china lunar year: 40 दिन, 9.5 अरब यात्राएं और पूरा देश सड़कों पर; चीन में शुरू हुआ ‘दुनिया का सबसे बड़ा पलायन’

Worlds largest human migration: जब चीन के सवा अरब से ज्यादा लोग एक साथ घूमने जानें के लिए सड़कों, स्टेशनों और हवाई अड्डों पर उतरते हैं, तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक मानव पलायन कहा जाता है. इसे चीनी भाषा में चुन्युन कहते हैं. इस साल 2 फरवरी से शुरू हुई 40 दिनों की यह ट्रैवल न केवल रिकॉर्ड तोड़ रही है, बल्कि चीन की आर्थिक शक्ति का नया प्रमाण भी पेश कर रही है. अनुमान है कि इस बार करीब 9.5 बिलियन घरेलू यात्राएं होंगी. एक ऐसा आंकड़ा जिसे सुनकर दुनिया दंग है. रूस के लिए वीजा-फ्री सुविधा और जापान से बढ़ती दूरियों के बीच, इस बार की लूनर न्यू ईयर यात्रा में बहुत कुछ नया है. आखिर क्यों इस साल चीन ने अपनी छुट्टियां बढ़ा दीं और कैसे ड्रैगन ने 45 देशों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए. आज हम इस बारे में डिटेल से जानेंगे.

15 फरवरी से 23 फरवरी तक हैं छुट्टियां

इस साल चंद्र लूनर न्यू ईयर यात्रा , जिसे चीनी में चुन्युन कहते हैं, 2 फरवरी से शुरू हुई थी और यह 40 दिन तक चलेगी. इस अवधि में आधिकारिक छुट्टियां 15 फरवरी से 23 फरवरी तक हैं. इस साल अनुमान है कि कुल 9.5 बिलियन घरेलू यात्राएं होंगी, जो पिछले साल के लगभग 9.02 बिलियन से बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही हैं.

यात्रा का बड़ा हिस्सा रेलवे से किया जा रहा है. 10 फरवरी तक रेलवे ने 1.01 बिलियन यात्रियों को सेवा दी है. हवाई यात्रा की बात करें तो पहले सप्ताह में 16.32 मिलियन लोग उड़ान भर चुके हैं और पूरे 40 दिनों में कुल 95 मिलियन यात्रियों की उम्मीद है. सड़क मार्ग पर भी बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे से सफर कर रहे हैं.

चांगबाई माउंटेन बना है फेवरेट डेस्टिनेशन

इस साल लोग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों जगहों की ओर यात्रा कर रहे हैं. घरेलू पर्यटन में दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हेनान और उत्तरपूर्वी बर्फीले स्थल चांगबाई माउंटेन की मांग बढ़ी है. अंतरराष्ट्रीय यात्रा में थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे गर्म स्थान लोकप्रिय हुए हैं. रूस भी नए विकल्प के रूप में उभरा है, जहां दिसंबर 2025 में चीनी पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा दी गई. जापान की लोकप्रियता इस साल कम रही, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं.

इस साल खास बात यह है कि छुट्टियों की अवधि एक दिन बढ़ा दी गई है. इसके अलावा चीन ने वीजा-मुक्त प्रवास नीति को 45 से अधिक देशों तक बढ़ाया है. अब यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य देशों के लोग 30 दिनों तक बिना वीजा चीन में रह सकते हैं. इस विस्तार ने विदेशी यात्रियों के लिए देश को और आकर्षक बना दिया है और चंद्र नववर्ष यात्रा को और भी व्यस्त बना दिया है.