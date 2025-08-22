150 किमी पीछे हटकर 2-3 घंटे में वापस आ सकता है 'ड्रैगन', क्यों आर्मी अफसर ने चीन पर चेताया

India China Relations: अमेरिका के जरिए भारत 25 फीसद लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ पर चीन ने ऐतराज जताया है. इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से बेहतर हुए हैं. चीन के विदेश मंत्री ने भी हाल ही में भारत का दौरा किया था. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए 31 अगस्त का चीन जाएंगे. दोनों देशों के बीच रिश्तों में सकारात्मकता को देखते हुए सेना के एक दिग्गज अफसर ने कि चीन 100-150 किलोमीटर पीछे हट भी जाए तो कुछ ही देर में अग्रिम चौकियों पर आने की ताकत रखता है.

LAC पर चीन की तैयारी

सेना के अधिकारी ने बताया कि चीन ने पिछले 5 सालों में एलएसी (LAC) पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सड़कों, पुलों, सुरंगों और सैनिकों के रहने की सुविधाएं बना ली हैं. ऐसे में चीनी सैनिक 100–150 किलोमीटर पीछे हटकर भी सिर्फ 2–3 घंटे में फिर से अग्रिम मोर्चे पर पहुंचने की क्षमता रखती है.

कुछ ही घंटों में वापस आने की ताकत चीन के पास

चीन की कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड (CABs) टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें और मिसाइल सिस्टम से लैस हैं. उसकी हर ब्रिगेड में लगभग 4500–5000 फौजी होते हैं. कुछ ब्रिगेड भले ही पीछे हटे हैं लेकिन कुछ अभी-भी आगे तैनात हैं. हालांकि जो पीछे हटे हैं वो महज 2-3 घंटे के अंदर फिर से आगे की क्षमता रखते हैं. जबकि इसके मुकाबले भारत के पास उतनी तेज तैनाती करने की ताकत नहीं रखता, जिससे तैयारी में समय का अंतर आ जाता है.

'दोनों देशों की फौज हथियार लिए खड़ी है'

उन्होंने आगे कहा कि भले ही पिछले साल अक्टूबर में देपसांग और डेमचोक से सैनिकों की वापसी के बाद हालात स्थिर बने हुए हैं लेकिन इस रिश्ते में अभी-भी भरोसे की कमी है. दोनों ही देशों की फौज 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर भारी हथियारों के साथ तैनात हैं. द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा,'यहां गश्त जारी है लेकिन हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि चीन की सैन्य तैयारियों और ढांचे में कोई कमी नहीं आई है.'

पेट्रोलिंग अधिकार वापस पाना भारत की प्राथमिकता

लद्दाख में भारत की प्राथमिकता उन जगहों पर पेट्रोलिंग बहाल करना है, जहां 2020–22 के दौरान 'नो पेट्रोलिंग बफर जोन' बनाए गए थे. ये जोन 3 से 10 किमी तक फैले हैं और इनमें गलवान, पैंगोंग त्सो का उत्तरी किनारा, कैलाश रेंज और गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स इलाका शामिल है. भारत इन्हें अपनी जमीन मानता है, लेकिन अब तक वहां पेट्रोलिंग की इजाजत नहीं मिली है.

भारत-चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू

इसी बीच भारत और चीन ने तीन पासों से सीमा व्यापार दोबारा शुरू करने पर सहमति जताई है:-

लिपुलेख पास (उत्तराखंड)

शिपकी ला पास (हिमाचल)

नाथु ला पास (सिक्किम)

यह फैसला चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान हुआ.