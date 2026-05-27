दशकों पहले चीन को तंबाकू मुक्त बनाने का किया था वादा, अब लोगों से सिगरेट भी नहीं छुड़वा पा रहे शी; क्यों हो गए फेल?

China Fails To Curb Smoking: चीन अपने ही देश को लोगों को तंबाकू के जाल से निकालने में असफल रहा है. इसको लेकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दशकों पहले वादा किया था. आखिर इस विफलता का कारण क्या है?
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China News: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश में तंबाकू के सेवन और बिक्री पर कंट्रोल लाने के लिए बड़ा वादा किया था, जिसे अब एक दशक से भी ज्यादा समय हो चुका है. हालांकी, चीनी राष्ट्रपति के इस वादे के बाद भी आंकड़े कुछ और ही साबित कर रहे हैं. बता दें कि चीन अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा सिगरेट बाजार बना हुआ है. 141.3 करोड़ की आबादी वाले इस देश में ग्लोबल सिगरेट कंजम्पशन का 47.2 प्रतिशत हिस्सा है. एक तरफ दुनियाभर में सिगरेट की खपत गिर रही है, तो वहीं चीन में इसका उल्टा हो रहा है.
साल 2003-2023 के बीच, देश में सिगरेट की खपत में 39 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी. इसी अवधि में, दुनिया के बाकी हिस्सों में सिगरेट की बिक्री में 26.4 प्रतिशत की गिरावट आई. चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में आज के समय में सालभर अनुमानित 2.44 ट्रिलियन सिगरेट बेची जाती है. इसमें 'चाइना टोबैको' के नाम से फेमस चाइना नेशनल टोबैको कॉर्पोरेशन (CNTC) का प्रभुत्व है. यह कंपनी विश्व स्तर पर खपत होने वाली कुल सिगरेटों का लगभग 40-50 प्रतिशत प्रोडक्शन करती है, जो कई मल्टीनेशनल तंबाकू कंपनियों के जॉइंट प्रोडक्शन से भी ज्यादा है.
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चीन में पिछले 13 सालों में स्मोकिंग करने वालो में कमी आई है, क्योंकि युवा सिगरेट कम फूंक रहे हैं. इसके बावजूद वहां सिगरेट की बिक्री में वृद्धि जारी है. इसमें कम कीमतों ने अहम भूमिका निभाई है. बता दें कि चीन में सिगरेट के 1 पैकेट की औसत कीमत लगभग 3 डॉलर है, जो अमेरिका में स्मोकिंग करने वालों की ओर से चुकाई जाने वाली कीमत का लगभग 1 तिहाई है. बता दें कि चीन में एक ही गवर्मेंट अथॉरिटी रेगुलेशन की देखरेख करता है और यही देश की सबसे बड़ी सिगरेट निर्माता कंपनी को भी ऑपरेट करता है. 'NYT' की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में 'चाइना टोबैको' ने लगभग 244 अरब डॉलर कमाए, जो चीन के गवर्मेंट रेवेन्यू का लगभग 7 प्रतिशत है.
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बता दें कि चीन ने साल 2005 में WHO की टोबैको कंट्रोल ट्रीटी पर साइन किए थे, लेकिन इस संधि के सबसे कड़े उपायों को यहां कभी भी पूरी तरह लागू नहीं किया गया. साल 2017 में यहां तंबाकू प्रशासन को पहली सफलता तब मिली, जब उसे इंडोर स्मोकिंग पर पूरी लगाए जा रहे प्रतिबंधों को सफलतापूर्वक विरोध किया. चीन में और देशों के मुकाबले सिगरेट की पैकेजिंग में ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनियों के बदले एक लाइन का अलर्ट और इसमें पांडा जैसे चिन्ह बने होते हैं. चीनी CDC की साल 2022 की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि देश में धूम्रपान को कम करने में विफलता का कारण राज्य के मोनोपॉली का हस्तक्षेप और तंबाकू के प्रति सरकार का अस्पष्ट रवैया था.
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