China Philippines Conflict: चीन और फिलीपींस के बीच क्यों मचा घमासान? समझें पूरे विवाद की ABCD

China South Sea Dispute: दक्षिण चीन सागर के द्वीपों और समुद्री क्षेत्रों को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच लगातार विवाद चल रहा है. जिसके चलते शनिवार को भी दोनों देशों के बीच एक बार फिर से जमकर घमासान देखने को मिला है. दरअसल, फिलीपींस के अधिकारियों ने एक बड़ा दावा करते हुए चीन पर आरोप लगाया है. फिलीपींस का कहना है कि दक्षिण चीन सागर के एक विवादित इलाके में चीनी कोस्ट गार्ड के जहाजों ने हमारी मछली पकड़ने वाली नावों पर कार्रवाई की है. जिसके बाद समुद्र में दोनों पक्षों के बीच टकराव हुआ और फिलीपींस के तीन मछुआरे घायल हो गए हैं.

फिलीपींस का अधिकार

फिलीपींस अधिकारियों के अनुसार यह घटना सबीना शोल के पास हुई. सबीना शोल पलावन द्वीप से लगभग 150 किलोमीटर दूर है. इस इलाके में बहुत ज्यादा संख्या में मछलियां पाई जाती हैं. वहीं चीन की तरफ से शुक्रवार को उनकी तरफ से उनके इलाके में मछली पकड़ने के लिए घुसी करीब 20 फिलीपींस की नावों पर जरूरी कंट्रोल उपाय किए गए हैं. दरअसल, ये जलमार्ग काफी विवादित रहा है और चीन इस पर पूरी तरह से अपना दावा करता है. तो वहीं फिलीपींस इस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के तहत इस समुद्री मार्ग पर दावा करता है. इसकी वजह सैन्य सहयोग की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है.

नौसेनाओं के बीच टकराव

हालांकि, चीन का ये इतिहास रहा है कि वो हर तरफ इस तरह के दावे करता रहता है. लेकिन चीन और फिलीपींस के बीच जिस इलाके को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है, वहां पर भरपूर मात्रा में प्राकृतिक गैस और तेल मौजूद है. इस वजह से अक्सर स्कारबोरो शोल में चीन और फिलीपींस की नौसेनाओं के बीच टकराव देखने को मिलता रहता है. इसलिए दक्षिण सागर समुद्र को लेकर जहां चीन आक्रामक रुख अपना रहा है, तो फिलीपींस भी उसका उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे रहा है.

