय का रुख थोड़ा उदासीन ही है. मंत्रालय ने कहा था कि चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग की इस सप्ताह दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान ताकाइची से मिलने की कोई योजना नहीं है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Japan-China Tensions

