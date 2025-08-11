अजीबोगरीब ट्रेंड! लाखों खर्च, नकली ऑफिस... इस देश में नौजवान क्यों बन रहे फर्जी वर्कर?
China: चीन में बेरोजगारी चरम पर है. यही कारण है कि चीन में एक नया ट्रेंड चल रहा है. यहां कुछ नौजवानऔर नौकरी की तलाश में लोग पैसे देकर नकली ऑफिस में काम करने का नाटक करते हैं. 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 11, 2025, 09:32 PM IST
China Fake Office Trend: आमतौर पर कोई भी इंसान बिना सैलरी के काम नहीं करना चाहता, और दफ्तर में काम करने के लिए पैसे देना तो सोच से भी बाहर है. लेकिन चीन में एक नया ट्रेंड चल रहा है. यहां कुछ नौजवानऔर नौकरी की तलाश में लोग पैसे देकर नकली ऑफिस में काम करने का नाटक करते हैं. इन दफ्तरों में कंप्यूटर, इंटरनेट, मीटिंग रूम और चाय-कॉफी जैसी सहूलियात होती हैं, ताकि उन्हें असली दफ्तर जैसा माहौल मिले. इसका मकसद सिर्फ वक्त बिताना नहीं, बल्कि खुद को एक रूटीन में रखना और ऐसा दिखाना है जैसे वे किसी कंपनी में काम कर रहे हों. लोग रोज 30 से 50 युआन यानी 300-500 सौ रूपये देकर दफ्तर में बैठते हैं. कुछ नौकरी ढूंढते हैं, तो कुछ अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हैं.

चीन में बेरोजगारी चरम पर है. नौजवानों में फर्जी दफ्तरों में काम करने के लिए पैसे देने का चलन बढ़ रहा है. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ( BBC ) के मुताबिक, डोंगगुआन शहर के 30 साल के शुई झू ने भी अप्रैल में यह 'नौकरी' शुरू की, जिसके लिए उन्हें हर रोज 30 युआन (करीब 4 डॉलर यानी 350 रूपये ) मिलते हैं.उनके साथ पांच और लोग भी इसी तरह का काम करते हैं. झू कहते हैं, 'यह बहुत संतोषजनक है. ऐसा लगता है जैसे हम सब एक टीम का हिस्सा हैं.'

यह बिजनेस अब शेन्जेन, शंघाई, नानजिंग, वुहान, चेंग्दू और कुनमिंग जैसे बड़े शहरों में फैल चुका है. कुछ लोग यहां नौकरी ढूंढ़ने के लिए बैठते हैं और कुछ अपने स्टार्टअप आइडिया पर काम करते हैं. यहां का दैनिक किराया आमतौर पर 30 से 50 युआन होता है, जिसमें खाना, नाश्ता और पेय भी शामिल हो सकता है.

'आप बेकार नहीं हैं'

डोंगगुआन की इस 'काम करने का नाटक करने वाली कंपनी का मालिक फेयु (असली नाम नहीं) है, जो 30 साल से बेरोजगार है. वह कहता है, 'मैं वर्कस्टेशन नहीं बेच रहा, मैं वह सम्मान बेच रहा हूं जो आपको यह एहसास दिलाता है कि आप बेकार नहीं हैं.'

फ्रीलांसर और डिजिटल खानाबदोश

दिलचस्प बात यह है कि यहां आने वाले 40 फीसदी लोग हाल ही में ग्रेजुएट पास हुए हैं और अपने टीचर्स को अपनी 'इंटर्नशिप' साबित करने के लिए अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं. बाकी 60 फीसदी लोग ज्यादातर फ्रीलांसर और डिजिटल खानाबदोश हैं. कुछ लोग अपने परिवारों के दबाव से बचने के लिए भी यहां आते हैं.

मोहम्मद अमजद शोएब

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

;