Delhi Blast: 'हम शॉक में हैं', दिल्ली ब्लास्ट पर आया पाकिस्तान के अजीज दोस्त चीन का बयान

Lal Qila Blast: दिल्ली के लाल किला के पास बम धमाके से ना सिर्फ पूरा देश बल्कि दुनिया भी स्तब्ध है. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा घायल हैं. इस घटना पर चीन का भी बयान आया है, जिसने हैरानी जताई है.

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, हम इस घटना से बेहद स्तब्ध हैं. उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की. उन्होंने कहा, इस घटना में किसी भी चीनी नागरिक के मारे जाने की खबर नहीं है.

धीमी रफ्तार से आई गाड़ी में हुआ था ब्लास्ट

दिल्ली में सोमवार को भीड़भाड़ वाले चांदनी चौक इलाके में लाल किले की लाल बत्ती पर शाम 6 बजकर 55 मिनट पर एक धीमा वाहन आकर रुका, जिसे आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था. गाड़ी के अंदर कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था, जिससे आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लग गई. ब्लास्ट इतना जोरदार था कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और दुकानों के शीशे टूट गए. लाल किले के पास हुए धमाके को पुलिस फरीदाबाद में पकड़े गए 2,900 किलोग्राम विस्फोटक और हथियारों से जोड़कर देख रही है.

कई बार बेची गई ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार

मामले में पुलिस ने दो डॉक्टर, आदिल रहमत राथर और मुजम्मिल को गिरफ्तार किया था. दोनों ही डॉक्टर जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं. वहीं, मामले की जांच में ये भी सामने आया है कि धमाके में इस्तेमाल की गई हुंडई आई-20 कार सेकेंड हैंड कार डीलर से खरीदी गई थी. कार को कई मालिकों ने खरीदा और बेचा था. पुलिस ने तारिक और आमिर नाम के दो कार मालिकों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं. पुलिस को शक है कि ये दोनों फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं. घटना के बाद से ही पूरे देश में दुख और आक्रोश का माहौल है. पीएम मोदी साफ कर चुके हैं कि जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि उनका मन बहुत व्यथित है और वे सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं.