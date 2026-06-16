कोल्ड वॉर के दौर से लेकर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसी के खौफनाक किस्से दुनियाभर में मशहूर हैं. कई खुफिया मिशनों पर फिल्में भी बनी हैं, लेकिन चीन ने जासूसी को लेकर ऐसा दावा किया है जो आमतौर पर अभी कहीं सुनाई नहीं दिया. चीन ने दावा किया है कि उसकी समुद्री तट रेखा का मैप बनाने के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियां 'कछुए' और 'मछलियों' जैसे समुद्री जीवों का इस्तेमाल कर रही हैं.
चीन के सुरक्षा मामलों से जुड़े मंत्रालय ने ऐसा दावा करते हुए कहा कि विदेशी खुफिया जासूस, सेंसेटिव समुद्री डेटा चुराने के लिए एडवांस जासूसी उपकरणें का इस्तेमाल कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर 'Under the deep blue, undercurrents are surging' शीर्षक से एक पोस्ट शेयर कर मंत्रालय ने ये बात कही है.
इस पोस्ट के एक खास हिस्से का शीर्षक 'Spy turtles, Spy fish' है, जिसमें ये कहा गया कि सेंसर से लैस अपेक्षाकृत बड़े समुद्री जीव चीन के विशिष्ट जलक्षेत्र में सक्रिय पाए गए हैं. ये समुद्री जीव लवणता, जल तापमान और समुद्री धाराओं जैसे पर्यावरणीय डेटा का संग्रह करते हैं और फिर सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी विदेश में भेजते हैं.
मंत्रालय ने ये भी कहा कि विदेशी समूह सौर ऊर्जा से चलने वाले वेव ग्लाइडर, उच्च परिशुद्धता वाले सेंसर से लैस बोया और कार्गो जहाजों पर लगे ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग करके बंदरगाह की वास्तविक गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस डेटा का उद्देश्य 'पानी के नीचे के नक्शे' बनाना है.
हालांकि किसी विशिष्ट विदेशी खुफिया एजेंसी का नाम नहीं लिया गया. ये नक्शे चीन की तटीय सुरक्षा में कमियों को उजागर कर सकते हैं, जिससे चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. इसलिए, मंत्रालय ने विदेशी उपकरणों की कड़ी सुरक्षा जांच करने का आग्रह किया और स्थानीय मछुआरों से किसी भी संदिग्ध समुद्री उपकरण की सूचना देने का आग्रह किया.
यह चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब बीजिंग और पश्चिमी सरकारों के बीच जासूसी को लेकर लंबे समय से आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं. गौरतलब है कि पिछले साल चीनी प्रशासन ने ने सरकारी कर्मचारियों को 'हनीट्रैप' ऑपरेशनों से सावधान रहने की हिदायत दी थी. एक विदेशी खुफिया एजेंट द्वारा एक सरकारी कर्मचारी को निशाना बनाने की खबरें सामने आने के बाद ये सवाल जारी की गई थी.
इस बीच Five Eyes के नाम से जाने जाने वाले पश्चिमी सुरक्षा गठबंधन ने इस महीने रिपोर्ट दी है कि चीनी जासूस, ऑनलाइन जॉब रिक्रूटर का भेस धरकर संवेदनशील खुफिया जानकारी जुटा रहे हैं.