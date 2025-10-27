इस पड़ोसी देश में हिंदुओं की तरह हो रहा शवों का अंतिम संस्कार, अबतक 67% लोगों ने अपनाई परंपरा

China Funeral Ritual: दुनिया के हर देशों और संस्कृतियों में इंसान के मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए अलग-अलग परंपराएं हैं. भारत के सनातन धर्म में व्यक्ति को जलाने और फिर उसकी अस्थियों को नदी में बहाने की परंपरा है. वहीं इस्लाम और ईसाई जैसे धर्मों में मृत शरीर को दफनाया जाता है. चीन में भी शवों को दफनाने की परंपरा है, हालांकि अब इस परंपरा पर प्रतिबंध लग रहा है. आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है?

चीन में अंतिम संस्कार की परंपरा

पूर्व चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन की साल 2022 में मृत्यु के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर राख को शंघाई के एक समुद्र में बहा दिया गया था. इसके लिए न किसी जमीन की जरूरत पड़ी और न ही किसी कब्रिस्तान की. अब पूरा चीन जियांगा के परिवार के नक्शेकदम पर चलने लगा है. लोग अब अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर उनकी राख को नदियों में बहा रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि वह अपने मृत रिश्तेदारों को समुद्र में दफन करने की सहमति देने वाले नागरिकों को 37 हजार रुपये देगा.

कब्रों के लिए कम पड़ी जगहें

बता दें कि साल 2021 से पहले चीनी लोग अपने प्रियजनों की कब्रों पर काफी पैसा खर्च करते थे. यहां सालों से एक कहावत चली आ रही है कि बिना दफन स्थान के मरना एक अभिशाप समान है. ऐसे में चीन के ग्रामीण इलाकों के लोग पहले से ही अपने लिए कब्रग्राह और ताबूत तैयार करवाकर रखते हैं, हालांकि जियांग के अंतिम संस्कार के बाद चीनियों के नजरिये में कुछ बदलाव देखने को मिला है. अब लोग दफनाने के बजाय अंतिम संस्कार को अधिक महत्व दे रहे हैं. लोग बड़ी-बड़ी कब्रों को जमीन की बर्बादी के तौर पर देख रहे हैं. वहीं चीनी शहरों में कब्रगाहों के लिए जगह न बचने के कारण भी लोग अंतिम संस्कार की परंपरा को अपना रहे हैं. प्रशासन ने भी अधिकृत कब्रिस्तानों के बाहर और कब्रें बनाने पर बैन लगाया है.

चीन में बढ़ी दाह संस्कार की परंपरा

चीनी प्रशासन ने कई जगहों पर दाह संस्कार भी अनिवार्य कर दिया है. लोगों का मानना है कि प्रकृति में राख को डालने अधिक बेहतर है. चीन में पिछले साल दाह संस्कार कर राख को नदी में डालने की कुल संख्या 1,94,700 थी, जो केवल 3.2 प्रतिशत है, हालांकि यह साल 2019 के मुकाबले 67 प्रतिशत ज्यादा है. चीन में साल 2000 के दशक के बाद अंतिम संस्कार की दर कम होती जा रही थी. कई जगहों पर लोग राख के कलशों को भी जमीन में दफनाने लगे थे, हालांकि साल 1017 के बाद इसका ट्रेंड वापस बढ़ने लगा और 2021 तक 59 प्रतिशत दाह संस्कार होने लगा. अब चीनी लोगों ने कब्रों पर खर्चा करना काफी कम कर दिया है.

FAQ

चीन में क्यों बढ़ रही अंतिम संस्कार की परंपरा?

कब्रिस्तानों के लिए जगह न बचने और जमीन की बर्बादी के कारण लोग अंतिम संस्कार को अधिक महत्व दे रहे हैं.

दाह संस्कार को लेकर क्या है प्रशासन की भूमिका?

प्रशासन ने अधिकृत कब्रिस्तानों के बाहर और कब्रें बनाने पर बैन लगाया है और दाह संस्कार को अनिवार्य कर दिया है.