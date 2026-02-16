Advertisement
trendingNow13111183
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनchina lunar year: 40 दिन, 9.5 अरब यात्राएं और पूरा देश सड़कों पर; चीन में शुरू हुआ ‘दुनिया का सबसे बड़ा पलायन’

china lunar year: 40 दिन, 9.5 अरब यात्राएं और पूरा देश सड़कों पर; चीन में शुरू हुआ ‘दुनिया का सबसे बड़ा पलायन’

Worlds largest human migration: चीन में चंद्र नववर्ष के समय दुनिया की सबसे बड़ी मानव पलायन होती है, इस साल 9.5 बिलियन लोगों का देश के भीतर की यात्रा करने का अनुमान है. रेलवे, सड़क और हवाई मार्ग पूरी तरह व्यस्त हैं और छुट्टियों में विदेशी यात्रा के ऑप्शन भी बढ़ गए हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 10:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

china lunar year: 40 दिन, 9.5 अरब यात्राएं और पूरा देश सड़कों पर; चीन में शुरू हुआ ‘दुनिया का सबसे बड़ा पलायन’

Worlds largest human migration: जब चीन के सवा अरब से ज्यादा लोग एक साथ घूमने जानें के लिए सड़कों, स्टेशनों और हवाई अड्डों पर उतरते हैं, तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक मानव पलायन कहा जाता है. इसे चीनी भाषा में चुन्युन कहते हैं. इस साल 2 फरवरी से शुरू हुई 40 दिनों की यह ट्रैवल न केवल रिकॉर्ड तोड़ रही है, बल्कि चीन की आर्थिक शक्ति का नया प्रमाण भी पेश कर रही है. अनुमान है कि इस बार करीब 9.5 बिलियन घरेलू यात्राएं होंगी. एक ऐसा आंकड़ा जिसे सुनकर दुनिया दंग है. रूस के लिए वीजा-फ्री सुविधा और जापान से बढ़ती दूरियों के बीच, इस बार की लूनर न्यू ईयर यात्रा में बहुत कुछ नया है. आखिर क्यों इस साल चीन ने अपनी छुट्टियां बढ़ा दीं और कैसे ड्रैगन ने 45 देशों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए. आज हम इस बारे में डिटेल से जानेंगे.

 15 फरवरी से 23 फरवरी तक हैं छुट्टियां
इस साल चंद्र लूनर न्यू ईयर यात्रा , जिसे चीनी में चुन्युन कहते हैं, 2 फरवरी से शुरू हुई थी और यह 40 दिन तक चलेगी. इस अवधि में आधिकारिक छुट्टियां 15 फरवरी से 23 फरवरी तक हैं. इस साल अनुमान है कि कुल 9.5 बिलियन घरेलू यात्राएं होंगी, जो पिछले साल के लगभग 9.02 बिलियन से बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही हैं.

यात्रा का बड़ा हिस्सा रेलवे से किया जा रहा है. 10 फरवरी तक रेलवे ने 1.01 बिलियन यात्रियों को सेवा दी है. हवाई यात्रा की बात करें तो पहले सप्ताह में 16.32 मिलियन लोग उड़ान भर चुके हैं और पूरे 40 दिनों में कुल 95 मिलियन यात्रियों की उम्मीद है. सड़क मार्ग पर भी बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे से सफर कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

चांगबाई माउंटेन बना है फेवरेट डेस्टिनेशन
इस साल लोग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों जगहों की ओर यात्रा कर रहे हैं. घरेलू पर्यटन में दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हेनान और उत्तरपूर्वी बर्फीले स्थल चांगबाई माउंटेन की मांग बढ़ी है. अंतरराष्ट्रीय यात्रा में थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे गर्म स्थान लोकप्रिय हुए हैं. रूस भी नए विकल्प के रूप में उभरा है, जहां दिसंबर 2025 में चीनी पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा दी गई. जापान की लोकप्रियता इस साल कम रही, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं.

इस साल खास बात यह है कि छुट्टियों की अवधि एक दिन बढ़ा दी गई है. इसके अलावा चीन ने वीजा-मुक्त प्रवास नीति को 45 से अधिक देशों तक बढ़ाया है. अब यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य देशों के लोग 30 दिनों तक बिना वीजा चीन में रह सकते हैं. इस विस्तार ने विदेशी यात्रियों के लिए देश को और आकर्षक बना दिया है और चंद्र नववर्ष यात्रा को और भी व्यस्त बना दिया है.

ये भी पढ़ें:  बीएनपी की शानदार जीत से दक्षिण एशिया की भू-राजनीति कैसे बदल सकती है? भारत-चीन-पाक के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है?

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

china chunyun 2026

Trending news

मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
Indian Pakistan match
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
bengaluru bank deputy manager
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
Tipu Sultan-Shivaji Comparison
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
drug traffickers
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
Kerala News
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
bengal elections
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
Indian Army news
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
IMD
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
Anganwadi
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
kolkata
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी