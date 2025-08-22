पाकिस्तान पहुंचे चीनी विदेश मंत्री और अवाम को लग गया ऐसा फटका! हुक्मरानों के साथ मुनीर को कोस रहे लोग
Advertisement
trendingNow12892721
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

पाकिस्तान पहुंचे चीनी विदेश मंत्री और अवाम को लग गया ऐसा फटका! हुक्मरानों के साथ मुनीर को कोस रहे लोग

Wang Yi Pakistan visit: चीनी विदेश मंत्री पाकिस्तान में हैं. विदेश मंत्री वांग यी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार और आसिम मुनीर से मुलाकात की. चीनी मंत्री ने पाकिस्तान और चीन ने गुरुवार को औद्योगिक, कृषि और खनन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान पहुंचे चीनी विदेश मंत्री और अवाम को लग गया ऐसा फटका! हुक्मरानों के साथ मुनीर को कोस रहे लोग

Wang Yi Pakistan visit meets Ishaq dar: कहावत है, आधी को छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे. कुछ ऐसा ही हाल आजकल पाकिस्तान का है. चीन के पीछे छिपकर अपना दम दिखाना वाला पाकिस्तान अब अमेरिका को अपना नया मालिक बता रहा है. लेकिन पाकिस्तान पर अहसानों की बारिश करने वाले चीन से डरा डरा भी घूम रहा है और जब चीन के विदेश मंत्री भारत से निकलकर पाकिस्तान पहुंचे, तो पाकिस्तान की जान हलक में अटक गई. जिनपिंग की गुस्ताखी में कोई कोताही ना हो जाए इसलिए शहबाज मुनीर ने पूरे मुल्क का इंटरनेट ही बंद कर दिया और चंद घंटो में पाकिस्तान दुनिया से दस साल पीछे चला गया. 

अंधेरे में डूब गया या डुबो दिया गया?

पाकिस्तान से कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा, ना अपना मुल्क मैनेज हो रहा है ना हिंदुस्तान का क्रोध और पराक्रम मैनेज हो रहा है और ना ही अपना नया आका चुन पाना पाकिस्तान मैनेज कर परा रहा है. वहीं पाकिस्तान का हाल ये है कि चीनी डेलीगेट्स के मुल्क में कदम रखते ही पूरा पाकिस्तान एक बार फिर बदहाली के अंधेरे में डूब गया या यूं कहें कि डुबो दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेट डाउन होने से भड़के लोगों ने कहा, 'हमारे हुक्मरान पागल हो गए हैं पहले इंटरनेट को स्लो करते हैं उसके साथ पता नहीं कितना नुकसान हो गया है. पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा  कि इंटरनेट डिस्ट्रक्शन की वजह से जो नुकसान हो रहा है तकरीबन 3 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया. पाकिस्तान इज़ गोइंग टू गो इनटू अ डार्क एज हम पत्थरों के जमाने में जा रहे हैं यकीन कीजिए.

मामला क्या था?

चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत से सीधे पाकिस्तान पहुंचे. उनके प्लेन के टायर पाकिस्तान की जमीन छूते उससे पहले ही  पाकिस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो गईं. दफ्तरों पर ताले लग गए. PAK का शेयर मार्केट शट डाउन हो गया और तो और घर बैठकर दो पैसे कमाने वाली अवाम भी एक झटके में बेरोजगार हो गई और जानते हैं ये सब कैसे और क्यों हुआ. ये सब हुआ पूरे मुल्क में एक साथ एक झटके में इंटरनेट सर्विस शटडाउन होने की वजह से.

कहा जा रहा है- चीन के विदेश मंत्री के दौरे को लेकर पाकिस्तान बेहद टेंशन में है. पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं चाहते थे कि वांग यी के दौरे पर कोई भी अनहोनी हो. मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह चीनी विदेश मंत्री के दौरे को टारगेट किया जाए, इसलिए पाकिस्तान को यही सूझा कि पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाए और शहबाज मुनीर पाकिस्तान को एक झटके में अपाहिज बना दिया.

अवाम को कंगाल कर गया इंटरनेट शट डाउन!

पाकिस्तानियों ने कहा, 'इंटरनेट स्लोडाउन ने सोशल मीडिया एप्स पर तो ओबवियसली जो असार डाले हैं सो डाले हैं मगर ऑनलाइन फ्रीलांसर्स का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ उनकी रोजी रोटी में मुश्किल आई. लोग इस इंटरनेट शट डाउन को पिछले कुछ सालों में हुई सबसे गंभीर तकनीकी गड़बड़ियों में से एक बता रहे हैं. 

FAQ-

सवाल- पाकिस्तान में इंटरनेट का बंद होना किस तरह देखा जाता है?
जवाब- वैसे इंटरनेट बंद होना पाकिस्तान के लिए कोई दुर्लभ घटना नहीं है. पाकिस्तान में कभी प्राकृतिक आपदा की मार से इंटरनेट शहीद हो जाता है. तो कभी अपनी अवाम की आवाज़ को दबाने क लिए सरकारें इंटरनेट का गला घोंट देती हैं और जब बात चीन या अमेरिका के आकाओं के मुल्क में आने की हो तब तो सबसे पहले इंटरनेट ही शिकार होता है और बेचारी मुल्क की अवाम का बसा बसाया काम दशकों पीछे पहुंच जाता है.

सवाल- पाकिस्तान में टेक्नालजी आने के बावजूद कैसी स्थिति है?
जवाब- आज भी पाकिस्तान के करोड़ों लोग 5जी के जमाने में 2जी की जिंदगी जी रहे है. वैसे तो लोगों के लिए इंटरनेट लाइफ लाइन है. चार पैसे ज्यादा कमाने का जरिया है, लेकिन पाकिस्तान के नेता अपनी गिरेबान बचाने के लिए लिए सिर्फ इंटरनेट का बटन बंद करना आता है और इससे लोग परेशान हो रहे हैं.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

internet shut down

Trending news

EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
atal setu toll tax free
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
Road rage
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
BJP
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
Punjab
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
Khelo India Water Sports Festival
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
Uma Bharti Story
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
Supreme Court
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
Maharashtra news
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
rajnath singh
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
Maharashtra news
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
;