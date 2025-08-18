Chinese Foreign Minister Wang yi In India: चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज यानी सोमवार से भारत दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरान सीमा विवाद, शांति बहाली और भरोसा बढ़ाने पर चर्चा होगी. गलवान झड़प से बिगड़े रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश होगी, जबकि अमेरिका फैक्टर भी अहम माना जा रहा है.
भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद और तनाव बना हुआ है. खासकर 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ गए थे. अब इसी तनाव को कम करने और रिश्तों को सुधारने के लिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार से 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं. वे यहां सीमा पर शांति बहाली और भरोसा बढ़ाने के नए कदमों पर चर्चा करेंगे. उनकी यह यात्रा ड्रैगन यानी चीन की ओर से रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश मानी जा रही है. भारत भी शांति और स्थिरता पर जोर देना चाहता है.
सीमा विवाद पर होगी अहम चर्चा
इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने और भरोसे का माहौल बनाने के लिए नई रणनीतियों पर चर्चा होने की उम्मीद है. भारत और चीन की सेनाएं अब भी कई जगह आमने-सामने खड़ी हैं और कई दौर की बातचीत के बाद भी विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है. वांग यी की यह यात्रा इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इसका मकसद लंबे समय तक शांति और स्थिरता कायम करने के उपाय तलाशना है.
गालवान झड़प के बाद रिश्तों पर असर
साल 2020 की गालवान घाटी झड़प ने भारत-चीन संबंधों को गहरी चोट पहुंचाई थी. इसके बाद से दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी बनी हुई है. अब बीजिंग चाहता है कि रिश्तों को पटरी पर लाया जाए और सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाया जाए. भारत भी मानता है कि बिना सीमा पर शांति स्थापित किए, दोनों देशों के रिश्तों में आगे बढ़ना मुश्किल है. यही वजह है कि इस दौरे से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं.
अमेरिका फैक्टर भी अहम
इस यात्रा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच भी तनाव बढ़ा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर आयात शुल्क 50% तक बढ़ा दिया है और रूसी तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25% की पेनल्टी भी लगा दी है. ऐसे में चीन इस मौके का फायदा उठाकर भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है. वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बातचीत सकारात्मक रही तो यह यात्रा भारत-चीन रिश्तों में नया मोड़ साबित हो सकती है.