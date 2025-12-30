130 फाइटर-बॉम्बर प्लेन, 14 मिलिट्री शिप्स, 8 खूंखार जहाजों से कर दिया फायर... ताइवान के सिर पर मौत बनकर मंडरा रहा चीन, 90 विमानों ने मचाया तांडव!

PLA Army large-scale military drills around Taiwan: चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) इन दिनों ताइवान के सिर पर मौत बनकर नाच रही है. चीन को ताइवान को डराने के लिए अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास 'जस्टिस मिशन 2025' शुरू किए हैं. ये ड्रिल्स अमेरिका की ताइवान को 11.1 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड हथियार बिक्री के जवाब में हैं. जिसके बाद ताइवान स्ट्रेट में तनाव चरम पर पहुंच गया है, फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं और दुनिया चिंतित है. लेकिन चीन ने मंगलवार को ऐसा तांडव मचाया है, जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है.

'जस्टिस मिशन 2025' क्या है?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने मंगलवार को ताइवान के चारों तरफ दूसरे दिन भी जोरदार मिलिट्री ड्रिल्स चलाए. ये ड्रिल्स 'जस्टिस मिशन 2025' का हिस्सा हैं, जो दिखाते हैं कि चीन किसी भी बाहरी मदद को रोकने के लिए तैयार है. ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है और जरूरत पड़ने पर ताकत से कब्जा करने की बात करता है. एसोसिएटेड प्रेस (एपी) की रिपोर्ट के मुताबिक, ये ड्रिल्स ताइवान स्ट्रेट में तनाव बढ़ा रहे हैं, खासकर 2025 के आखिर में तो हाहाकार मच गया है.

ड्रिल्स में क्या-क्या हुआ?

पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और रॉकेट फोर्स को एक साथ मैदान में उतरकर हाहाकार मचाए हुए है. सोमवार से शुरू हुए ड्रिल्स में फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और आर्टिलरी शामिल हैं. ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि मंगलवार सुबह तक 130 चीनी विमान डिटेक्ट हुए, जिनमें से 90 ने मीडियन लाइन क्रॉस की. 14 मिलिट्री शिप्स और कोस्ट गार्ड जहाज भी देखे गए हैं. मंगलवार को 7 जोन्स में 10 घंटे लाइव फायर ड्रिल्स हुए, जो ताइवान के टेरिटोरियल वॉटर्स के करीब हैं. गार्जियन के अनुसार, ये अब तक का सबसे बड़ा कवरेज वाला अभ्यास है, जिसमें पोर्ट ब्लॉकेड और प्रिसिजन स्ट्राइक्स का टेस्ट हो रहा है.

ताइवान पर असर और रिएक्शन

ताइवान की एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि 850 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुईं हैं, 1 लाख से अधिक पैसेंजर्स फंसे हुए हैं. कई फ्लाइट्स कैंसल या रीरूट हुईं हैं. ताइवान ने 'रैपिड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज' शुरू की और अमेरिकी HIMARS जैसे हथियार दिखाए है. डिफेंस मिनिस्ट्री ने चीन को 'क्षेत्रीय शांति का सबसे बड़ा विध्वंसक' कहा है. प्रेसिडेंट लाई चिंग-ते ने कहा कि ताइवान खुद जंग की पहल नहीं करेगा लेकिन जवाब देने को तैयार है.

चीन का मैसेज और वजह

पीएलए स्पोक्सपर्सन सीनियर कर्नल शी यी ने कहा, ये ड्रिल्स 'ताइवान इंडिपेंडेंस' और बाहरी दखल के खिलाफ सख्त चेतावनी हैं. शिन्हुआ और ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, ये चीन की संप्रभुता बचाने की जरूरी कार्रवाई है. पिछले हफ्ते अमेरिका ने ताइवान को सबसे बड़ा हथियार पैकेज ऐलान किया, जिसके बाद चीन ने 20 अमेरिकी कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए. जापान की पीएम की टिप्पणी पर भी चीन नाराज है.