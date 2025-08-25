अपनी उंगली काटी, खून से ताकिया पर लिखा 110...बंद कमरे में फंसी महिला के लिए डिलीवरी बॉय कैसे बना 'मसीहा'?
पाकिस्तान-चीन

अपनी उंगली काटी, खून से ताकिया पर लिखा 110...बंद कमरे में फंसी महिला के लिए डिलीवरी बॉय कैसे बना 'मसीहा'?

China delivery man saves trapped woman: चीन में एक डिलीवरी ब्वॉय की सतर्कता ने 30 घंटे से ज्यादा समय तक एक कमरे में फंसी महिला की जान बचा ली. यह सब तब शुरू हुआ, जब सड़क किनारे एक तकिए पर लाल रंग से लिखा "110 625" दिखा. इस छोटे से संदेश ने एक बड़ा चमत्कार कर दिखाया. जानें पूरी कहानी.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 25, 2025, 02:45 PM IST
अपनी उंगली काटी, खून से ताकिया पर लिखा 110...बंद कमरे में फंसी महिला के लिए डिलीवरी बॉय कैसे बना 'मसीहा'?

China delivery man saves woman: चीन के सिचुआन प्रांत में एक डिलीवरी ब्वॉय की सूझबूझ ने 30 घंटे से ज्यादा समय तक एक कमरे में फंसी महिला की जान बचा ली. यह सब तब शुरू हुआ, जब सड़क किनारे एक तकिए पर लाल अक्षरों में "110 625" लिखा दिखा. इस छोटे से सुराग ने बड़ा कमाल कर दिखाया. हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) के अनुसार, 12 अगस्त को लुशान शहर में कॉलेज छात्र जांग, जो डिलीवरी का काम करता है, उसको  एक रिहायशी इलाके के पास सड़क पर गंदा सा सफेद तकिया मिला.

तकिए पर लाल रंग से "110 625" लिखा था
तकिए पर लाल रंग से "110 625" लिखा था. जांग को लगा कि यह कोई खतरे का संदेश हो सकता है. उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया.पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए अनुमान लगाया कि "625" शायद किसी कमरे का नंबर हो. आसपास की छानबीन में एक होटल कर्मचारी ने बताया कि यह तकिया पास के एक होमस्टे का है.

25वीं मंजिल पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा
पुलिस ने होमस्टे की बिल्डिंग नंबर 6 की 25वीं मंजिल पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा. वहां का नजारा देख सब हैरान रह गए. एक महिला, जिसका सरनेम जू है, बेडरूम में फंसी हुई थी. जू ने बताया कि पिछले दिन सफाई करते वक्त तेज हवा से दरवाजा बंद हो गया, और ताला खराब होने की वजह से वह बाहर नहीं निकल पाई. मोबाइल लिविंग रूम में था, इसलिए कोई मदद नहीं मांग सकी.

पैर लटकाए, उंगली काटी
पड़ोसियों का ध्यान खींचने के लिए उसने पैर पटके, खिड़की पर लाल कपड़ा लटकाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. आखिर में, हताश होकर जू ने अपनी उंगली काटी, खून से तकिए पर "110 625" लिखा और उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया. वह 30 घंटे से ज्यादा समय तक बिना खाने, पानी और बाथरूम के दर्द में थी.

पुलिस ने बचाई जान
पुलिस ने जू को सुरक्षित निकाला. बचाव के बाद जू ने जांग को इनाम देना चाहा, लेकिन जांग ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, "मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया." जांग की डिलीवरी कंपनी ने उसके इस नेक काम के लिए उसे 2,000 युआन (लगभग 3,80,000 वॉन) का इनाम दिया. स्थानीय सोशल मीडिया पर जांग की खूब तारीफ हो रही है. लोग कह रहे हैं, "उसने खतरे को जल्दी भांप लिया" और "ऐसा जिम्मेदार इंसान हर जगह चाहिए."

