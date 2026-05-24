चीन में विलुप्त होने की कगार पर गधे, लोगों के जवान बने रहने की दीवानगी से आई आफत? टेंशन में वैज्ञानिक

China Donkey Crisis: चीन में कई ऐसे अनोखे प्रयोग किए जाते हैं, जिसको जानने के बाद दुनिया के लोग दंग रह जाते हैं. इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसको देखने के बाद लोगों की आंखे खुली रह गईं. चीन में लोगों के भीतर अपने आप को जवान रखने की ऐसी चाहत बढ़ी है, जिसने गधों पर खतरा बढ़ा दिया है.

बताया जा रहा है कि पारंपरिक चीनी दवा एजियाओ की बढ़ती मांग के कारण दुनिया भर में गधों की संख्या काफी तेजी से घट रही है. हालांकि, अब वैज्ञानिक इसका कोई अन्य विकल्प खोजने में जुटे हैं. चीन में एजियाओ नाम की एक पारंपरिक दवा है, जिसको गधे की खाल से बनने वाले जिलेटिन से तैयार किया जाता है. चीन में इसको त्वचा को जवान रखने, शरीर को ताकत देने और खून बढ़ाने वाली दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.

तेजी से घट रही गधों की संख्या

एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन में गधों की संख्या काफी तेजी से घट रही है. यही कारण है कि चीन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अफ्रीकी देशों के अलावा पाकिस्तान जैसे देशों से गधे खरीद रहा है. इस बीच चीन में कई जगहों पर गधों की तस्करी और अवैध हत्या के मामले सामने आने लगे हैं.

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चीन में विलुप्त हो जाएंगे गधे

इस बीच विशेषज्ञों ने बताया कि अगर आने वाले समय में भी यही स्थिति रही, तो चीन से गधे विलुप्त हो जाएंगे. इसी संकट को देखते हुए वैज्ञानिक लैब में ऐसा पदार्थ तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इस पारंपरिक दवा को बनाने के लिए गधों की खाल की जरूरत समाप्त हो जाए.

कुछ वैज्ञानिकों मानना है कि बायोटेक्निकनोलॉजी की मदद से सिंथेटिक जिलेटिन तैयार किया जा सकता है और यह वास्तव में सफल रहा, गधों की जान बचाने में काफी मदद मिलेगी. फिलहाल, चीन के कारण दुनिया भर में गदों की घटती संख्या ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

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