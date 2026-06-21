Significance China Survey in Taiwan Strait: ताइवान पर अपना कब्जा बढ़ाने के लिए चीन लगातार कपटपूर्ण चालें चल रहा है. अब ताइवान पर अपना दावा मजबूत करने के लिए चीन ताइवान के पूर्वी हिस्से के समुद्र में कभी-कभार होने वाले समद्री सर्वेक्षण को नियमित गतिविधि बनाने जा रहा है. ऐसा करके वह ताइवान के साथ ही जापान और फिलीपींस पर भी अपनी बढ़त बनाना चाहता है.
सरकारी प्रसारक CCTV से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ‘युयुआन तांतियान’ (Yuyuan Tantian) ने इस बारे में अहम रिपोर्ट प्रकाशित की है. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के दावों का विरोध करने के लिए जापान और फिलीपींस के बीच हुई बातचीत के बाद ड्रैगन के कान खड़े हुए हैं. अब वह ताइवान के आसपास के समुद्र में अपने सर्वे को रेग्युलर एक्टिविटी के रूप में शुरू करने जा रहा है.
रिपोर्ट का कहना है कि इस सर्वे में सैन्य अभ्यास, कोस्टगार्ड की गश्त और प्राकृतिक संसाधनों से लेकर पर्यावरणीय अध्ययन तक विभिन्न गतिविधियां शामिल होंगी.ऐसा करने के पीछे बीजिंग का बड़ा मकसद ताइवान और उसके पूर्वी समुद्र में अपने संप्रभुता के दावे को मजबूत करना है. लेख में कहा गया कि ये नियमित सर्वेक्षण क्षेत्रीय नियोजन, विकास और संरक्षण में मदद करेंगे. इस सर्वे के आधार पर भविष्य में प्राकृतिक संसाधनों की खोज, जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) और पानी के नीचे केबल, पाइप और सुरंगें बनाने जैसी गतिविधियां की जाएंगी.
रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के एक रिसर्च वेसल ‘श्यांगयांगहोंग 22’ (Xiangyanghong 22) इस तरह का 3 दिवसीय सर्वे पूरा कर लिया है. बयान में इस सर्वे को 'चीन के अधिकार क्षेत्र' वाले पानी में बताया गया है. हालांकि यह ताइवान के पूर्व में समुद्र में किया गया तीन दिन का समुद्री पर्यावरणीय सर्वेक्षण पूरा किया है.
बताते चलें कि इससे पहले जापान और फिलीपींस ने घोषणा की थी कि वे ताइवान के पूर्व में अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं को तय करने पर बातचीत कर रहे हैं. दोनों देशों की इस घोषणा से बौखलाए बीजिंग ने निंदा करते हुए इसे 'चीन के समुद्री अधिकारों और हितों पर गंभीर अतिक्रमण' बताया था.
चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने दावा किया कि ताइवान और उसके संबद्ध द्वीपों के पूर्वी हिस्से में आने वाले समुद्री इलाके उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में आते हैं. उसने यह भी दावा किया कि उस क्षेत्र में की जा रही उसकी सभी गतिविधियां उसके संप्रभु अधिकारों का वैध प्रयोग हैं. जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्टों का कहना है कि यह और कुछ नहीं बल्कि बीजिंग की ओर से दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने का नया प्रयास है. ऐसा करके वह धीरे-धीरे इस पूरे इलाके पर कब्जा करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है.