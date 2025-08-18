चांद पर घर बनाने जा रहा चीन, पहुंचा दी इंटों की पहली खेप? प्लान क्या है?

China Moon Mission: चांद की सतह पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग का नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को पहली बार चांद पर अपना कदम रखते ही इतिहास रच दिया था. अब चीन उसे चार कदम पीछे छोड़ते हुए चांद पर बस्ती बसाने समेत ऐसे टारगेट लेकर चल रहा है कि आज के हालातों में किसी को यकीन हीं नहीं होगा, लेकिन चीनी वैज्ञानिक अपनी जिद पर कायम हैं और स्पेस पर अमेरिका और पश्चिम की बादशाहत खत्म करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं.

चीन के टारगेट

पिछले एक दशक में चीन की तेजी से तकनीकी प्रगति ने दुनिया को चौंका दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एशियाई दिग्गज चीन ने कथित तौर पर एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो चांद की धूल (रेगोलिथ) को मजबूत ईंट में बदल देती है, जिनका इस्तेमाल चांद पर घर बनाने में किया जा सकेगा. बीजिंग 2035 तक चांद पर बस्ती बनाने की योजना बना रहा है.

FAQ

सवाल- 'चांद की ईंट' तकनीक क्या है?

जवाब- मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चीनी वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर रेगोलिथ से ईंटें बनाने के लिए एक उन्नत मशीन विकसित की है. यह मशीन चांद की धूल इकट्ठा करती है और उसे एक विशेष कक्ष में अत्यधिक गर्म करती है, जहां उच्च तापमान धूल के कणों को आपस में मिलाकर ठोस ईंटें बनाती है जिनका उपयोग चांद पर अनुसंधान केंद्रों और आवास सुविधाओं के निर्माण में किया जा सकता है. ये तकनीक काम कर गई तो बहुत जल्द अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने की दिशा में चीन एक बड़ा कदम उठाने के साथ चांद पर घर बनाने के लिए ताकत झोंक देगा. क्योंकि ऐसा होने से पृथ्वी से निर्माण सामग्री को चांद तक ले जाने की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यानी लागत जीरो हो जाएगी, क्योंकि हालफिलहाल तो एक किलो सामग्री स्पेस में ले जाने की कीमत करोड़ों में होती है.

सवाल- यह तकनीक कैसे काम करती है?

जवाब- विशेषज्ञों के अनुसार, यह मशीन गर्म भट्टी में मिट्टी को पकाकर ठीक उसी तरह ईंटें बनाती है जैसे पृथ्वी पर सामान्य ईंटें बनाई जाती हैं. यह मशीन उपलब्ध सूर्य की रोशनी को 3000 गुना बढ़ाकर चांद की धूल को 1300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है. अति-तापित भट्टी धूल को पिघलाकर उसे टिकाऊ अंतरिक्ष ईंटों का आकार देती है.