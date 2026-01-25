ड्रोन ने आदमकद टारगेट पर 100 मीटर दूर से ठोकी ताबड़तोड़ 20 गोलियां, 100% स्ट्राइक रेट देख हैरान रह गई फौज

Chinese army rifle-wielding drone: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लेकर स्पेस में चांद तक अमेरिका को टक्टर दे रहे चीन को यूं ही इंजीनियरिंग का नया बादशाह नहीं कहा जाता. आर्टिफीशियल सूरज बनाने से लेकर रोबोट इंजनीयरिंग में झंडे गाड़ने वाले चीन ने ड्रोन से सटीक निशाने पर गोलियां चलवाकर सबको हैरान कर दिया है. चीन की फौज ने असॉल्ट राइफल (assault rifle) चलाने में सक्षम ड्रोन के लाइव-फायर टेस्ट का वीडियो पोस्ट करने धमाल मचा दिया है.

चीन ने रचा नया माइल स्टोन-100% स्ट्राइक रेट

साउथ चाइन मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गोली तो मान लीजिए कोई सामान्य ड्रोन से भी चलवाई जा सकती है. लेकिन इंसानों की कद काठी जितने टारगेट भी सटीक जगह भेदकर चीन की फौज के इस ड्रोन ने टेक्नालजी के मार्केट में नया माइल स्टोन रचते हुए न सिर्फ डंका बजाया, बल्कि नया इतिहास रच दिया. हाईटेक ड्रोन ने 10 मीटर ऊंचे चेस्ट बोर्ड पर 100 मीटर से अधिक दूरी से एक के बाद एक ताबड़तोड़ 20 सिंगल राउंड फायर किए. ड्रोन ने फ्लाइट ट्रायल के दौरान 100 परसेंट हिट रेट हासिल किया.

Add Zee News as a Preferred Source

जर्नल ऑफ गन लॉन्च एंड कंट्रोल में छपी एक पीयर-रिव्यूड स्टडी के मुताबिक इसकी स्ट्राइक रेट देखकर इसे बनाने वाली टीम भी हैरान थी. टारगेट पर लगे 20 राउंड में से आधे 11cm के दायरे में लगे, जो हेडशॉट के बराबर पहुंचे. वहीं 50 मीटर की कम रेंज पर, इस ड्रोन ने अपने सिस्टम से 20 में से 19 बार टारगेट को सटीक हिट किया.

ये भी पढ़ें- 26 जनवरी की परेड में दिखेगा फौज की एनिमल कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और कोल्ड डेजर्ट वॉरियर्स की जोड़ी मचा देगी धूम

चीन एक बार फिर टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया को चौंकाता नज़र आ रहा है. दिन महीने और साल नहीं चीन दशकों से हफ्ते दर हफ्ते तकनीकी ग्रोथ हासिल कर रहा है. सिक्स्थ जेन फाइटर जेट बनाने से लेकर वायरलेस चार्जिंग चेयर बनाने वाला चीन अमेरिका को लगातार चुनौती दे रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन बिना फ्यूल के जेट उड़ाने जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है. AI से चेहरे की पहचान करना हो या कंटेट की पडड़ताल, स्मार्ट एनर्जी या कैशलेस पेमेंट ऐसे जो प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में लोग आज आसानी से कर रहे हैं. ऐसे तमाम काम चीन कई साल पहले से कर रहा है.