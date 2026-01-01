मछली खाने के शौकीन हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए, मार्केट में आ गई बिना कांटो वाली मछली!

China Created Boneless Fish: चीन ने अनोखा कारनामा करते हुए मछली की एक ऐसी वैरायटी विकसित की है, जिसमें खाते वक्त गले में फंसने वाले छोटे-छोटे कांटे विकसित नहीं होते हैं.
Boneless Fish: मछली खाने में तो स्वादिष्ट लगती है, लेकिन कई लोग कांटे के चलते इसे खाने से कतराते हैं. अब इसको लेकर चीन ने एक बार फिर अनोखा कारनामा किया है. बता दें कि वैज्ञानिकों की मदद से बीजिंग की 'चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज' (CAS) की एक टीम ने 'झोंगके नंबर 6' नाम से गिबेल कार्प फिश की एक वैरायटी विकसित की है. इस मछली के अंदर छोटे-छोटे Y की आकार में इंटरमस्कुलर बोंस यानी कांटे बिल्कुल नहीं होते.
गिबेल कार्प फिश एशिया में काफी पॉपुलर है, इसमें हाई प्रोटीन और टेंडर फ्लेश होता है, हालांकि इसमें छोटे-छोटे लगभग 80 कांटें होते हैं, जिन्हें खाना बेहद मुश्किल होता है. कभी-कभी तो इन कांटों के गले में फंसने का भी डर रहता है, हालांकि अब यह समस्या खत्म हो गई है. इस शोध को लेकर रिसर्च टीम के लीडर एकेडमिशियन गुई जियानफांग का कहना है कि 6 साल की प्रिसिजन सीड डिजाइन एंड क्रिएशन नाम के प्रोजेक्ट के तहत यह सफलता मिली है.
जियानफांग के मुताबिक रिसर्च के लिए सबसे पहले टीम ने मछली का जीनोमैप किया और Cgrunx2b-A और Cgrunx2b-B नाम के 2 होमोलॉग्स runx2b जीन को आइडेंटिफाई किया. यह मछली में इंटरमस्कुलर बोंस बनाता है. इसके बाद कई क्रोमोसोम सेट्स होने से CRISPR/Cas9 'मॉलिक्यूलर सिजर्स' से एम्ब्रियो स्टेज पर इन जीन को प्रेसिजन से काटा गया. इससे मेन स्केलेटन नॉर्मल विकसित हुआ, लेकिन इसमें छोटे कांटे नहीं बन पाए. इससे यह बोन फ्री वैरयाटी वाली मछली बनी.
टीम ने इससे पहले साल 2023 में इंटरमस्कुलर बोन-फ्री कार्प बनाया था. इसकी स्टडी एक्वाकल्चर जर्नल में पब्लिश की गई थी. अब कैंडिडेट वैरायटी के तौर पर 'झोंगके नंबर 6' की घोषणा की गई है. यह एक्वाकल्चर इंडस्ट्री के लिए बड़ा गेमचेंजर है. बता दें कि चीन को दुनिया का बड़ा फिश प्रोड्यूसर माना जाता है. वहीं गिबेल कार्प आमतौर पर खाई जाने वाली मछली है. चीन के इस कारनामे के बाद बोनलैस फिश से प्रोसेसिंग आसान हो जाएगी, जिससे किसी के लिए भी यह मछली सुरक्षित होगी.