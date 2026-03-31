जो ट्रंप नहीं कर पाए वो करेंगे चीन-पाक? ईरान जंग रोकने के लिए तैयार किया 5 पॉइंट्स वाला प्लान

Middle East War: पश्चिम एशिया में जंग को लेकर चीन-पाकिस्तान मध्यस्थता की कोशश कर रहे हैं. मंगलवार ( 31 मार्च 2026) को दोनों देशों ने इलाके में शांति प्रयास के लिए बीजिंग में वार्ता की. इस दौरान 5 सूत्रीय पहल का ऐलान किया गया, जिसका मकसद नागरिक सुरक्षा, तत्काल युद्धविराम, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, कूटनीति के जरिए संघर्ष का समाधान और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत स्थिरता बहाल करना है.

क्या है प्रस्ताव?

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच चर्चा के बाद यह पहला सामने आई है. इसका मकसद ईरान समेत बाकी पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सीजफायर लागू करना है. इसके अलावा दोनों नेताओं ने नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर भी बातचीत की. पाकिस्तान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर इस प्रस्ताव को शेयर किया है.

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1. युद्धविराम

चीन और पाकिस्तान चीन और संघर्ष को फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान करते हैं. युद्ध से प्रभावित सभी क्षेत्रों में मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति दी जानी चाहिए.

2. जितनी जल्दी हो सके शांति वार्ता की शुरुआत करें

ईरान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा की जानी चाहिए. संघर्षों को सुलझाने के लिए संवाद और कूटनीति ही खाड़ी देशों के लिए एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है. चीन और पाकिस्तान संबंधित पक्षों को बातचीत शुरू करने में समर्थन देते हैं, जिसमें सभी पक्ष विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध हों और शांति वार्ता के दौरान बल प्रयोग या बल के प्रयोग की धमकी देने से बचें.

3. नॉन मिलिट्री टारगेट्स की सुरक्षा

सैन्य संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए. चीन-पाकिस्तान संघर्ष में शामिल पक्षों से आह्वान करते हैं कि वे नागरिकों और नॉन मिलिट्री टारगेट्स पर हमले तुरंत रोकें और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) का पूरी तरह से पालन करें. साथ ही एनर्जी, विलवणीकरण, बिजली सुविधाओं और शांतिपूर्ण परमाणु बुनियादी ढांचे (जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट) समेत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला करना बंद करें.

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4. शिपिंग रूट्स की सुरक्षा

होर्मुज जलडमरूमध्य अपने आस-पास के जलक्षेत्र के साथ मिलकर, वस्तुओं और ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण ग्लोबल शिपिंग रूट है. चीन-पाकिस्तान संघर्ष में शामिल पक्षों से आह्वान करते हैं कि वे होर्मुज में फंसे जहाजों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, सिविल और कमर्शियल शिप्स को जल्द सुरक्षित रास्ता दें और जितनी जल्दी हो सके होर्मुज से सामान्य आवागमन बहाल करें.

5. संयुक्त राष्ट्र चार्टर की सर्वोच्चता

संयुक्त राष्ट्र चार्टर और प्रासंगिक प्रस्तावों का समर्थन करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुपक्षीय ढांचा बनाना.