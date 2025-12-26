चीन को उकसाया तो... ट्रंप के फैसले पर भड़का ड्रैगन, ताइवान डील पर दे दी खुली चुनौती; 20 डिफेंस फर्मों को किया बैन

China hits back on arms package to Taiwan: ताइवान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की अमेरिकी डील के बाद चीन बुरी तरह भड़का हुआ है. उसे यूएस का ये कदम उसके ताइवान हड़पने के प्लान में बड़ी रुकावट लग रहा है. अब जवाबी कदम उठाते हुए चीन ने 20 अमेरिकी रक्षा कंपनियों और 10 शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. चीन ने यह कार्रवाई यूएस की ओर से ताइवान को भारी हथियार पैकेज देने के ऐलान के एक हफ्ते बाद की है.

'ताइवान पर टांग अड़ाई तो कीमत चुकानी होगी'

चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी. मंत्रालय ने कहा कि बैन की गई कंपनियों की चीन में मौजूद सभी संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं. इसके साथ ही चीनी नागरिकों और संस्थाओं के साथ उनका हर तरह का लेन-देन भी रोक दिया गया है.

चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, 'ताइवान का मुद्दा चीन के मूल हितों से जुड़ा हुआ है. यह चीन-अमेरिका संबंधों की वह रेड लाइन है. जिसे पार नहीं किया जा सकता. जो भी कंपनी या व्यक्ति ताइवान को हथियार बेचेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.' चीन ने ताइवान को हथियार देने के फैसले को खतरनाक कदम बताते हुए अमेरिका से उसे तुरंत रोकने की मांग की.

ड्रैगन ने इन कंपनियों पर लगाया बैन

यूएस न्यूज वेबसाइट के मुताबिक, चीन ने जिन अमेरिकन कंपनियों पर बैन लगाया है. उनमे नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन सिस्टम्स कॉरपोरेशन, एल3हैरिस मैरीटाइम सर्विसेज और बोइंग भी शामिल हैं. इसके साथ ही अमेरिकी रक्षा कंपनी एंड्यूरिल इंडस्ट्रीज के संस्थापक पामर लकी समेत 10 अमेरिकन लोगों पर भी कार्रवाई की गई है. उन सभी के चीन में कारोबार करने और देश में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है.

बताते चलें कि चीन किसी भी हाल में ताइवान पर कब्जा करना चाहता है. इसके लिए उसने पिछले कुछ वर्षों में ताइवान के आसपास अपने युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की मौजूदगी काफी बढ़ा दी है. वह लगभग रोजाना ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल करके उसकी तैयारियों को परखता रहता है.

यूएस के इस हथियार पैकेज से भड़का हुआ है चीन

हालांकि अमेरिकी कानून के तहत यूएस ताइवान की आत्मरक्षा में मदद के लिए बाध्य है. यही बात चीन के साथ उसके रिश्तों में सबसे बड़ा विवाद बन चुकी है. विशेषज्ञों को आशंका है कि यह विवाद किसी भी दिन बड़े सैन्य टकराव में भी बदल सकता है.

दोनों देशों में ताजा उबाल की वजह अमेरिका की ओर से पिछले हफ्ते घोषित किया गया वह हथियार पैकेज है. जिसमें यूएस ने ताइवान को 10 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार बेचने का ऐलान किया है. चीन ने यूएस की इस घोषणा पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है और वह से अपने कब्जे में लेकर रहेगा.

हालांकि ट्रंप प्रशासन के इस सौद को अमेरिकी संसद में रखा जाना अभी बाकी है. अगर वहां से इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह ताइवान को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हथियार पैकेज होगा.