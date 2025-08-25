China’s New K Visa: 'जिगरी दोस्त' को चीन ने दे दिया बड़ा तोहफा, क्या है ड्रैगन का मिशन K, जिससे आएंगे पाकिस्तानियों के मजे
What is China New K Visa: चीन 1 अक्टूबर से K वीजा शुरू करने जा रहा है. इसका मकसद दूसरे देशों के प्रतिभाशाली युवाओं को अपने यहां बिजनेस, रिसर्च करने के लिए आकर्षित करना है. 

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:21 PM IST
China Entry-Exit K Visa Rules: चीन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया भर के प्रतिभाशाली युवाओं के योगदान को बढ़ावा देने के लिए एक नया 'K वीजा' शुरू करने की घोषणा की है. यह वीजा खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं. चीन की स्टेट काउंसिल से मंजूरी मिलने के बाद इस वीजा नीति को प्रधानमंत्री ली कियांग ने मंजूरी दी है. यह नया वीजा नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा. 

नया K वीजा न सिर्फ नए छात्रों के लिए रास्ता खोलेगा, बल्कि पहले से पढ़ रहे छात्रों को भी चीन में लंबे समय तक रहने और वैश्विक साइंस-टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में भाग लेने का मौका देगा. चीन की ये नई पहल पाकिस्तान के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि चीन सबसे ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वाला देश है. यहां पहले से ही बड़ी संख्या में पाकिस्तानी छात्र इंजीनियरिंग, आईटी और एप्लाइड साइंसेज जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए जाते रहे हैं. 

क्या है K वीजा?

K वीजा चीन के बाकी वीजा से अलग है. इसमें न तो चीन के किसी संस्थान या कंपनी से इनविटेशन लेटर की जरूरत है और न ही उम्र, शिक्षा या अनुभव की कोई कड़ी शर्त रखी गई है. इससे युवाओं को रिसर्च और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में बिना किसी पहले से तय नौकरी के अवसर मिल सकेंगे. K वीजा धारकों को लंबी अवधि तक रुकने, कई बार आने-जाने और आसान वीजा प्रक्रिया की सुविधा मिलेगी. इस वीजा का मकसद दुनिया भर के युवा टैलेंट को चीन की तरफ आकर्षित करना और शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस वीजा के लिए 45 साल से कम उम्र के वे युवा आवेदन कर सकते हैं जो दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त कर चुके हैं या किसी प्रसिद्ध रिसर्च संस्था में काम कर चुके हैं. K वीजा चीन के लिए टॉप टैलेंट को लाने का एक जरिया है, जिससे देश की नवाचार और तकनीक में वृद्धि हो सके.

पाकिस्तानी छात्रों के लिए क्यों है खास?

पाकिस्तान के कई छात्र पहले से ही चीन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. अब K वीजा से उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं रहकर रिसर्च और बिजनेस की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. इससे चीन-पाकिस्तान के बीच शिक्षा और तकनीकी सहयोग और भी मजबूत होगा. चीन ने हाल ही में कई देशों के साथ वीजा-फ्री एग्रीमेंट किए हैं और अब K वीजा जैसे कदमों से वह खुद को विज्ञान और तकनीक की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने की ओर बढ़ रहा
है.

