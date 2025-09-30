चीन में धर्मों का होगा चीनीकरण? क्या है जिनपिंग का प्रोजेक्ट सिनिसाइजेशन जिससे बदल जाएगी लोगों की आस्था!

Chinese Goverment: चीन की कम्युनिस्ट पार्टी वहां के लोगों पर हमेशा कड़ी नजर रखती है. यहां तक की चीनी नागरिकों के पूरे जीवन में सरकार का कंट्रोल रहता है. अब सरकार लोगों की धार्मिक आस्था पर भी कंट्रोल बढ़ा रही है. उसका मानना है कि चीनी लोग ऐसे धर्म को मानें जो चीनी संस्कृति और चीन से जुड़ा हो. चीनी राष्ट्रपति शी जिंनपिंग ने सोमवार 29 सितंबर 2025 को कहा कि कम्युनिस्ट देशों में धर्मों को सोशलिस्ट समाज के साथ ज्यादा अनुकूल होना चाहए. उनकी ओर से चीन में धर्मों के चीनीकरण ( Sinicization) के प्रोजेक्ट की मजबूती पर जोर दिया.

लोगों की आस्था पर कंट्रोल कर रही चीन

शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के एक ग्रुप स्टडी सेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि चीन में सभी धर्मों को एक्टिवली गाइड किया जाए ताकि वे चीन की सोशलिस्ट व्यवस्था में फिट बैठ सके. उन्होंने साल 2012 में सत्ता में आने के बाद से ही अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की धर्म से जुड़ी सभी पॉलिसी को मार्क्सवादी विचारधारा के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था. बता दें कि चीन में लोगों के पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, जिसके चलते वे सरकार का धर्म जैसे मुद्दे पर विरोध नहीं कर पाते हैं. शी जिनपिंग का कहना है कि चीन में लंबे समय तक स्थिरता के लिए धर्मों को चीनी संदर्भ के मुताबिक ढालना, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव और जातीय एकता बेहद जरूरी है.

क्या है सिनिसाइजेशन?

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सिनिसाइजेशन लागू किया गया है, जिसका अर्थ है धर्मों का चीनीकरण. यह एक पॉलिसी है, जिसका मकसद देश में मौजूद सभी धार्मिक, जातीय समुदाय और सांस्कृति को चीनी पहचान और संस्कृति के मुताबिक ढालना है. देखा जाए तो यह एक प्रक्रिया है, जिसमें धर्मों का चीनीकरण हो रहा है. इसका मकसद चीन में मौजूद सभी धर्मों के लोगों को अपने सभी संस्कृतियों और निजी परंपराओं को त्यागकर केवल चीनी तरीकों और प्रतीकों को ही मानना होगा.

चीन कैसे लागू कर रहा है सिनिसाइजेशन?

चीन में पिछले कुछ समय से मस्जिद और गुंबद को तोडृकर इन्हें चीनी शैली में बनाया जा रहा है. चीन चाहता है कि उसके देश के मुसलमान इस्लामी या अरबी शैली से हटकर चीनी शैली के मस्जिदों में अपनी इबादत करें. इतना ही नहीं यहां चर्चों और बौद्ध मंदिरों को भी चीनी स्टाइल में बनाया जा रहा है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वहां विदेशी प्रभाव नहीं बल्कि केवल चीनी प्रभाव ही दिखे. चीन का साफ मानना है कि भले ही उसके नागरिकों के पास धार्मिक आजादी हो, लेकिन उन्हें पार्टी की ओर से निर्धारित किए गए मापदंडों के हिसाब से ही अपने धर्म का पालन करना चाहिुए. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश में धार्मिक गतिविधियों पर बड़ा कंट्रोल रखती है. वहीं अब चीन में धार्मिक स्थलों पर निगरानी बढ़ाई गई है. इसके अलावा धार्मिक नेताओं के लिए भी CCP की पॉलिसी का पालन करना जरूरी है.

