पाकिस्तान पहुंचे चीनी विदेश मंत्री और अवाम को लग गया ऐसा फटका! हुक्मरानों के साथ मुनीर को कोस रहे लोग

Wang Yi Pakistan visit meets Ishaq dar: कहावत है, आधी को छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे. कुछ ऐसा ही हाल आजकल पाकिस्तान का है. चीन के पीछे छिपकर अपना दम दिखाना वाला पाकिस्तान अब अमेरिका को अपना नया मालिक बता रहा है. लेकिन पाकिस्तान पर अहसानों की बारिश करने वाले चीन से डरा डरा भी घूम रहा है और जब चीन के विदेश मंत्री भारत से निकलकर पाकिस्तान पहुंचे, तो पाकिस्तान की जान हलक में अटक गई. जिनपिंग की गुस्ताखी में कोई कोताही ना हो जाए इसलिए शहबाज मुनीर ने पूरे मुल्क का इंटरनेट ही बंद कर दिया और चंद घंटो में पाकिस्तान दुनिया से दस साल पीछे चला गया.

अंधेरे में डूब गया या डुबो दिया गया?

पाकिस्तान से कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा, ना अपना मुल्क मैनेज हो रहा है ना हिंदुस्तान का क्रोध और पराक्रम मैनेज हो रहा है और ना ही अपना नया आका चुन पाना पाकिस्तान मैनेज कर परा रहा है. वहीं पाकिस्तान का हाल ये है कि चीनी डेलीगेट्स के मुल्क में कदम रखते ही पूरा पाकिस्तान एक बार फिर बदहाली के अंधेरे में डूब गया या यूं कहें कि डुबो दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेट डाउन होने से भड़के लोगों ने कहा, 'हमारे हुक्मरान पागल हो गए हैं पहले इंटरनेट को स्लो करते हैं उसके साथ पता नहीं कितना नुकसान हो गया है. पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि इंटरनेट डिस्ट्रक्शन की वजह से जो नुकसान हो रहा है तकरीबन 3 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया. पाकिस्तान इज़ गोइंग टू गो इनटू अ डार्क एज हम पत्थरों के जमाने में जा रहे हैं यकीन कीजिए.

मामला क्या था?

चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत से सीधे पाकिस्तान पहुंचे. उनके प्लेन के टायर पाकिस्तान की जमीन छूते उससे पहले ही पाकिस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो गईं. दफ्तरों पर ताले लग गए. PAK का शेयर मार्केट शट डाउन हो गया और तो और घर बैठकर दो पैसे कमाने वाली अवाम भी एक झटके में बेरोजगार हो गई और जानते हैं ये सब कैसे और क्यों हुआ. ये सब हुआ पूरे मुल्क में एक साथ एक झटके में इंटरनेट सर्विस शटडाउन होने की वजह से.

कहा जा रहा है- चीन के विदेश मंत्री के दौरे को लेकर पाकिस्तान बेहद टेंशन में है. पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं चाहते थे कि वांग यी के दौरे पर कोई भी अनहोनी हो. मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह चीनी विदेश मंत्री के दौरे को टारगेट किया जाए, इसलिए पाकिस्तान को यही सूझा कि पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाए और शहबाज मुनीर पाकिस्तान को एक झटके में अपाहिज बना दिया.

अवाम को कंगाल कर गया इंटरनेट शट डाउन!

पाकिस्तानियों ने कहा, 'इंटरनेट स्लोडाउन ने सोशल मीडिया एप्स पर तो ओबवियसली जो असार डाले हैं सो डाले हैं मगर ऑनलाइन फ्रीलांसर्स का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ उनकी रोजी रोटी में मुश्किल आई. लोग इस इंटरनेट शट डाउन को पिछले कुछ सालों में हुई सबसे गंभीर तकनीकी गड़बड़ियों में से एक बता रहे हैं.

FAQ-

सवाल- पाकिस्तान में इंटरनेट का बंद होना किस तरह देखा जाता है?

जवाब- वैसे इंटरनेट बंद होना पाकिस्तान के लिए कोई दुर्लभ घटना नहीं है. पाकिस्तान में कभी प्राकृतिक आपदा की मार से इंटरनेट शहीद हो जाता है. तो कभी अपनी अवाम की आवाज़ को दबाने क लिए सरकारें इंटरनेट का गला घोंट देती हैं और जब बात चीन या अमेरिका के आकाओं के मुल्क में आने की हो तब तो सबसे पहले इंटरनेट ही शिकार होता है और बेचारी मुल्क की अवाम का बसा बसाया काम दशकों पीछे पहुंच जाता है.

सवाल- पाकिस्तान में टेक्नालजी आने के बावजूद कैसी स्थिति है?

जवाब- आज भी पाकिस्तान के करोड़ों लोग 5जी के जमाने में 2जी की जिंदगी जी रहे है. वैसे तो लोगों के लिए इंटरनेट लाइफ लाइन है. चार पैसे ज्यादा कमाने का जरिया है, लेकिन पाकिस्तान के नेता अपनी गिरेबान बचाने के लिए लिए सिर्फ इंटरनेट का बटन बंद करना आता है और इससे लोग परेशान हो रहे हैं.