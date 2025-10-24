Advertisement
China: बाज नहीं आएगा चीन, पैंगोंग झील के पास बना रहा एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स; सैटेलाइट इमेज में खुली पोल

China Pangong Lake Site: यह कंस्ट्रक्शन अपनी एडवांस, ढकी हुई मिसाइल लॉन्चिंग पोजिशन्स और बड़े बुनियादी ढांचे की वजह से सबका ध्यान खींच रहा है. इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सख्त शेल्टर्स में चीन की लॉन्ग रेंज एचक्यू-9 सरफेस टू-एयर मिसाइल (SAM) रखी गई हैं ताकि इनकी सुरक्षा की जा सके. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 24, 2025, 05:20 PM IST
China Air defence Complex: चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. सैटेलाइट इमेज में चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है. चीन बॉर्डर के पास नया एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स बना रहा है. चीन का यह कंस्ट्रक्शन तिब्बत में पैंगोंग झील के पूर्वी किनारे पर हो रहा है, जो 2020 के गलवान संघर्ष की साइट से लगभग 110 किलोमीटर दूर है.

चीन की बॉर्डर पर बड़ी साजिश

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कंस्ट्रक्शन अपनी एडवांस, ढकी हुई मिसाइल लॉन्चिंग पोजिशन्स और बड़े बुनियादी ढांचे की वजह से सबका ध्यान खींच रहा है. इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सख्त शेल्टर्स में चीन की लॉन्ग रेंज एचक्यू-9 सरफेस टू-एयर मिसाइल (SAM) रखी गई हैं ताकि इनकी सुरक्षा की जा सके. संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय एयर डिफेंस की क्षमता में यह कॉम्प्लेक्स अहम रोल अदा कर सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन लगातार पैंगॉन्ग लेक की साइट पर चल रहा है. 

रिसर्चर्स ने बताया कि इस सुविधा के डिजाइन की पहचान सबसे पहले ऑलसोर्स एनालिसिस ने की थी, जिसका रेप्लिका गार काउंटी में है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग 65 किमी दूर है और भारत के एडवांस न्योमा हवाई क्षेत्र के ठीक सामने है.

नजर आ रहीं स्लाइडिंग छतें

अन्य स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी Vantor की स्वतंत्र सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि संदिग्ध मिसाइल लॉन्च साइट्स पर स्लाइडिंग छतें दिखाई गई हैं, जिनमें से हर एक इतनी बड़ी है कि उसमें दो वाहन समा सकते हैं.

Vantor इमेजरी की 29 सितंबर की तस्वीरों में कुछ लॉन्च पोजिशन्स पर खुली छत दिखाई दे रही है, जिससे पता चलता है कि नीचे अंदर कुछ लॉन्चर्स हो सकते हैं. यह ऑपरेशनल क्षमता की एडवांस स्टेज की ओर इशारा करती है. 

अमेरिका की जियो इंटेलिजेंस फर्म ऑलसोर्स एनालिसिस की रिपोर्ट के अनुसार, 'ढके हुए मिसाइल लॉन्च साइट्स में हैचलेस छत होती है, जिससे हैच खुलने पर लॉन्चिंग हैच के माध्यम से फायर करते समय छिपे और सुरक्षित रहते हैं,' जिससे छिपाव और ऑपरेशनल रेडिनेस दोनों मिलती है.

फर्म ने आगे कहा, ' इससे कॉम्प्लेक्स के अंदर टीईएल की मौजूदगी या सटीक स्थिति का पता लगाने की संभावना कम हो जाती है और यह उन्हें संभावित हमलों से बचाता है.

विश्लेषकों ने वायर्ड डेटा कनेक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर की मौजदूगी पर के बारे में भी बताया, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे हेडक्वॉर्टर-9 एयर डिफेंस सिस्टम के विभिन्न तत्वों को इसके कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर से जोड़ने के लिए स्थापित किया गया है, जो सॉफिस्टिकेटेड नेटवर्किंग और इंटीग्रेटेड डिफेंस का संकेत देता है.

गलवान झड़प वाली जगह से 100 किमी दूरी

दूसरी फैसिलिटी अभी बन रही है, जो तिब्बत में पैंगोंग झील के पास 2020 की झड़प की साइट से लगभग 110 किलोमीटर दूर है. इस फैलिसिटी की पहचान सबसे पहले जुलाई के अंत में जियो स्पैटिएल रिसर्चर डेमियन साइमन ने की थी. हालांकि उस समय ढकी हुई मिसाइलों की स्थिति पता थी.

एएसए एक्सपर्ट्स ने एक वायर्ड डेटा कनेक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी के बारे में भी जानकारी दी है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह हेडक्वॉर्टर-9 एयर डिफेंस यूनिट के विभिन्न फैक्टर्स को इसके कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर से जोड़ता है। पैंगोंग झील के पास फैसिलिटी के कुछ हिस्से अभी भी निर्माणाधीन हैं.

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

China Air Defence complex

