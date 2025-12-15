चीन-जापान में तनातनी तेज, ड्रैगन ने शिगेरू इवासाकी पर लगाया बैन; सेनकाकू आइलैंड पर भेज दिए जहाज

China-Japan Tension: चीन ने सोमवार को घोषणा की कि उसने जापान सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज (JSDF) के पूर्व जॉइंट स्टाफ के चीफ शिगेरू इवासाकी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. चीन का आरोप है कि इवासाकी ने ताइवान में अलगाववादी ताकतों के साथ मिलकर काम किया था. बीजिंग का कहना है कि इवासाकी की ताइवान सरकार द्वारा एग्जीक्यूटिव युआन के ऑनरेरी एडवाइजर के तौर पर नियुक्ति पर उसे आपत्ति थी.

चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार, इवासाकी के खिलाफ उठाए गए काउंटरमेजर में उनकी चल और अचल संपत्ति को फ्रीज करना शामिल है. इसके अलावा, चीन के संगठनों और नागरिकों को इवासाकी के साथ किसी भी प्रकार के लेन-देन या सहयोग से रोकने का आदेश दिया गया है. उन्हें वीजा देने से भी मना कर दिया गया है और हांगकांग और मकाऊ में भी उनकी एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान के मामलों में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करता है. बता दें, इवासाकी ने 2012 से 2014 तक एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के जॉइंट स्टाफ के चीफ के रूप में कार्य किया था और बाद में उन्हें ताइवान की कैबिनेट द्वारा पॉलिटिकल अफेयर्स कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था.

चीन और जापान के बीच बढ़ रहा तनाव

इस बीच, जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची द्वारा 7 नवंबर को दिए गए बयान के बाद जिसमें उन्होंने ताइवान स्ट्रेट में संघर्ष की स्थिति में जापानी मिलिट्री फोर्स तैनात करने की बात की थी टोक्यो और बीजिंग के बीच तनाव बढ़ गया है. चीन ने जापान पर डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक दबाव बढ़ाने की कोशिश की है ताकि ताकाइची को अपने बयान को वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सके.

चीन ने जापान जाने से अपने नागरिकों को मना किया है और छात्रों को सुरक्षा कारणों से वहां जाने पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है. इसके अलावा, जापान से सीफ़ूड का आयात कम कर दिया गया है और जापानी कलाकारों के कार्यक्रमों और मूवी स्क्रीनिंग को रद्द कर दिया गया है. हाल ही में, चीन के कोस्ट गार्ड और नेवी के जहाजों ने सेनकाकू आइलैंड के पास से गुजरा जो जापान का क्षेत्र है लेकिन चीन इसे दियाओयू आइलैंड बताता है.