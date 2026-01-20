ओह तेरी! 2080 में जी रहा चीन, ड्राइवरलेस कारें, हाथ के इशारों से खुलते हैं दरवाजे, दुनिया में किसी के पास नहीं ऐसी गाड़ियां

China Advance Technology: कई देशों में ड्राइवरलेस या AI इनेबल्ड कारें या तो ट्रेंड में नहीं है या फिर उनपर बैन लगा है, लेकिन हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो से पता चला है कि इस तरह के वाहनों को अपनाने में चीन काफी आगे हैं. इसको लेकर इंटरनेट पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें चीन के कई शहरों में लोग अपने हाथों के इशारे से गाड़ी के दरवाजे खोलते हैं और उसे अपने तक पहुंचाते हैं. इनमें से अधिकतर गाड़ियां इलेक्ट्रिक वाहन है, जिनमें ली ऑटो, NIO और AITO/आस्क की M9 शामिल हैं.

अपने आप खुलती है गाड़ियां

वायरल हो रहे वीडियो में कुछ पुरुष और महिलाएं सड़कों, पार्किंग वाली जगहों या बिल्डिंग के बाहर खड़ी कारों की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं. जैसे ही वे सड़क से इशारा करते हैं, तो या तो कार के दरवाजे खुल जाते हैं या कारें अपने आप सुरक्षित रूप से उनकी ओर चलने लगती हैं. इसमें न तो हैंडल छूने न ही बटन दबाने की जरूरत होती है. कई मामलों में कार अपने आप ही एयर सस्पेंशन का इस्तेमाल करके मालिक की ऊंचाई के मुताबिक नीचे हो जाती है, जिससे कार में एंटर करना आसान और सुगम हो जाता है.

Wow! In the meantime in China..: pic.twitter.com/EUPMP3kttO — Tansu Yegen (@TansuYegen) January 19, 2026

अपने आप ऑन होती है लाइट्स

जैसे ही गाड़ी के मालिक गाड़ी के पास पहुंचते हैं वैसे ही अपने आप हेडलाइट्स, टेललाइट्स और इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग अपने आप ही एक्टिव हो जाती है. ऐसा लगता है कि मानो गाड़ी उनका इंतजार कर रही हो. कुछ वीडियो में यह भी दिखाया गया कि जैसे ही मालिक बैग या किराने का सामान लेकर गाड़ी के पीछे चलते हैं तो कार की डिक्की अपने आप खुल जाती है. कुछ वीडियो में गाड़ियां मुश्किल पार्किंग स्थलों से निकलती हुई भी दिखाई गई हैं.

गाड़ियों में एडवांस टेक्नोलॉजी

गाड़ियों में एडैप्टिव एयर सस्पेंशन, रिमोट समन और मेमोरी पार्किंग सिस्टम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी शामिल है. वीडियो से साफ पता चलता है कि चीन में इनमें से अधिकतर चीजें पहले से ही सामान्य है, जिसमें बाकी दुनिया बेहद पीछे रह गई है. इस वीडिये के कैपश्न में लिखा है,' चीन 2080 में जी रहा है.' बता दें कि ऑटो पावर डोर, ऑटो लो-एंट्री सस्पेंशन, जेस्चर और वॉक-अप रिकग्निशन, और वेलकम लाइट्स जैसी टेक्नोलॉजी कई नई चीनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक वाहनों में उपलब्ध हैं, जैसे ली ऑटो की एल-सीरीज, AITO M9, और कुछ NIOऔर जीकर मॉडल. ये कोई कॉन्सेप्ट या नकली मॉडल नहीं हैं.