Advertisement
trendingNow13059056
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनअमेरिका के बाद अब चीन की एंट्री! भारत-पाक तनाव शांत कराने का क्रेडिट लेने मैदान में उतरा ड्रैगन

अमेरिका के बाद अब चीन की एंट्री! भारत-पाक तनाव शांत कराने का 'क्रेडिट' लेने मैदान में उतरा ड्रैगन

China on India-Pakistan tensions: अमेरिका के बाद चीन ने भी भारत-पाकिस्तान तनाव कम कराने का दावा किया है, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि हालात दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीधी बातचीत से सुलझे थे. भारत ने दोहराया है कि पाकिस्तान से जुड़े मामलों में किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं होती है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 31, 2025, 06:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका के बाद अब चीन की एंट्री! भारत-पाक तनाव शांत कराने का 'क्रेडिट' लेने मैदान में उतरा ड्रैगन

China on India-Pakistan tensions: अमेरिका के बाद अब चीन ने भी भारत-पाकिस्तान तनाव को शांत कराने का श्रेय लेने की कोशिश की है. चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दावा किया है कि मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को कम करने में चीन ने सुलह कराने की भूमिका निभाई है. यह बयान बीजिंग में अंतरराष्ट्रीय हालात और चीन की विदेश नीति पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया है. हालांकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि इस पूरे मामले में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी.

संतुलित और बिना किसी पक्ष वाला रवैया अपना रहा है चाइना
वांग यी ने कहा कि दुनिया भर में हाल के वर्षों में संघर्ष और अस्थिरता तेजी से बढ़ी है. उनके अनुसार, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतने अधिक स्थानीय युद्ध और सीमा पार टकराव देखे गए हैं. उन्होंने दावा किया कि चीन अंतरराष्ट्रीय विवादों में संतुलित और बिना किसी पक्ष के रवैया अपनाने का काम करता है और समस्याओं की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है. इसी नीति के तहत चीन ने भारत-पाकिस्तान, म्यांमार, ईरान और अन्य क्षेत्रों में तनाव कम कराने का प्रयास किया है.

दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत से सुलझे थे हालात
चीन का यह दावा ऐसे समय आया है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हालात बिगड़े थे. इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी. इसके बाद दोनों देशों के बीच चार दिन तक सैन्य तनाव बना था. भारत का कहना है कि यह स्थिति सीधे दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत से सुलझी थी, ना की किसी बाहरी देश के बोलने पर ऐसा हुआ था.  

Add Zee News as a Preferred Source

सैन्य अधिकारियों के बीच फोन पर बातचीत
भारत ने बार-बार साफ किया है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी मुद्दे पर तीसरे पक्ष की कोई जरूरत नहीं है. विदेश मंत्रालय ने मई में कहा था कि संघर्ष रोकने का फैसला दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच फोन पर बातचीत से हुआ था. इसमें किसी भी बाहरी देश की भूमिका नहीं थी. भारत दशकों से यही नीति अपनाता आया है और उसने चीन के ताजा बयान पर भी यही रुख दोहराया का काम किया है.

इस पूरे घटनाक्रम में चीन की भूमिका को लेकर सवाल भी उठे हैं, क्योंकि वह पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है. भारत के कुछ सैन्य अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि चीन ने इस तनाव को अपने रणनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया गया है. हालांकि चीन ने इन आरोपों पर सीधा जवाब नहीं दिया है. इसके बावजूद वांग यी ने कहा कि भारत-चीन रिश्तों में सुधार के संकेत हैं और भविष्य में दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग बढ़ सकता है.

ये भी पढ़ें: इजरायल के फैसले से हिली दुनिया! क्या कबूल हो गई मुस्लिम देशों की दुआ? UN ने बुलाई हंगामी मीटिंग

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

indiaPakistanchinaTrump

Trending news

विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
Temjen Imna Along
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
Latest West Bengal News
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
punjab goverment
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
hindi Jammu and Kashmir news
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
Battle of Galwan Film
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़
Kashmir
नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़