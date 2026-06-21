चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने दावा किया कि ताइवान और उसके संबद्ध द्वीपों के पूर्वी हिस्से में आने वाले समुद्री इलाके उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में आते हैं. उसने यह भी दावा किया कि उस क्षेत्र में की जा रही उसकी सभी गतिविधियां उसके संप्रभु अधिकारों का वैध प्रयोग हैं. जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्टों का कहना है कि यह और कुछ नहीं बल्कि बीजिंग की ओर से दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने का नया प्रयास है. ऐसा करके वह धीरे-धीरे इस पूरे इलाके पर कब्जा करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है.