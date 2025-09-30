Advertisement
trendingNow12942234
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

चीन में धर्मों का होगा चीनीकरण? क्या है जिनपिंग का प्रोजेक्ट सिनिसाइजेशन जिससे बदल जाएगी लोगों की आस्था!

Sinicization Of China: चीनी सरकार अपने नागरिकों के जीवन पर पूरा कंट्रोल रखती है. वहीं अब वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने लोगों की आस्था पर भी कंट्रोल बढ़ा दिया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 30, 2025, 01:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चीन में धर्मों का होगा चीनीकरण? क्या है जिनपिंग का प्रोजेक्ट सिनिसाइजेशन जिससे बदल जाएगी लोगों की आस्था!

Chinese Goverment: चीन की कम्युनिस्ट पार्टी वहां के लोगों पर हमेशा कड़ी नजर रखती है. यहां तक की चीनी नागरिकों के पूरे जीवन में सरकार का कंट्रोल रहता है. अब सरकार लोगों की धार्मिक आस्था पर भी कंट्रोल बढ़ा रही है. उसका मानना है कि चीनी लोग ऐसे धर्म को मानें जो चीनी संस्कृति और चीन से जुड़ा हो. चीनी राष्ट्रपति शी जिंनपिंग ने सोमवार 29 सितंबर 2025 को कहा कि कम्युनिस्ट देशों में धर्मों को सोशलिस्ट समाज के साथ ज्यादा अनुकूल होना चाहए. उनकी ओर से चीन में धर्मों के चीनीकरण ( Sinicization) के प्रोजेक्ट की मजबूती पर जोर दिया. 

लोगों की आस्था पर कंट्रोल कर रही चीन

शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के एक ग्रुप स्टडी सेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि चीन में सभी धर्मों को एक्टिवली गाइड किया जाए ताकि वे चीन की सोशलिस्ट व्यवस्था  में फिट बैठ सके. उन्होंने साल 2012 में सत्ता में आने के बाद से ही अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की धर्म से जुड़ी सभी पॉलिसी को मार्क्सवादी विचारधारा के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था. बता दें कि चीन में लोगों के पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, जिसके चलते वे सरकार का धर्म जैसे मुद्दे पर विरोध नहीं कर पाते हैं. शी जिनपिंग का कहना है कि चीन में लंबे समय तक स्थिरता के लिए  धर्मों को चीनी संदर्भ के मुताबिक ढालना, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव और जातीय एकता बेहद जरूरी है.  

ये भी पढ़ें- PoK में प्रदर्शन ने लिया हिंसा का रूप, आपस में भिड़े प्रदर्शनकारी, चलाई गोलियां, 1 की मौत

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है सिनिसाइजेशन?  

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सिनिसाइजेशन लागू किया गया है, जिसका अर्थ है धर्मों का चीनीकरण. यह एक पॉलिसी है, जिसका मकसद देश में मौजूद सभी धार्मिक, जातीय समुदाय और सांस्कृति को चीनी पहचान और संस्कृति के मुताबिक ढालना है. देखा जाए तो यह एक प्रक्रिया है, जिसमें धर्मों का चीनीकरण हो रहा है. इसका मकसद चीन में मौजूद सभी धर्मों के लोगों को अपने सभी संस्कृतियों और निजी परंपराओं को त्यागकर केवल चीनी तरीकों और प्रतीकों को ही मानना होगा.  

ये भी पढ़ें- टकराकर चूर-चूर हो जाएंगे ड्रोन, चीन बना रहा खतरनाक 'दीवार', सामने आया खौफनाक प्लान

चीन कैसे लागू कर रहा है सिनिसाइजेशन?  

चीन में पिछले कुछ समय से मस्जिद और गुंबद को तोडृकर इन्हें चीनी शैली में बनाया जा रहा है. चीन चाहता है कि उसके देश के मुसलमान इस्लामी या अरबी शैली से हटकर चीनी शैली के मस्जिदों में अपनी इबादत करें. इतना ही नहीं यहां चर्चों और बौद्ध मंदिरों को भी चीनी स्टाइल में बनाया जा रहा है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वहां विदेशी प्रभाव नहीं बल्कि केवल चीनी प्रभाव ही दिखे. चीन का साफ मानना है कि भले ही उसके नागरिकों के पास धार्मिक आजादी हो, लेकिन उन्हें पार्टी की ओर से निर्धारित किए गए मापदंडों के हिसाब से ही अपने धर्म का पालन करना चाहिुए. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश में धार्मिक गतिविधियों पर बड़ा कंट्रोल रखती है. वहीं अब चीन में धार्मिक स्थलों पर निगरानी बढ़ाई गई है. इसके अलावा धार्मिक नेताओं के लिए भी CCP की पॉलिसी का पालन करना जरूरी है.     

 FAQ 

चीन में धार्मिक नियंत्रण क्यों बढ़ रहा है? 

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश में धार्मिक गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ा रही है ताकि धर्मों को सोशलिस्ट समाज के साथ अनुकूल बनाया जा सके. 

क्या है सिनिसाइजेशन? 

सिनिसाइजेशन एक पॉलिसी है जिसका उद्देश्य चीन में मौजूद सभी धार्मिक, जातीय समुदाय और संस्कृति को चीनी पहचान और संस्कृति के मुताबिक ढालना है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

कम्युनिस्ट मुक्त भारत का डर? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा, सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत का डर? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा, सरकार से बड़ी डिमांड
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
NIA
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
RSS completes 100 years
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
P Chidambaram
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
Post Office FD Rules
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
किस आधार पर PM मोदी ने ट्रंप का दिया साथ? गाजा में सीजफायर प्लान पर लगाई मुहर
gaza
किस आधार पर PM मोदी ने ट्रंप का दिया साथ? गाजा में सीजफायर प्लान पर लगाई मुहर
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
durga puja
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
BMC elections
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
;