China News: चीन बना रहा ऐसा ‘तैरता किला, जो झेल सकता है परमाणु हमला; किस साजिश में है ड्रैगन

China intention behind building a floating island: चीन इन दिनों समुद्र के बीच एक ऐसा बड़ा तैरता हुआ प्लेटफॉर्म बना रहा है, जो आने वाले समय में दुनिया की नज़रें अपनी ओर खींचने वाला है. यह प्लेटफॉर्म कोई साधारण संरचना नहीं है, बल्कि इसे इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि बड़ा से बड़ा धमाका, यहां तक कि परमाणु विस्फोट भी इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाएगा. चीन का कहना है कि यह वैज्ञानिक शोध के काम आएगा, लेकिन इसकी ताकत, आकार और बनने वाली जगह को देखकर कई देशों को अंदाज़ा हो रहा है कि यह सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है.

करीब 78,000 टन वजनी होगा द्वीप

रिपोर्ट के मुताबिक, यह तैरता प्लेटफॉर्म वजन में करीब 78,000 टन होगा, यानी लगभग उतना बड़ा जितना चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है. इसका आकार देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि यह कोई छोटी बात नहीं है. चीन की योजना है कि इसमें लगभग 238 लोग चार महीने तक बिना किसी बाहरी मदद के रहकर काम कर सकेंगे. इसमें बिजली, पानी, खाना और संचार सब कुछ अंदर ही तैयार किया जाएगा. यह एक तरह से समुद्र में तैरता पूरा शहर होगा, जो खुद अपने लिए हर जरूरी चीज बनाता रहेगा.

झेल सकेगा परमाणु अटैक

इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात इसका धमाका-रोधी डिजाइन है. चीन के वैज्ञानिकों ने इसमें ऐसे विशेष ढांचे का इस्तेमाल किया है, जो तेज से तेज झटकों को भी आसानी से सह सकते हैं. उनका दावा है कि अगर समुद्र के अंदर या ऊपर किसी तरह का परमाणु धमाका भी हो जाए, तो यह प्लेटफॉर्म टूटेगा नहीं. इसके अलग-अलग हिस्सों को ऐसे बनाया गया है कि अंदर मौजूद लोग और सिस्टम सुरक्षित रहें. यही वजह है कि दुनिया के कई विशेषज्ञ इसे सिर्फ रिसर्च प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि संभावित सैन्य ढांचे के रूप में देख रहे हैं.

द्वीप की 138 मीटर होगी लंबाई

चीन इस प्रोजेक्ट को पिछले एक दशक से आगे बढ़ा रहा है. यह उनकी राष्ट्रीय योजना का हिस्सा है, जिसके तहत समुद्र के बारे में बड़े स्तर पर रिसर्च करने के काम किए जा रहे हैं. इसका डिजाइन 2024 में अंतिम रूप से तय किया गया और अब इसे 2028 तक पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य है. इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 138 मीटर और चौड़ाई 85 मीटर होगी. यह समुद्र की सतह से कई मंजिल ऊपर खड़ा रहेगा, ताकि बड़े से बड़ा तूफान भी इसे नुकसान न पहुंचा सके. इसे इस तरह बनाया जा रहा है कि 9 मीटर तक ऊंची लहरें भी इसे हिला नहीं सकेंगी.

सैन्य निगरानी भी कर सकेगा

चीन का कहना है कि यह तैरता द्वीप समुद्र की गहराई का अध्ययन करेगा, नए उपकरणों की जांच करेगा और समुद्री संसाधनों की खोज में मदद करेगा. लेकिन कई देशों को इसकी असली मंशा को लेकर शक है. कारण यह है कि यह प्लेटफॉर्म कहीं भी ले जाया जा सकता है और लंबे समय तक वहीं रह भी सकता है. यह वैज्ञानिक काम के साथ-साथ समुद्री निगरानी, सैन्य गतिविधियों और रणनीतिक कंट्रोल जैसे कामों में भी इस्तेमाल हो सकता है. इसकी अंदरूनी संरचना भी बताती है कि यह सिर्फ शांतिपूर्ण शोध के लिए नहीं बनाया जा रहा.

इस इलाके में हो सकती है तैनाती

सबसे बड़ा सवाल इसकी तैनाती को लेकर है. यह प्लेटफॉर्म दक्षिण चीन सागर में लगाया जा सकता है, जो दुनिया के सबसे विवादित समुद्री इलाकों में से एक है. चीन पहले ही यहां कृत्रिम द्वीप बनाकर अपनी मौजूदगी बढ़ा चुका है. कई देशों का दावा है कि यह इलाका उनका है, लेकिन चीन लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है. अगर यह तैरता द्वीप वहां पहुंच गया, तो चीन की ताकत और भी बढ़ जाएगी और बाकी देशों की चिंता भी.

पड़ोसी देशों में गहराई आशंका

दुनिया इस प्रोजेक्ट को ध्यान से देख रही है. चीन इसे वैज्ञानिक प्रगति का हिस्सा बता रहा है, लेकिन इसके डिजाइन और क्षमता को देखकर कई देशों को लगता है कि यह आने वाले समय में समुद्र में शक्ति संतुलन को बदल सकता है. यह सिर्फ एक तैरता प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि चीन के बढ़ते प्रभाव का संकेत भी माना जा रहा है. दुनिया इस बात को समझ रही है कि समुद्र में ऐसा बेस होना, जो महीनों तक खुद को चलाए रख सके और बड़े धमाकों से भी सुरक्षित रहे, एक आम तकनीकी उपलब्धि नहीं है. यह भविष्य की रणनीति का हिस्सा हो सकता है.