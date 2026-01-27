भारत के पड़ोसी के हाथ लगा बड़ा जैकपॉट... घर पर मिला 1000 टन से ज्यादा सोने का भंडार, कीमत उड़ा देगी होश

China Found Huge Gold Reserve: चीन में वैज्ञानिकों को सोने का सबसे बड़ा भंडार दिखा है. हैरानी की बात ये है कि इसमें सोने का आकार बेहद बड़ा है. इसकी कीमत 83 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है.
China Gold Reserve: चीन में उत्तरपूर्वी और मध्य क्षेत्रों में असामान्य रूप से विशाल सोने के भंडार मिले हैं. इसको लेकर चीनी भूवैज्ञानिक अधिकारी आकलन में जुटे हैं. सोने के इन भंडारो में से लियाओनिंग प्रांत में स्थित दादोंगगौ गोल्ड स्टोरेज और हुनान में स्थित एक अन्य प्रमुख स्थल पर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है. शुरुआती अनुमानों से पता चलता है कि ये भंडार चीन में अब तक खोजे गए सबसे बड़े भंडारों में से हो सकते हैं, हालांकि इन आंकड़ों की पुष्टि अभी बाकी है. यह खोज सालों से की जा रही मैपिंग, ड्रिलिंग और प्रयोगशाला विश्लेषण का परिणाम है.
'लियाओनिंग प्रांत के दादोंगगौ में अल्ट्रा लार्ज लो ग्रेड गोल्ड रिजर्व की खोज और भूवैज्ञानिक महत्व' नाम की इस रिसर्च के मुताबिक दादोंगगौ गोल्ड डिपॉजिट जियाओ लियाओ जी पैलियोप्रोटेरोजोइक माउंटेन बेल्ट के लियाओडोंग सेक्शन के पश्चिमी किनारे पर स्थित है. यह मुख्य रूप से लियाओहे समूह के गैक्सियन फॉर्मेशन के भीतर कार्बोनेशियस सेरीसाइट फाइलाइट में पाया जाता है. चौंकाने वाली बात ये है कि इसमें सोने की कोई ज्यादा मात्रा नहीं है बल्कि इसका विशाल आकार है.
बता दें कि दादोंगगौ में सोने का खनिजकरण चौड़ी, हल्की ढलान वाली स्ट्रेक्चर से कंट्रोल होता है. इसके चलते यह संरचना अपरूपण बलों द्वारा कंट्रोल होती है, जिससे एक बड़े क्षेत्र में सोने से भरपूर चट्टानों की एक चौड़ी पट्टी बन गई है. यह स्ट्रक्चर लेयर जैसी दिखती है, जिसे बाद की हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी ने मॉडीफाई किया है. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह डिपॉजिट बाद के कन्वर्जन के साथ मजबूत स्ट्रैटिफाइड कंट्रोल वाला है, जो आसपास के खनन क्षेत्रों में आम नहीं है. इन विशेषताओं के कारण कुछ भूवैज्ञानिक इसे दादोंगगौ शैली का डिपॉजिट कहते हैं, जो दिखाता है कि यह लियाओदोंग गोल्ड प्रोविंस में एक अनोखा मॉडल हो सकता है.
वर्तमान ड्रिलिंग और मॉडलिंग के अनुमान के हिसाब से इस लगभग 3,000 मीटर की गहराई पर 1,000 टन से ज्यादा सोने के भंडार मौजूद हैं. मौजूदा कीमतों के हिसाब से इसका दाम तकरीबन 600 अरब युआन या लगभग 83 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया है. फिलहाल ये आंकड़े शुरुआती हैं और इनपर आगे पुष्टि की जाएगी.इनमें ऐसी तकनीकी और आर्थिक स्थितियां भी शामिल हैं, जो पूरी तरह से समान नहीं हो सकती हैं. फिर भी इन आंकड़ों के आधार पर दादोंगगौ को हाल के दशकों में चीन में दर्ज की गई सबसे महत्वपूर्ण सोने की खोजों में से एक माना जा सकता है खासतौर पर उसमें मौजूद धातु की वजह से भी.