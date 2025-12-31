अमेरिका के बाद अब चीन की एंट्री! भारत-पाक तनाव शांत कराने का 'क्रेडिट' लेने मैदान में उतरा ड्रैगन

China on India-Pakistan tensions: अमेरिका के बाद अब चीन ने भी भारत-पाकिस्तान तनाव को शांत कराने का श्रेय लेने की कोशिश की है. चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दावा किया है कि मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को कम करने में चीन ने सुलह कराने की भूमिका निभाई है. यह बयान बीजिंग में अंतरराष्ट्रीय हालात और चीन की विदेश नीति पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया है. हालांकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि इस पूरे मामले में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी.

संतुलित और बिना किसी पक्ष वाला रवैया अपना रहा है चाइना

वांग यी ने कहा कि दुनिया भर में हाल के वर्षों में संघर्ष और अस्थिरता तेजी से बढ़ी है. उनके अनुसार, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतने अधिक स्थानीय युद्ध और सीमा पार टकराव देखे गए हैं. उन्होंने दावा किया कि चीन अंतरराष्ट्रीय विवादों में संतुलित और बिना किसी पक्ष के रवैया अपनाने का काम करता है और समस्याओं की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है. इसी नीति के तहत चीन ने भारत-पाकिस्तान, म्यांमार, ईरान और अन्य क्षेत्रों में तनाव कम कराने का प्रयास किया है.

दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत से सुलझे थे हालात

चीन का यह दावा ऐसे समय आया है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हालात बिगड़े थे. इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी. इसके बाद दोनों देशों के बीच चार दिन तक सैन्य तनाव बना था. भारत का कहना है कि यह स्थिति सीधे दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत से सुलझी थी, ना की किसी बाहरी देश के बोलने पर ऐसा हुआ था.

सैन्य अधिकारियों के बीच फोन पर बातचीत

भारत ने बार-बार साफ किया है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी मुद्दे पर तीसरे पक्ष की कोई जरूरत नहीं है. विदेश मंत्रालय ने मई में कहा था कि संघर्ष रोकने का फैसला दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच फोन पर बातचीत से हुआ था. इसमें किसी भी बाहरी देश की भूमिका नहीं थी. भारत दशकों से यही नीति अपनाता आया है और उसने चीन के ताजा बयान पर भी यही रुख दोहराया का काम किया है.

इस पूरे घटनाक्रम में चीन की भूमिका को लेकर सवाल भी उठे हैं, क्योंकि वह पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है. भारत के कुछ सैन्य अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि चीन ने इस तनाव को अपने रणनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया गया है. हालांकि चीन ने इन आरोपों पर सीधा जवाब नहीं दिया है. इसके बावजूद वांग यी ने कहा कि भारत-चीन रिश्तों में सुधार के संकेत हैं और भविष्य में दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग बढ़ सकता है.

