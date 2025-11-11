Advertisement
trendingNow12998100
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Delhi Blast: 'हम शॉक में हैं', दिल्ली ब्लास्ट पर आया पाकिस्तान के अजीज दोस्त चीन का बयान

Red Fort Blast: चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, हम इस घटना से बेहद स्तब्ध हैं. उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की. उन्होंने कहा, इस घटना में किसी भी चीनी नागरिक के मारे जाने की खबर नहीं है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 11, 2025, 07:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Delhi Blast: 'हम शॉक में हैं', दिल्ली ब्लास्ट पर आया पाकिस्तान के अजीज दोस्त चीन का बयान

Lal Qila Blast: दिल्ली के लाल किला के पास बम धमाके से ना सिर्फ पूरा देश बल्कि दुनिया भी स्तब्ध है. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा घायल हैं. इस घटना पर चीन का भी बयान आया है, जिसने हैरानी जताई है. 

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, हम इस घटना से बेहद स्तब्ध हैं. उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की. उन्होंने कहा, इस घटना में किसी भी चीनी नागरिक के मारे जाने की खबर नहीं है. 

धीमी रफ्तार से आई गाड़ी में हुआ था ब्लास्ट

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली में सोमवार को भीड़भाड़ वाले चांदनी चौक इलाके में लाल किले की लाल बत्ती पर शाम 6 बजकर 55 मिनट पर एक धीमा वाहन आकर रुका, जिसे आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था. गाड़ी के अंदर कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था, जिससे आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लग गई. ब्लास्ट इतना जोरदार था कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और दुकानों के शीशे टूट गए. लाल किले के पास हुए धमाके को पुलिस फरीदाबाद में पकड़े गए 2,900 किलोग्राम विस्फोटक और हथियारों से जोड़कर देख रही है.

कई बार बेची गई ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार

मामले में पुलिस ने दो डॉक्टर, आदिल रहमत राथर और मुजम्मिल को गिरफ्तार किया था. दोनों ही डॉक्टर जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं. वहीं, मामले की जांच में ये भी सामने आया है कि धमाके में इस्तेमाल की गई हुंडई आई-20 कार सेकेंड हैंड कार डीलर से खरीदी गई थी. कार को कई मालिकों ने खरीदा और बेचा था. पुलिस ने तारिक और आमिर नाम के दो कार मालिकों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं. पुलिस को शक है कि ये दोनों फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं. घटना के बाद से ही पूरे देश में दुख और आक्रोश का माहौल है. पीएम मोदी साफ कर चुके हैं कि जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि उनका मन बहुत व्यथित है और वे सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

red fort blast

Trending news

'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह
Delhi blast
'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह
धमाके से पहले 3 घंटे तक कार में बैठा रहा उमर मोहम्मद, CCTV में दर्ज हुई उसकी हर हरकत
Delhi blast
धमाके से पहले 3 घंटे तक कार में बैठा रहा उमर मोहम्मद, CCTV में दर्ज हुई उसकी हर हरकत
अब खुलेंगे लाल किला ब्लास्ट के असली राज, नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द, मिले 42 सबूत
Delhi blast
अब खुलेंगे लाल किला ब्लास्ट के असली राज, नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द, मिले 42 सबूत
धरती पर कैसे आएगा गगनयान का क्रू मॉड्यूल, ISRO ने पैराशूट टेस्ट कर दिखाई ताकत
Gaganyaan mission
धरती पर कैसे आएगा गगनयान का क्रू मॉड्यूल, ISRO ने पैराशूट टेस्ट कर दिखाई ताकत
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
Delhi blast
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
Delhi blast
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
Delhi blast
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
india
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
Modern Warfare
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
Delhi blast
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल