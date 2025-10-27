Advertisement
trendingNow12976918
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

इस पड़ोसी देश में हिंदुओं की तरह हो रहा शवों का अंतिम संस्कार, अबतक 67% लोगों ने अपनाई परंपरा

Chinese Burial Ritual: चीन में लोग मरने के बाद दफनाने की परंपरा से हटकर अब दाह संस्कार की परंपरा को अपनाने लगे हैं. अब तक 67 प्रतिशत लोग इसे अपना चुके हैं. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 27, 2025, 11:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस पड़ोसी देश में हिंदुओं की तरह हो रहा शवों का अंतिम संस्कार, अबतक 67% लोगों ने अपनाई परंपरा

China Funeral Ritual: दुनिया के हर देशों और संस्कृतियों में इंसान के मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए अलग-अलग परंपराएं हैं. भारत के सनातन धर्म में व्यक्ति को जलाने और फिर उसकी अस्थियों को नदी में बहाने की परंपरा है. वहीं इस्लाम और ईसाई जैसे धर्मों में मृत शरीर को दफनाया जाता है. चीन में भी शवों को दफनाने की परंपरा है, हालांकि अब इस परंपरा पर प्रतिबंध लग रहा है. आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? 

चीन में अंतिम संस्कार की परंपरा 

पूर्व चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन की साल 2022 में मृत्यु के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर राख को शंघाई के एक समुद्र में बहा दिया गया था. इसके लिए न किसी जमीन की जरूरत पड़ी और न ही किसी कब्रिस्तान की. अब पूरा चीन जियांगा के परिवार के नक्शेकदम पर चलने लगा है. लोग अब अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर उनकी राख को नदियों में बहा रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि वह अपने मृत रिश्तेदारों को समुद्र में दफन करने की सहमति देने वाले नागरिकों को 37 हजार रुपये देगा.    

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में नई आफत का आतंक, तेजी से पैर पसार रही ये भयानक बीमारी 

Add Zee News as a Preferred Source

 

कब्रों के लिए कम पड़ी जगहें

बता दें कि साल 2021 से पहले चीनी लोग अपने प्रियजनों की कब्रों पर काफी पैसा खर्च करते थे. यहां सालों से एक कहावत चली आ रही है कि बिना दफन स्थान के मरना एक अभिशाप समान है. ऐसे में चीन के ग्रामीण इलाकों के लोग पहले से ही अपने लिए कब्रग्राह और ताबूत तैयार करवाकर रखते हैं, हालांकि जियांग के अंतिम संस्कार के बाद चीनियों के नजरिये में कुछ बदलाव देखने को मिला है. अब लोग दफनाने के बजाय अंतिम संस्कार को अधिक महत्व दे रहे हैं. लोग बड़ी-बड़ी कब्रों को जमीन की बर्बादी के तौर पर देख रहे हैं. वहीं चीनी शहरों में कब्रगाहों के लिए जगह न बचने के कारण भी लोग अंतिम संस्कार की परंपरा को अपना रहे हैं. प्रशासन ने भी अधिकृत कब्रिस्तानों के बाहर और कब्रें बनाने पर बैन लगाया है.     

ये भी पढ़ें- खुली जंग पर उतरेंगे पाक-अफगानिस्तान? ख्वाजा आसिफ की काबुल को बड़ी धमकी

चीन में बढ़ी दाह संस्कार की परंपरा 

चीनी प्रशासन ने कई जगहों पर दाह संस्कार भी अनिवार्य कर दिया है. लोगों का मानना है कि प्रकृति में राख को डालने अधिक बेहतर है. चीन में पिछले साल दाह संस्कार कर राख को नदी में डालने की कुल संख्या 1,94,700 थी, जो केवल 3.2 प्रतिशत है, हालांकि यह साल 2019 के मुकाबले 67 प्रतिशत ज्यादा है. चीन में साल 2000 के दशक के बाद अंतिम संस्कार की दर कम होती जा रही थी. कई जगहों पर लोग राख के कलशों को भी जमीन में दफनाने लगे थे, हालांकि साल 1017 के बाद इसका ट्रेंड वापस बढ़ने लगा और 2021 तक 59 प्रतिशत दाह संस्कार होने लगा. अब चीनी लोगों ने कब्रों पर खर्चा करना काफी कम कर दिया है. 

FAQ 

चीन में क्यों बढ़ रही अंतिम संस्कार की परंपरा? 

कब्रिस्तानों के लिए जगह न बचने और जमीन की बर्बादी के कारण लोग अंतिम संस्कार को अधिक महत्व दे रहे हैं. 

दाह संस्कार को लेकर क्या है प्रशासन की भूमिका?

प्रशासन ने अधिकृत कब्रिस्तानों के बाहर और कब्रें बनाने पर बैन लगाया है और दाह संस्कार को अनिवार्य कर दिया है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

आवारा कुत्तों पर SC सख्त! क्या आपके अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य हुए तलब
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! क्या आपके अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य हुए तलब
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
Kailash Vijayvargiya
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
Weather
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
Indian Army news
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
Kerala
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
Election Commission news
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
Weather
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश