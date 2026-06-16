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क्‍या 'कछुए' और 'मछली' से हो सकती है जासूसी? चीन के अजीब दावे से दुनिया हैरान

चीन ने दावा किया है कि उसकी समुद्री तट रेखा का मैप बनाने के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियां 'कछुए' और 'म‍छलियों' जैसे समुद्री जीवों का इस्‍तेमाल कर रही हैं.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jun 16, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:25 PM IST
क्‍या 'कछुए' और 'मछली' से हो सकती है जासूसी? चीन के अजीब दावे से दुनिया हैरान

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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