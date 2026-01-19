चीन की आबादी में लगातार चौथे साल भारी गिरावट, जन्म दर रिकॉर्ड 17% नीचे; पालने खाली होने की वजह क्या है?

China Birth Rate Dips 17 percent: चीन में जन्म दर तेजी से घटी है और मृत्यु दर तेजी से बढ़ी है. दशकों तक सबसे बड़ी आबादी वाला चीन बीते 10 सालों से घटती जनसंख्या से परेशान है. सरकार के लाख प्रोत्साहन और इंसेंटिव के बावजूद लाखों चीनी कपल्स सिंगल चाइल्ड यानी एक भी बच्चे को जन्म देने के लिए राजी नहीं हैं. चीन का बर्थ रेट रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है. आज चीन में 60 से अधिक उम्र के लोगों की आबादी कुल जनसंख्या का करीब 24 फीसदी हो गई.

जिनकी उम्र तेजी से बढ़ी, डेथ रेट भी बढ़ा

2025 में चीन की आबादी लगातार चौथे साल गिरी. चीन की जन्म दर एक और रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई. ये गिरावट करीब 17 फीसदी की रही. 2025 में चीन में हर 1,000 लोगों पर मृत्युदर 8.04 फीसदी थी. ये डेथ रेट 1968 के बाद सबसे ज्यादा थी.

द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में चीन की रजिस्टर्ड जन्म दर 1949 के बाद से सबसे कम है. चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (NBS) का कहना कि चीनी आबादी 3.39 मिलियन घटकर 1.405 बिलियन हो गई और मौतें 2024 में 10.93 मिलियन से बढ़कर 11.31 मिलियन हो गईं.

चीन में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर

वहीं बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे कम फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर चीन की है. चीनी क्षेत्र की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो साउथ कोरिया, सिंगापुर और ताइवान में भी फर्टिलिटी रेट इसी तरह काफी कम यानी चिंताजनक है.

10 साल पहले खत्म की थी सिंगल चाइल्ड पॉलिसी

बढ़ती आबादी और सुस्त इकॉनमी का मुकाबला करने के लिए, चीन की सरकार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने की तमाम योजनाएं लाई, इसके बावजूद नतीजा ढाक के तीन पात रहा. शी जिनपिंग सरकार ने 2016 में अपनी सालों पुरानी एक-बच्चे यानी सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करके दो-बच्चे पैदा करने की छूट दी थी. हालांकि, जब इससे आबादी नहीं बढ़ी तो अधिकारियों ने घोषणा की कि वे 2021 में हर कपल को तीन बच्चे तक रखने की इजाज़त देंगे. लेकिन चीन की सरकार को कोई भी दांव काम नहीं आया.

बूढ़ा हो रहा चीन

NBS के मुताबिक चीन में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ी है. 2035 तक, 60 से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 40 करोड़ पहुंचने का अनुमान है. यानी चीन की सीनियर सिटिजन आबादी अमेरिका और इटली की कुल आबादी के बराबर हो जाएगी. यानी चीन इस दशक में बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा है.