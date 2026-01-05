सरहदें फैलाने का भूखा ड्रैगन अब बढ़ाएगा ट्रेन नेटवर्क, चीन में 400 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें! क्या है प्लान?

China expand railway network: चीन ने देशभर में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत चीन ने अगले 5 साल में रेल नेटवर्क को 19 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनाई है. चीन की नेशनल रेलवे ऑपरेटर की तरफ से रविवार को पूरा ब्लू प्रिंट पेश किया गया, जिसके अंतर्गत 2030 तक रेल नेटवर्क को 180000 किलोमीटर तक बढ़ाना है. इसमें 60 हजार किलोमीटर का नेटवर्क हाई स्पीड रूट के लिए होगा, जो की पूरे नेटवर्क का एक तिहाई हिस्सा है.

इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य चीन में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है. चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा हाई-स्पीड रेल नेटवर्क तैयार किया है, जिसमें वर्ल्ड लेवल तकनीक का उपयोग किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने 2021 से 2025 के बीच अपने हाई स्पीड रेल नेटवर्क में लगभग 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है.

मेगा प्लान

जिसके चलते उनका रेल नेटवर्क अब 37900 किलोमीटर से बढ़कर 50400 किलोमीटर हो गया है. जबकि चीन के कुल रेलवे नेटवर्क में 12.8 प्रतिशत वृद्धि देखी गई, जिसके चलते रेलवे का जाल 165000 किलोमीटर तक फैलाया गया है.अपनी पिछली पंचवर्षीय योजना को देखते हुए चीन ने अब अगले पांच का दूसरा लक्ष्य निर्धारित किया है. चीन की सरकार दुनिया के सामने रेलवे नेटवर्क प्रभुत्व को मजबूत करने की महत्वाकांक्षा के चलते फिर से एक बार पंचवर्षीय योजना शुरू कर रही है.

हाई-स्पीड ट्रेन

चीन का इरादा सिर्फ रेलवे नेटवर्क को बढ़ाना नहीं है. बल्कि अगले पांच साल के अंदर 400 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन के संचालन की योजना बना रहा है. लेकिन दूसरी तरफ हाल ही के वर्षों में रेल के नेटवर्क का विस्तार करने के चलते कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण चुनौतियां बढ़ रही है. कुछ एक्सपर्ट ने चीन सरकार को ये सुझाव भी दिया कि उनको सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए या फिर इस रेलवे नेटवर्क के विस्तार को रोक देना चाहिए.

