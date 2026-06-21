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ताइवान के समुद्र में चीन की नई चाल, रेग्युलर सर्वे के बहाने बढ़ाएगा अपना कब्जा; जापान-फिलीपींस भी हैं निशाने पर

China Conduct Survey in Taiwan Strait: ताइवान के समुद्र में चीन अब नई चाल चलने जा रहा है. वह रेग्युलर सर्वे के बहाने अपने शिप भेजकर ताइवान के पूर्वी समुद्र पर अपना कब्जा और दखल बढ़ाएगा. ताइवान के साथ ही जापान-फिलीपींस भी उसके निशाने पर हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 21, 2026, 06:12 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:12 AM IST
ताइवान के समुद्र में चीन की नई चाल, रेग्युलर सर्वे के बहाने बढ़ाएगा अपना कब्जा; जापान-फिलीपींस भी हैं निशाने पर

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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