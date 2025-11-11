Advertisement
लंदन में पकड़ी गई चीन की ‘Crypto Queen’, बुज़ुर्ग निवेशकों से अरबों की ठगी कर भागी थी ब्रिटेन

Crypto Queen: चीन की क्रिप्टो क्वीन झिमिन कियान ने 5 अरब पाउंड के बिटकॉइन घोटाले में 100000 पेंशनभोगियों को ठगा. लंदन पुलिस ने अब दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो घोटालों में से एक के लिए ब्रिटेन में सजा का सामना कर रही है. 

 

Nov 11, 2025
Crypto Queen: ब्रिटेन की पुलिस ने एक ऐसी चीनी महिला को गिरफ्तार किया है जिसने अपने देश में हजारों बुज़ुर्ग निवेशकों से अरबों डॉलर की ठगी की थी और बाद में लंदन भागकर आलीशान जिंदगी जी रही थी. 47 वर्षीय यादी झांग, जिसे झिमिन कियान के नाम से भी जाना जाता है को मीडिया ने चीन की क्रिप्टो क्वीन करार दिया है.

पुलिस को मिला 5 अरब पाउंड का क्रिप्टो कैश

जानकारी के अनुसार, 2021 में लंदन पुलिस ने हैम्पस्टेड हीथ के पास स्थित एक हवेली पर छापा मारा था जहां से उन्हें डिजाइनर कपड़ों, लक्जरी बैग्स और अमेजन पैकेजों के बीच छिपी 60000 से अधिक बिटकॉइन वाली हार्ड ड्राइव मिलीं. इन बिटकॉइन की अनुमानित कीमत करीब 5 अरब पाउंड (लगभग 530 अरब रुपये) बताई गई. झांग यहां एक झूठी पहचान के साथ रह रही थी और खुद को एक अमीर हीरा व्यापारी की बेटी बता रही थी.

चीन में बुज़ुर्गों को पोंजी स्कीम से ठगा

कियान पर आरोप है कि उसने अपनी कंपनी लांटियन गेरुई के जरिए चीन के 1 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को निवेश के नाम पर ठगा. कंपनी ने क्रिप्टो माइनिंग और हेल्थ टेक्नोलॉजी में निवेश का दावा किया, जबकि वास्तव में यह एक पोंजी स्कीम थी जिसमें नए निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को मुनाफे के रूप में दिया जाता था. जब 2017 में योजना में बाधा आने लगी, तो वह एक नकली पासपोर्ट से देश छोड़कर ब्रिटेन पहुंच गई.

लिटिल फ्लावर के नाम से फेमस है महिला

कियान ने चीन में खुद को लिटिल फ्लावर नाम से एक संवेदनशील, देशभक्त कवि और परोपकारी के रूप में पेश किया था. उसके कार्यक्रमों में हजारों निवेशक शामिल होते थे. उसका नारा था कि लेटे-लेटे अमीर बनो. शुरुआती निवेशकों को मामूली रिटर्न देकर उसने लोगों का भरोसा जीता, लेकिन बाद में अधिकांश ने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी खो दी. लंदन पहुंचने के बाद कियान ने 17000 पाउंड प्रति माह किराए पर हवेली ली और एक निजी सहायक रखा जो उसकी क्रिप्टो संपत्तियों का प्रबंधन करता था. उसकी डायरी से पता चला कि वह स्वीडन में किला खरीदने और लिबरलैंड नामक राज्य की रानी” बनने का सपना देख रही थी. उसका राज तब उजागर हुआ जब उसने एक और आलीशान संपत्ति खरीदने की कोशिश की. उसके सहायक धन के स्रोत की वैधता साबित नहीं कर सके, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की. 2021 की छापेमारी में भारी मात्रा में क्रिप्टो संपत्ति बरामद हुई जो ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी जब्ती में से एक है.

2023 में यॉर्क से गिरफ्तार होने के बाद कियान ने पहले दावा किया कि वह राजनीतिक उत्पीड़न से बच रही है, लेकिन बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में उसने खुद को दोषी मान लिया. उसे इस सप्ताह साउथवार्क क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी. हालांकि कियान को ब्रिटिश कानून के तहत सजा मिलने की संभावना है, लेकिन चीन में उसके हजारों पीड़ितों को अपनी रकम वापस मिलने की उम्मीद बेहद कम है. कई बुज़ुर्ग निवेशकों ने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी और सेवानिवृत्ति निधि खो दी है. यदि वे चुराई गई संपत्ति पर कानूनी दावा साबित नहीं कर पाए, तो बरामद अरबों की क्रिप्टो संपत्ति ब्रिटिश सरकार को मिल सकती है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

crypto queen

