कोल्‍ड वॉर के दौर से लेकर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसी के खौफनाक किस्‍से दुनियाभर में मशहूर हैं. कई खुफिया मिशनों पर फिल्‍में भी बनी हैं, लेकिन चीन ने जासूसी को लेकर ऐसा दावा किया है जो आमतौर पर अभी कहीं सुनाई नहीं दिया. चीन ने दावा किया है कि उसकी समुद्री तट रेखा का मैप बनाने के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियां 'कछुए' और 'म‍छलियों' जैसे समुद्री जीवों का इस्‍तेमाल कर रही हैं.