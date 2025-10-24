Advertisement
चीन की नई चाल, यहां मिलिट्री बेस का कर रहा विस्तार, भारत को कितना खतरा?

चीन जब भी कोई मिलिट्री एक्सपेंशन करता है तो इंडो-पैसिफिक रीजन में टेंशन बढ़ जाती है. अब ड्रैगन की नई चालों को समझना भारत के लिए बेहद जरूरी हो गया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:15 PM IST
China expands missile base in Tibet: लेटेस्ट सैटेलाइट और ओपन-सोर्स असेस्टमेंट से पता चला है कि तिब्बत के ओटोनोमस किंघई प्रांत (Qinghai Province) में गोलमुड (Golmud) के पास हद से ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है. ये चीन के सैन्य निर्माण में एक और आक्रामक कदम का इशारा देता है. एनालिस्ट्स का सुझाव है कि ये साइट पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स (PLARF) के एक्सपैंडिंग नेटवर्क का हिस्सा है, जिसका मकसद बीजिंग की लंबी दूरी की मिसाइलों की पहुंच को बढ़ाना है, जैसा कि फयुल (Phayul) ने बताया है.

मिसाइल तैनाती का इरादा? 
फयुल के मुताबिक, नए मिलिट्री कॉम्पलेक्स में कई लॉन्च पैड, शायद ट्रांसपोर्टर-इरेक्टर-लॉन्चर (TEL) के लिए बनाए गए हाई-बे शेल्टर और एक्सटेंसिव सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं. ये घटनाक्रम पीएलएआरएफ बेस 64 के तहत एक नई मिसाइल ब्रिगेड की स्थापना की तरफ इशारा करते हैं, जिससे चीन को उच्च-ऊंचाई वाले किंघई-तिब्बत पठार से संचालन करने का रणनीतिक फायदा मिलेगा, जो साउथ और सेंट्रल एशिया में मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए एक आदर्श जगह है.

"2030 तक 1000 परमाणु हथियार"
ये निर्माण बीजिंग की तरफ से अपनी परमाणु और पारंपरिक मिसाइल क्षमताओं के आधुनिकीकरण और विस्तार के व्यापक अभियान के बाद किया जा रहा है, जो 2021 में गांसु और इनर मंगोलिया में बड़े पैमाने पर मिसाइल साइलो इलाके की खोज के बाद से और तेज हो गया है. अमेरिकी रक्षा विभाग की 2024 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि चीन 2030 तक 1,000 परमाणु हथियार जमा कर सकता है, और नए गोलमुड केंद्र में DF-26 मिसाइल तैनात होने की संभावना है, जो 4,000 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हमले करने में सक्षम है.

कितने मिसाइल लॉन्चर?
सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि इस केंद्र पर तेजी से प्रोग्रेस हो रहा है, जहां रोड-मोबाइल मिसाइल ब्रिगेड के मल्टिपल इंटरकनेक्टेड लॉन्च जोन हैं, जो गतिशीलता और उत्तरजीविता पर जोर देते हैं. अनुमान है कि गोलमुड केंद्र में 24 से 36 मिसाइल लांचर हो सकते हैं, जो अन्य प्रमुख PLARF इंस्टॉलेशन की तरह ही हैं. स्थानीय सूत्रों और डिफेंस ऑब्जर्वर्स ने 2024 और 2025 के बीच गोलमुड इलाके में लगातार सैन्य अभ्यासों का भी जिक्र किया है. इस तरह के अभ्यास, बढ़ते बुनियादी ढांचे के साथ, इशारा देते हैं कि नई ब्रिगेड अपनी फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी के करीब पहुंच रही है, और शायद इसे हाई अल्टीट्यूड और तेज क्षेत्रीय तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है, जैसा कि फायुल ने बताया है.

भारत और बाकी पड़ोसियों कितना असर?
एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि इस एक्सपैंशन के रिजनल सिक्योरिटी पर गंभीर असर पड़ेंगे. किंघई, ताइवान और यहां तक कि इंडो-पैसिफिक रीजन में अमेरिकी हितों पर भी. फायुल की रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटनाक्रम तिब्बती पठार के चीन द्वारा निरंतर सैन्यीकरण को उजागर करता है, जो इसे क्षेत्रीय दबाव के लिए एक लॉन्चपैड में बदल रहा है और पूरे एशिया में स्थिरता को कमजोर कर रहा है. 

(इनपुट-एएनआई)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

chinaTibet

