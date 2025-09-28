Advertisement
चीन में एक और मंत्री को सजा-ए-मौत, भ्रष्टाचार के बाद एक 'नेकी' की वजह से 2 साल टली फांसी

China News: चीन से एक और ऐसी खबर आई है जो बाकी दुनिया के लोगों के लिए काफी अलग है, दरअसल यहां एक और पूर्व मंत्री को सजा-ए-मौत दी गई है. हालांकि उनकी सजा को एक खास वजह से 2 साल के लिए टाला गया है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 28, 2025, 06:54 PM IST
चीन में एक और मंत्री को सजा-ए-मौत, भ्रष्टाचार के बाद एक 'नेकी' की वजह से 2 साल टली फांसी

China Former Minister sentenced to death: चीन के पूर्व कृषि और ग्रामीण मामलों के मंत्री तांग रेनजियान को रिश्वतखोरी के मामले में मौत की सजा (दो साल की मोहलत के साथ) सुनाई गई है. यह फैसला रविवार को जिलिन राज्य की चांगचुन इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने सुनाया. अदालत ने कहा कि तांग ने अपने अपराध कबूल कर लिए थे, इसलिए सजा को दो साल के लिए टाल दिया गया है. यह जानकारी चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ ने दी. 

रिपोर्ट के मुताबिक तांग ने साल 2007 से 2024 के बीच अलग-अलग पदों पर रहते हुए 268 मिलियन युआन (लगभग 37.6 मिलियन डॉलर) की रिश्वत ली. इसमें नकद और संपत्ति दोनों शामिल थे. पिछले साल नवंबर 2024 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था. इससे पहले जून 2024 में उन पर भ्रष्टाचार-रोधी वॉचडॉग ने जांच शुरू की थी और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था. तांग के खिलाफ यह कार्रवाई बेहद तेजी से हुई, जैसा कि पहले चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू और उनके पूर्ववर्ती वेई फेंगहे के मामलों में देखा गया था.

2000 टन की मशीन...क्यों धरती के गर्भ में 11 किमी गहरी ड्रिलिंग कर रहा है चीन? 450 दिन का सीक्रेट मिशन

भ्रष्टाचार-रोधी अभियान शुरू

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल 2020 में पार्टी और सरकारी ढांचे के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार-रोधी अभियान शुरू किया था. इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस, अभियोजकों और न्यायाधीशों के बीच से उन लोगों को हटाने पर जोर दिया गया, जो पार्टी लाइन पर पूरी तरह 'वफादार, साफ और भरोसेमंद' न हों.

जिनपिंग ने किया था अलर्ट

तांग रेनजियान 2017 से 2020 तक चीन के पश्चिमी प्रांत गांसू के गवर्नर रहे थे. इसके बाद उन्हें चीन का कृषि और ग्रामीण मामलों का मंत्री बनाया गया. जनवरी 2025 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर दोहराया था कि भ्रष्टाचार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और यह अब भी बढ़ रहा है.

