क्या ड्रैगन ने कर दिया जंग का ऐलान? इस विवादित क्षेत्र को कब्जाने के लिए चली 'शैतानी चाल', अरबों के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
Advertisement
trendingNow12916596
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

क्या ड्रैगन ने कर दिया जंग का ऐलान? इस विवादित क्षेत्र को कब्जाने के लिए चली 'शैतानी चाल', अरबों के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

दक्षिण चीन सागर में मौजूद स्कारबोरो शोल को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच विवाद लंबे वक्त से चल रहा है. अब चीन ने इस इलाके में एक नेचर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है. चीन का यह कदम फिलीपींस के साथ तनाव को और बढ़ा सकता है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 10, 2025, 05:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या ड्रैगन ने कर दिया जंग का ऐलान? इस विवादित क्षेत्र को कब्जाने के लिए चली 'शैतानी चाल', अरबों के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

Scarborough Shoal: दक्षिण चीन सागर में मौजूद स्कारबोरो शोल को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच विवाद लंबे वक्त से चल रहा है. अब चीन ने इस इलाके में एक नेचर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है. चीन का यह कदम फिलीपींस के साथ तनाव को और बढ़ा सकता है. चीन इस इलाके को हुआंगयान द्वीप कहता है, जबकि फिलीपींस में इसे पनाटैग शोल के नाम से जानता है. चीन ने 2012 में फिलीपींस के साथ हुए विवाद के बाद से इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर रखा है. हाल ही में चीन ने यहां 16 बेस पॉइंट्स के लिए भौगोलिक निर्देशांक भी जारी किए थे.

स्टेट काउंसिल ने कहा कि नेशनल नेचर रिजर्व की स्थापना 'द्वीप के नेचुरल इकोसिस्टम्स की विविधता, स्थिरता और Sustainability को रिजर्व करने के लिए एक अहम उपाय है.' प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय को दिए गए एक बयान में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को 'इकोलॉजी और एनवायरोमेंटल प्रोटेक्शन जिम्मेदारियों के लिए मजबूत प्रतिबद्धता रखनी चाहिए.' इसमें कहा गया है,'प्रकृति रिजर्व से संबंधित अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्रवर्तन की कोशिशों को मजबूत किया जाना चाहिए.' काउंसिल ने अपने बयान में आगे कहा कि  रिजर्व का क्षेत्र, दायरा और फंक्शनल ज्वाइनिंग नेशनल फॉरेस्टरी और चरागाह प्रशासन द्वारा घोषित किया जाएगा.

एक्सपर्ट की क्या है राय?

शंघाई जियाओ तोंग यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर झेंग झिहुआ ने कहा कि स्कारबोरो शोल में नेचर रिजर्व बनाकर चीन इस विवादित क्षेत्र पर अपना कंट्रोल और मजबूत करना चाहता है. उन्होंने बताया कि 11 अगस्त को स्कारबोरो शोल के पास दो चीनी जहाजों की टक्कर के बाद बीजिंग और फिलीपींस के बीच तनाव बढ़ गया है. जबकि 2002 में चीन और आसियान देशों के बीच दक्षिण चीन सागर में आचरण को लेकर जो समझौता हुआ था, वह बाध्यकारी नहीं है. इसलिए चीन इस क्षेत्र में जमीन बनाने (लैंड रिक्लेमेशन) जैसा कदम शायद न उठाए और पर्यावरण संरक्षण का नाम लेकर अपना कंट्रोल बढ़ा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 स्कारबोरो शोल: पानी की क्वालिटी 

झेंग ने कहा कि चीन पर्यावरण संरक्षण का हवाला देकर न सिर्फ चीनी ही नहीं, बल्कि फिलीपीनी मछुआरों को भी इस क्षेत्र से दूर रखने की कोशिश कर सकता है, ताकि फिलीपींस की कानून-प्रवर्तन एजेंसियों की मौजूदगी कम हो. साथ ही, जुलाई 2024 में चीन के पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि स्कारबोरो शोल के पास पानी की क्वालिटी 'बेहतर' पाई गई है.

इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने दो महीने तक इस जगह पर जाकर समुद्री पानी की क्वालिटी, समुद्री जीवों की स्थिति, समुद्री कचरा और प्रवाल (कोरल) समुदायों का स्टडी किया. इसके साथ ही उन्होंने सैटेलाइट से डेटा लेकर भी विश्लेषण किया, जिसके पॉजिटिव नतीजे आए. हालांकि, ये रिजल्ट जुलाई में प्रकाशित हुए एक रिपोर्ट से बिल्कुल अलग थे. उस रिपोर्ट में कहा गया था कि Second Thomas Shoal (जिसे चीन में Renai Reef और फिलीपींस में Ayungin Shoal कहा जाता है) पर खड़ा एक फिलीपीनी युद्धपोत प्रवाल रीफ को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है. रिपोर्ट में कहा गया कि BRP Sierra Madre जहाज को हटाना चाहिए ताकि वहां का पर्यावरण सुरक्षित रह सके. इसे भी पढ़ें:-नेपाल के बाद अब फ्रांस में 'विद्रोह' भड़का, जगह-जगह पथराव और आगजनी; सड़कों पर उतरी सेना

फिलीपींस-चीन में तनाव 

फिलीपींस और चीन के बीच समुद्री तनाव 2022 में राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के चुने जाने के बाद से बढ़ा है. फिलीपीनी सरकार का कहना है कि चीनी तट रक्षक और समुद्री मिलिशिया जहाज Scarborough Shoal के पास बड़ी तादाद में तैनात हैं, जिसे वे चीन का क्षेत्र मानते हैं.

अगस्त में एक टक्कर के बाद फिलीपींस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ दो हफ्ते का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज किया. इसमें कनाडा का एक युद्धपोत भी शामिल हुआ और अमेरिका समेत कई देशों के पर्यवेक्षक भी आए. इसके बाद 3 सितंबर को बीजिंग में एक बड़ा सैन्य परेड हुआ, जिसमें चीन की नौसेना ने कहा कि उसने दक्षिण चीन सागर में 'रूटीन गश्त' की ताकि अपनी ताकत दिखा सके.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Scarborough ShoalchinaPhilippines

Trending news

मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
Bihar politics
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
Punjab Flood
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
;