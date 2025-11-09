स्पेस में होने वाला था बड़ा धमाका, राख हो जाते अरबों डॉलर, पहली बार चीन ने मिलाया NASA को फोन और फिर...

Avert Satellite Collision: स्पेस ट्रैफिक कंट्रोल के इतिहास में पहली बार चीन की अंतरिक्ष एजेंसी CNSA ने नासा से संपर्क कर उपग्रह टकराव की आशंका को रोकने के लिए चेतावनी जारी की है.नासा के अधिकारी एल्विन ड्रू के अनुसार, यह घटना अक्टूबर में एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन के दौरान सामने आई, जब CNSA ने नासा को एक कंजंक्शन यानी कि दो उपग्रहों के करीब आने की जानकारी दी.

स्पेस में बढ़ा ट्रैफिक

चीन ने नासा को सुझाव दिया कि वह अपने उपग्रह को खुद हिलाकर टकराव से बचाएगा. जबकि नासा को अपना उपग्रह स्थिर रखना होगा. यह पहली बार था जब नासा नहीं बल्कि चीन की तरफ से पहले कदम उठाया गया हो. अब इसे अंतरिक्ष सुरक्षा और सहयोग की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है.हाल के वर्षों में उपग्रहों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसमें स्पेस एक्स की स्टारलिंक प्रणाली और चीन की Guowang व Thousand Sails प्रोजेक्ट ने लॉ अर्थ ऑर्बिट में भीड़भाड़ बढ़ा दी है.

चीन का एतिहासिक कदम

इसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि जितने ज्यादा उपग्रह होंगे उतना ही टकराव होगा और स्पेस में मलबा बढ़ेगा. हालांकि, चीन ने 2022 के अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में मलबा हटाने को प्राथमिकता दी थी.नासा को पहले चेतावनी देकर चीन की स्पेस एजेंसी CNSA ने ये साबित कर दिया कि वो भी अब Space Situational Awareness हासिल कर चुका है, जो अमेरिका, रूस और यूरोप जैसे मुख्य अंतरिक्ष शक्तियों के बराबर मानी जाती है. एक्सपर्ट मानते है कि ये घटना इस बात का संकेत है कि अब अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए वैश्विक तौर पर सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ताइवान पर कब्जा या सुपरपावर बनने की चाहत? चीन की सैटेलाइट तस्वीरों से उठे 'ड्रैगन' की नीयत पर सवाल

टला सैटेलाइट टकराव

हालांकि, अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या ने देशों के बीच सहयोग को लेकर नई बहस छेड़ दी है. यहां तक कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अंतरराष्ट्रीय मलबा निगरानी केंद्र की स्थापना का समर्थन किया है. जिसको लेकर दुनियाभर की सरकारी और प्राइवेट एजेंसियां उपग्रहों की कक्षा पर नज़र रखती हैं. ऐसे हालात में जानकारी साझा करना से खतरनाक और सैटेलाइटों के बीच टकरावों को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है.